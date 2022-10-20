У Полтавській, Сумській та Харківській областях запроваджуються обмеження на електропостачання, - Укренерго

Через різке збільшення рівня споживання у Харківській, Сумській, Полтавській областях України НЕК "Укренерго" вводить обмеження споживання в цій частині країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".

"Через різке підвищення рівня споживання електроенергії Диспетчерським центром "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія "Укренерго" закликала мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії