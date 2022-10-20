Иранские дроны Shahed-136 обходятся России дешевле, чем Украине их уничтожение, – Guardian

Британское издание Guardian подсчитало, что стоимость для Украины уничтожения беспилотников-камикадзе иранского производства, которыми обстреливают ее города, значительно превышает суммы, уплаченные Россией за поставку и запуск дронов Shahed-136.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По данным издания, цена иранского производства Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 евро за беспилотник. Общая стоимость для России неудачных атак беспилотников, по оценке военных аналитиков неправительственной организации "Мольфар", составляет от $11,66 до $17,9 млн.

Украина развернула для уничтожения беспилотников реактивные самолеты МиГ-29, системы ПВО С-300, системы наземной защиты NASAMS (по словам министра обороны Алексея Резникова от 17 октября, военные ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS, и "вскоре" эти системы ПВО заступят на службу в Украине. – ред.), стрелковое оружие.

Издание, ссылаясь на данные из открытых источников, пишет, что для Украины борьба с Shahed стоит более $28,14 млн. Данные включают дроны, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

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