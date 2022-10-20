В Полтавской, Сумской и Харьковской областях вводятся ограничения на электроснабжение, - Укренерго

Из-за резкого увеличения уровня потребления в Харьковской, Сумской, Полтавской областях Украины НЭК "Укрэнерго" вводит ограничение потребления в этой части страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".

"По причине резкого повышения уровня потребления электроэнергии Диспетчерским центром "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Смотрите: ГБР задержало предателя, пытавшегося бежать на временно оккупированную территорию. ФОТО