В Полтавской, Сумской и Харьковской областях вводятся ограничения на электроснабжение, - Укренерго
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Из-за резкого увеличения уровня потребления в Харьковской, Сумской, Полтавской областях Украины НЭК "Укрэнерго" вводит ограничение потребления в этой части страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".
"По причине резкого повышения уровня потребления электроэнергии Диспетчерским центром "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.
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Maksim Perepelitca
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ігор тарчук
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