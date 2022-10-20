Іранські дрони Shahed-136 обходяться Росії дешевше, ніж Україні їх знищення, – Guardian
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Британське видання Guardian підрахувало, що вартість для України збиття безпілотників-камікадзе іранського виробництва, якими обстрілюють її міста, значно перевищує суми, сплачені Росією за постачання та запуск дронів Shahed-136.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За даними видання, ціна іранського виробництва Shahed-136 становить від 20 до 50 тис. євро за безпілотник. Загальна вартість для Росії невдалих атак безпілотників, за оцінкою військових аналітиків неурядової організації "Мольфар", становить від $11,66 млн до $17,9 млн.
Україна розгорнула для знищення безпілотників реактивні літаки МіГ-29, системи ППО С-300, системи наземного захисту NASAMS (за словами міністра оборони Олексія Резнікова від 17 жовтня, військові ЗСУ закінчують курс навчання роботі з NASAMS, і "невдовзі" ці системи ППО розпочнуть службу в Україні. – ред.), стрілецьку зброю.
Видання, посилаючись на дані з відкритих джерел, пише, що для України боротьба з Shahed коштує понад $28,14 млн. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня до 17 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
У Джонсонюка зараз 32% плюс 10% у пана отамана Уоллеса, який скоріш за все не буде балотуватися та передасть свої голоси Борису. У індуса зараз 23%
все до завгодно, від ДШК до С-60 57мм, яких у нас більше сотні на консервації, але не С-300 чи інші ЗРК
витягнули козявку з носа - і вже аналітика
І ВСЕ ЦЕ НА РАДБЕЗІ , звідкіля цю країну - терористку давно пора викинути ‼️‼️
Чому до видатків на знищення дронів не заносять обов'язково як економію (зі знаком мінус в цій стрічці!) врятованих від знищення об'єктів, на які вони були направлені?
Тоді було би справедливо...
Іншими словами щоб було зрозуміліше: порахувати би затрати на спорудження четвертого енергоблоку ЧАЕС і втрати від катастрофи на ньому...
да кстати, что вы нам уже передали...? - это чтобы не забыть...!
@aronets
·
22 год
Парадокс. В Україні президент має єврейське коріння. В Україні найбільша хасидська святиня. У нас величезна єврейська громада. Україну атакує іранська зброя (найбільший ворог Ізраїлю). А ізраїль досі підігрує росії (яка допомагає Ірану з ядерною зброєю)
Бумерангом повернеться
От що тепер робить ?
Я особисто не обирала, але народ повівся.
З таким заводом, як "Мотор-Січ", у нас цих безпілотників мало бути в кожному підворітті по десятку. Ми мали величезний завод, здатний не просто збирати апарати з імпортних деталей, а й виробляти власні двигуни для безпілотних літальних апаратів. І не звичайні безпілотники - а ударні, з великою масою корисного вантажу, далекобійні, з високим горизонтом польоту… У нас мала бути така армада безпілотників, що в Ірані навіть пікнути боялися б щодо будь-яких поставок до РФ.
Отже, ми вже могли би мати парк із тисяч ударних безпілотників. Натомість купуємо легкі моделі, які в дитинстві у Києві в будинку піонерів робили як розвагу в гуртку авіаторів.
в нас свобота вибору політичних симпатій і я їх поважаю
запропонуй своєму патрону вложить гроші в не китайське гамно
а ударний дрон Сокіл-300
обо супер дрон ACE ANE невидимка на якому можна пів росії облітать
і знищувати об"єкти які нам мішають
тільки щось ніхто не хоче фінансіровать стоящі проекти
а язиком тріпать всі мастаки
Во-вторых, при подсчёте стоимости, нужно учитывать не только стоимость самого дрона, но и тот ущерб, который он может нанести если долетит до цели. Если же дрон цель не поражает, то не выполняет своей задачи.
РЕзюмирую... В Гардиан ВООБЩЕ не знают из каких комплексов состоит ПВО Украины.
A ot zhidov nitshego ne budet. Te byli biznesmenami i v Rime i posle togo....
А вообще нужно создавать современную АСУ ПВО,.
Базовые задачи видятся так:
- обнаружение и идентификация целей;
- инвентаризация имеющихся огневых средств и их возможностей.
Оперативное занесение это все в базы данных.
Затем в режиме реал-тайм с помощью генетических алгоритмов постоянно находить оптимальную фитнес функцию для пары "цель - средство поражения", на основании этих данных вести обстрел цели.
Для циркулирующей информации для ПС выделить максимальный приоритет в каналах связи.
В этом случае оперативные ПС будут эффективно работать (заносить информацию, принимать решение об уничтожении), а не сходить с ума во время массированных налетов.