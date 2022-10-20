Иранские дроны Shahed-136 обходятся России дешевле, чем Украине их уничтожение, – Guardian
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Британское издание Guardian подсчитало, что стоимость для Украины уничтожения беспилотников-камикадзе иранского производства, которыми обстреливают ее города, значительно превышает суммы, уплаченные Россией за поставку и запуск дронов Shahed-136.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По данным издания, цена иранского производства Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 евро за беспилотник. Общая стоимость для России неудачных атак беспилотников, по оценке военных аналитиков неправительственной организации "Мольфар", составляет от $11,66 до $17,9 млн.
Украина развернула для уничтожения беспилотников реактивные самолеты МиГ-29, системы ПВО С-300, системы наземной защиты NASAMS (по словам министра обороны Алексея Резникова от 17 октября, военные ВСУ заканчивают курс обучения работе с NASAMS, и "вскоре" эти системы ПВО заступят на службу в Украине. – ред.), стрелковое оружие.
Издание, ссылаясь на данные из открытых источников, пишет, что для Украины борьба с Shahed стоит более $28,14 млн. Данные включают дроны, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.
Пожалуйста, подождите...
У Джонсонюка зараз 32% плюс 10% у пана отамана Уоллеса, який скоріш за все не буде балотуватися та передасть свої голоси Борису. У індуса зараз 23%
все до завгодно, від ДШК до С-60 57мм, яких у нас більше сотні на консервації, але не С-300 чи інші ЗРК
витягнули козявку з носа - і вже аналітика
І ВСЕ ЦЕ НА РАДБЕЗІ , звідкіля цю країну - терористку давно пора викинути ‼️‼️
Чому до видатків на знищення дронів не заносять обов'язково як економію (зі знаком мінус в цій стрічці!) врятованих від знищення об'єктів, на які вони були направлені?
Тоді було би справедливо...
Іншими словами щоб було зрозуміліше: порахувати би затрати на спорудження четвертого енергоблоку ЧАЕС і втрати від катастрофи на ньому...
да кстати, что вы нам уже передали...? - это чтобы не забыть...!
@aronets
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22 год
Парадокс. В Україні президент має єврейське коріння. В Україні найбільша хасидська святиня. У нас величезна єврейська громада. Україну атакує іранська зброя (найбільший ворог Ізраїлю). А ізраїль досі підігрує росії (яка допомагає Ірану з ядерною зброєю)
Бумерангом повернеться
От що тепер робить ?
Я особисто не обирала, але народ повівся.
З таким заводом, як "Мотор-Січ", у нас цих безпілотників мало бути в кожному підворітті по десятку. Ми мали величезний завод, здатний не просто збирати апарати з імпортних деталей, а й виробляти власні двигуни для безпілотних літальних апаратів. І не звичайні безпілотники - а ударні, з великою масою корисного вантажу, далекобійні, з високим горизонтом польоту… У нас мала бути така армада безпілотників, що в Ірані навіть пікнути боялися б щодо будь-яких поставок до РФ.
Отже, ми вже могли би мати парк із тисяч ударних безпілотників. Натомість купуємо легкі моделі, які в дитинстві у Києві в будинку піонерів робили як розвагу в гуртку авіаторів.
в нас свобота вибору політичних симпатій і я їх поважаю
запропонуй своєму патрону вложить гроші в не китайське гамно
а ударний дрон Сокіл-300
обо супер дрон ACE ANE невидимка на якому можна пів росії облітать
і знищувати об"єкти які нам мішають
тільки щось ніхто не хоче фінансіровать стоящі проекти
а язиком тріпать всі мастаки
Во-вторых, при подсчёте стоимости, нужно учитывать не только стоимость самого дрона, но и тот ущерб, который он может нанести если долетит до цели. Если же дрон цель не поражает, то не выполняет своей задачи.
РЕзюмирую... В Гардиан ВООБЩЕ не знают из каких комплексов состоит ПВО Украины.
A ot zhidov nitshego ne budet. Te byli biznesmenami i v Rime i posle togo....
А вообще нужно создавать современную АСУ ПВО,.
Базовые задачи видятся так:
- обнаружение и идентификация целей;
- инвентаризация имеющихся огневых средств и их возможностей.
Оперативное занесение это все в базы данных.
Затем в режиме реал-тайм с помощью генетических алгоритмов постоянно находить оптимальную фитнес функцию для пары "цель - средство поражения", на основании этих данных вести обстрел цели.
Для циркулирующей информации для ПС выделить максимальный приоритет в каналах связи.
В этом случае оперативные ПС будут эффективно работать (заносить информацию, принимать решение об уничтожении), а не сходить с ума во время массированных налетов.