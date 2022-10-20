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Полтавщина (739) Сумська область (2243) Харківщина (4329) електроенергія (1924) Укренерго (583)

У Полтавській, Сумській та Харківській областях запроваджуються обмеження на електропостачання, - Укренерго

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Через різке збільшення рівня споживання у Харківській, Сумській, Полтавській областях України НЕК "Укренерго" вводить обмеження споживання в цій частині країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".

"Через різке підвищення рівня споживання електроенергії Диспетчерським центром "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія "Укренерго" закликала мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії

Автор: Марина Макєєва
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Електрообігрівачі . ! .
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20.10.2022 16:59 Відповісти
Но по раше бить не будем...
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20.10.2022 18:58 Відповісти
вата сидить без чібурнета-аднаглазніков☝😄
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04.02.2023 12:13 Відповісти
 
 