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Іранські дрони Shahed-136 обходяться Росії дешевше, ніж Україні їх знищення, – Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,шахед

Британське видання Guardian підрахувало, що вартість для України збиття безпілотників-камікадзе іранського виробництва, якими обстрілюють її міста, значно перевищує суми, сплачені Росією за постачання та запуск дронів Shahed-136.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За даними видання, ціна іранського виробництва Shahed-136 становить від 20 до 50 тис. євро за безпілотник. Загальна вартість для Росії невдалих атак безпілотників, за оцінкою військових аналітиків неурядової організації "Мольфар", становить від $11,66 млн до $17,9 млн.

Україна розгорнула для знищення безпілотників реактивні літаки МіГ-29, системи ППО С-300, системи наземного захисту NASAMS (за словами міністра оборони Олексія Резнікова від 17 жовтня, військові ЗСУ закінчують курс навчання роботі з NASAMS, і "невдовзі" ці системи ППО розпочнуть службу в Україні. – ред.), стрілецьку зброю.

Видання, посилаючись на дані з відкритих джерел, пише, що для України боротьба з Shahed коштує понад $28,14 млн. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня до 17 жовтня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран направить на територію РФ інструкторів з використання БпЛА "Shahed-136" та "Arash-2, - Генштаб ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
Джонсонюк лідирує в перегонах на прем"єр- міністра( вибачте,що не в тему)
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20.10.2022 16:36
+17
якась дурна аналітика - а ціна втрат? чи давайте плюсуйте ціну збережених активів до збитих дронів.
витягнули козявку з носа - і вже аналітика
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20.10.2022 16:37
+15
Ви якось дивно розумієте написане. Видання зазначає, що НАВІТЬ сбиті беспілотники коштують нам дорожче, ніж кацапам. Бо сбивати їх мають не літаки, чи ракети С300, а зенитна артилерія типу Гепардів чи навіть шилки/тунгуски/зу-23-2.
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20.10.2022 16:42
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Краще би таке закупили і робили нальоти на кацапію.
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20.10.2022 16:36 Відповісти
Пусть иран в счет долга за сбитый боенг даст нам дроны раз деньги не хотят давать
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20.10.2022 16:39 Відповісти
Зеля міг би ще тоді домовитись.
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20.10.2022 16:40 Відповісти
Ні . Він казав що це технічна аварія.
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20.10.2022 17:17 Відповісти
Коростелёв Олег Петрович просил у власти денег на дрон и .... не нарзi
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20.10.2022 16:43 Відповісти
Джонсонюк лідирує в перегонах на прем"єр- міністра( вибачте,що не в тему)
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20.10.2022 16:36 Відповісти
Понабрали в кабинет индусов , а те делают проблемы
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20.10.2022 16:41 Відповісти
Да, с индусни только бухгалтера неплохие получаются. Никакого критического мышления, индивидуального лидерства и принятия решений. Только лизоблюдство, заискивание перед начальством и девиз "тише едешь, дальше будешь"(с)
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20.10.2022 18:00 Відповісти
... и плакать, плакать, плакать!
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20.10.2022 18:11 Відповісти
Добра новина завжди в тему.
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20.10.2022 16:42 Відповісти
Хорошая новость! Но откуда?
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20.10.2022 16:59 Відповісти
Я телеге читал " Днепр Оперативный" .
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20.10.2022 17:09 Відповісти
Із перших вуст)))...англійська преса
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20.10.2022 17:19 Відповісти
Британське попереднє опитування серед консервативної партії.
У Джонсонюка зараз 32% плюс 10% у пана отамана Уоллеса, який скоріш за все не буде балотуватися та передасть свої голоси Борису. У індуса зараз 23%
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20.10.2022 18:34 Відповісти
Ох, хорошо бы, только тамошние моралисты хреновы могут же обломать.
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20.10.2022 17:23 Відповісти
А НЕзбиті Шахєди ШО, дешевше будуть нам коштувати? Нафіга отаке "ісслєдованіє", не знаю, але точно рфія профінансувала когось звідти.
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20.10.2022 16:37 Відповісти
Ви якось дивно розумієте написане. Видання зазначає, що НАВІТЬ сбиті беспілотники коштують нам дорожче, ніж кацапам. Бо сбивати їх мають не літаки, чи ракети С300, а зенитна артилерія типу Гепардів чи навіть шилки/тунгуски/зу-23-2.
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20.10.2022 16:42 Відповісти
+ 100!

все до завгодно, від ДШК до С-60 57мм, яких у нас більше сотні на консервації, але не С-300 чи інші ЗРК
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20.10.2022 17:06 Відповісти
оце не можу зрозуміти, у нас на складах тих ЗУ-шок повинно бути море. Чому їх не використовують, не ясно.
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20.10.2022 23:20 Відповісти
Повинно бути...у нас багато чого повинно бути, що тишком розікрали та продали кудись в Африку чи на Близький Схід..
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21.10.2022 02:17 Відповісти
так, тут однозначно підміняються поняття про "цінність". незбитий шахід - це і чиїсь життя, на хвилиночку.
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20.10.2022 16:42 Відповісти
Тебе может и не надо, а для планирования обороны всех стран надо. В подтверждение этому, Германия возвращает в строй Гепарды, глядяина войну с беспилотниками в Украине. Военные бюджеты не бездонные.
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20.10.2022 16:44 Відповісти
якась дурна аналітика - а ціна втрат? чи давайте плюсуйте ціну збережених активів до збитих дронів.
витягнули козявку з носа - і вже аналітика
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20.10.2022 16:37 Відповісти
Ну да. А Украине средства уничтожения кассабских танков обходятся дешевле чем оркам их танки. Баланс...
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20.10.2022 16:39 Відповісти
Потому что ,на шару всё достаётся асфальтоукладчикам !Правительство хоть думает ,что будет если нам помощь уменьшат.
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20.10.2022 16:39 Відповісти
А знищенні ТЕС чи врятоване життя українців по чому рахують?
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20.10.2022 16:41 Відповісти
Они пишут эти статьи не для нас, а для планирования своих военных бюджетов. Появились новые сведения-массовые запуски беспилотников. Что делать? Сбивать ракетами за 250-400 тыс долларов или возвращать в строй Гепарды? Или ещеикакую альтернативу искать?
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20.10.2022 16:51 Відповісти
***** использхует наведения на цель gps глонасс - глушить и збивать
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20.10.2022 16:41 Відповісти
Якби, "гардіан" дізнався, скільки у Зелених коштує 1км. дороги, він би, про таки "копійки" і не заморочувався б...
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20.10.2022 16:44 Відповісти
Жизнь любого украинца дороже всех мопедов
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20.10.2022 16:45 Відповісти
Росія пригрозила генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу"переглядом співробітництва", якщо він спрямує в Україну експертів для перевірки іранських дронів. Постійний представник України в організації Сергій Кислиця назвав це "воістину дебільною логікою".

І ВСЕ ЦЕ НА РАДБЕЗІ , звідкіля цю країну - терористку давно пора викинути ‼️‼️
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20.10.2022 16:47 Відповісти
ні про що інфа.
Чому до видатків на знищення дронів не заносять обов'язково як економію (зі знаком мінус в цій стрічці!) врятованих від знищення об'єктів, на які вони були направлені?
Тоді було би справедливо...
Іншими словами щоб було зрозуміліше: порахувати би затрати на спорудження четвертого енергоблоку ЧАЕС і втрати від катастрофи на ньому...
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20.10.2022 16:47 Відповісти
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20.10.2022 16:49 Відповісти
Треба збирати на дрони проти корупціонерів
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20.10.2022 17:12 Відповісти
Цей Укроборонпром разгоняти потрібно було ще у 2014му році. Його Саша Янукович тільки для того і створював, щоб доїти і знищувати українську оборонну промисловість - і більше ці паразити ні на що не здатні.
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21.10.2022 02:20 Відповісти
Напомню за 8 лет войны не построили завод по снарядам, патронный завод и похерили Богдану и ракетную программу . За 2021 год не купили не одной Стугны. Вопросы к Порошеко и Зеленскому !!!
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20.10.2022 16:52 Відповісти
эмм... да, ты бы щас патронами по москве лупил, балбес? а кто ракетную программу похерил ты сам знаешь, поэтому не надо тут путать кислое с длинным.
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20.10.2022 16:58 Відповісти
ну хоть вам спасибо - не верещите, а реально помогаете...!
да кстати, что вы нам уже передали...? - это чтобы не забыть...!
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20.10.2022 17:26 Відповісти
Олександр Аронець
@aronets
·
22 год
Парадокс. В Україні президент має єврейське коріння. В Україні найбільша хасидська святиня. У нас величезна єврейська громада. Україну атакує іранська зброя (найбільший ворог Ізраїлю). А ізраїль досі підігрує росії (яка допомагає Ірану з ядерною зброєю)
Бумерангом повернеться
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20.10.2022 17:36 Відповісти
Хватит поднимать национальный вопрос ! Хасиды к Биби и Ганцу ни какого отношения не имеют от слова совсем, мало того большинстви израильтян ( не еммигрантов из ссср ) за Украину, и на конец какого хера вы избрали зебила ? 73 % элита, мало того я говорил не изберайте, а то снова во всем будут виноваты евреи, а не 73% дебилов.
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20.10.2022 17:43 Відповісти
Його дуже добре прорекламували, саме давні вихідці ізраелеві, навішали нам лапші на вуха.
От що тепер робить ?
Я особисто не обирала, але народ повівся.
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20.10.2022 17:47 Відповісти
Хватит гнать пургу, вы голосовали не за зебила а по приколу и из-за ненавести к Порошенко я очень хорошо это помню, хватит обвинять кого то начни с себя, сей час уже никто за него не голосовал, где же эти 73% ?
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20.10.2022 18:13 Відповісти
Оттого, что сегодня в Украине президентом еврей, - возможно Господне провидение! Помните об этом.
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20.10.2022 18:18 Відповісти
А де було наше держзамовлення на безпілотники для української армії? Ми всі чудово знаємо, хто з "реформаторів" останніми роками керував Укроборонпромом, хто очолював його раду.

З таким заводом, як "Мотор-Січ", у нас цих безпілотників мало бути в кожному підворітті по десятку. Ми мали величезний завод, здатний не просто збирати апарати з імпортних деталей, а й виробляти власні двигуни для безпілотних літальних апаратів. І не звичайні безпілотники - а ударні, з великою масою корисного вантажу, далекобійні, з високим горизонтом польоту… У нас мала бути така армада безпілотників, що в Ірані навіть пікнути боялися б щодо будь-яких поставок до РФ.

Отже, ми вже могли би мати парк із тисяч ударних безпілотників. Натомість купуємо легкі моделі, які в дитинстві у Києві в будинку піонерів робили як розвагу в гуртку авіаторів.
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20.10.2022 17:01 Відповісти
от ти прихильник Порошенко я нічого не маю проти
в нас свобота вибору політичних симпатій і я їх поважаю
запропонуй своєму патрону вложить гроші в не китайське гамно
а ударний дрон Сокіл-300
обо супер дрон ACE ANE невидимка на якому можна пів росії облітать
і знищувати об"єкти які нам мішають
тільки щось ніхто не хоче фінансіровать стоящі проекти
а язиком тріпать всі мастаки
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20.10.2022 17:54 Відповісти
Эти дроны надо с вертолетов миниганами сбивать.
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20.10.2022 17:04 Відповісти
договорились, ты будешь пилотом вертолета-истребителя дронов, я тебе даже миниган обеспечу )
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20.10.2022 17:51 Відповісти
або патрулюючи дроном з кулеметом - щось типу беспілотників Мессер-109 або Спітфаєр
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20.10.2022 18:06 Відповісти
Эти дроны дорого обойдутся мировому сообществу - раша не деньгами за них расплачивается...
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20.10.2022 17:06 Відповісти
...Не допустят!
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20.10.2022 18:20 Відповісти
перефразирую - дешевле их не сбивать???? нехай херячат по инфроструктуре, - будем ракеты беречь...ани дарагие...так что ли, галантерерйные вы наши!!!
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20.10.2022 17:13 Відповісти
Козли бувають і в західній пресі. Дурничка, а приємно...
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20.10.2022 17:18 Відповісти
Будем надеяться,что наш инертный укроборонпром наконец расчехлится,что-до ствольной зенитной артиллерии, или только "бла-бла-бла" под высочайшее денежное вознаграждение в счет налогоплательщиков
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20.10.2022 17:39 Відповісти
Во-первых, шахиды сбивают очень часто гораздо более дешевыми ракетами с ЗРК Оса и Стрела, а также уже и стволками ЗУ-23-2. И сбивают уже часто, гораздо чаще чем с использованием С-300 или Буков. Насамс еще против Шахидов не использовался. Но даже если будет, ракеты для него не дефицитные.
Во-вторых, при подсчёте стоимости, нужно учитывать не только стоимость самого дрона, но и тот ущерб, который он может нанести если долетит до цели. Если же дрон цель не поражает, то не выполняет своей задачи.
РЕзюмирую... В Гардиан ВООБЩЕ не знают из каких комплексов состоит ПВО Украины.
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20.10.2022 17:50 Відповісти
Вообще то это обычное дело, - из Газы хамасовцы стреляют самодельными трубами, а сбивают из дорогущим Железным куполом...
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20.10.2022 18:10 Відповісти
Нам би теж того лайна пару тисяч згодилося. Що, не знайдеться?
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20.10.2022 18:12 Відповісти
какой-то одаренный статью писал, что мол шахид дешевле чем ракета, что его сбила. А то что при попадании он может сделать ущерба на миллионы они не хотят подсчитать?
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20.10.2022 18:23 Відповісти
Если не дадите то что просит Залужный, то мы и дальше будем наблюдать террор и потери, в том числе и ракетах. Просто передайте через Румынов вагон атакамсов, а свою военную промышленость раскрутите через обновление вооружения НАТЫ. Пора украинцам делать аллею войны, где всякий чиновник или страна найдет место за своё бездействие или наоборт - действие.
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20.10.2022 18:39 Відповісти
така ситуація з ПРО, протиракети коштують дорожче ракети, бо мають мати значно більшу швидкість
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20.10.2022 19:06 Відповісти
Вот это экономика кипат барзель ( железного купола ) ,сотнями тысяч сбивают грошовые касамы. Может с лазером ( в чем я очень сомневаюсь ) ситуация наладится.
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20.10.2022 19:30 Відповісти
Moped vrode medlenno dvigajetsja, mozhet Sergei 23mm pomozhet? Ssadit na MTLB ili na BTR i vperjod? Ljogkaja bronja spasajet ekipaz, a 23mm snimajet myshku. A Sergei imeejetsja vo mnogih stranah, i v Finljandii a mozhet i u shvedov. U shvedov jest ogromnaja partija BMP1 iz vostotshnoi Merkeljandii. Modernizirovannyje. Eti BMPshki predlogali Estonii, no "samyje mudryje" nashli shto ne nado. Dlja Ukrainy seitshas vsjo nado, znatshit pust Kuleba i sprosit.
A ot zhidov nitshego ne budet. Te byli biznesmenami i v Rime i posle togo....
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20.10.2022 20:42 Відповісти
A jesli tut ktoto v Evrope sovnevajetsja to moskaljam obeshal i vsju Skandinaviju uzhe 1939 Britanskii primer. Takshto Ukraina tolko natshalo vtorzhenija v "prodannyje zemli". Komu interesno, to naidite knigu Haudamägi: " Finljanija v tsentre shtorma. Vam eto ne nravitsja, dumaju.
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20.10.2022 20:51 Відповісти
Стоимость уничтожения. Если вычесть из этой стоимости стоимость того, что Шахед бы разрушил, то получается, что украинская ПВО - прибыльный бизнес.
А вообще нужно создавать современную АСУ ПВО,.
Базовые задачи видятся так:
- обнаружение и идентификация целей;
- инвентаризация имеющихся огневых средств и их возможностей.
Оперативное занесение это все в базы данных.
Затем в режиме реал-тайм с помощью генетических алгоритмов постоянно находить оптимальную фитнес функцию для пары "цель - средство поражения", на основании этих данных вести обстрел цели.
Для циркулирующей информации для ПС выделить максимальный приоритет в каналах связи.
В этом случае оперативные ПС будут эффективно работать (заносить информацию, принимать решение об уничтожении), а не сходить с ума во время массированных налетов.
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21.10.2022 04:18 Відповісти
 
 