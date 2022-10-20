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Полтавщина (910) Сумская область (1875) Харьковщина (4165) Тарифы на электроэнергию (1907) Укрэнерго (443)

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях вводятся ограничения на электроснабжение, - Укренерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Из-за резкого увеличения уровня потребления в Харьковской, Сумской, Полтавской областях Украины НЭК "Укрэнерго" вводит ограничение потребления в этой части страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".

"По причине резкого повышения уровня потребления электроэнергии Диспетчерским центром "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

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Електрообігрівачі . ! .
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20.10.2022 16:59 Ответить
Но по раше бить не будем...
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20.10.2022 18:58 Ответить
вата сидить без чібурнета-аднаглазніков☝😄
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04.02.2023 12:13 Ответить
 
 