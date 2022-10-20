Компанія "Укренерго" закликала мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії
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В низці центральних областей України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. "Укренерго" вимушено ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго".
"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що графік відключення можна дізнатися в оператора розподільчих мереж.
Топ коментарі
+16 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар20.10.2022 14:34
+15 Vi Wa
показати весь коментар20.10.2022 14:45
+12 Алекс Скела
показати весь коментар20.10.2022 14:42
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Будь ласка, зачекайте...
Кажуть, певна спільнота патріотично налаштованих українців відмовилися від споживання енергії у своїх палаццо, продала Майбахи і перейшла на зарплатню у 6000 грн.
Молодці!
Ми за них будемо в темряві сидіти .
І ось ми пішли по домам. А там є світло.... не знаю для чого воно в будинках вдень, коли робота стоїть.... 🥴
Л-логіка
Вас ще про щось проінформувати? Чи стулите пельку нарешті?
А взагалі - треба кооперуватись та домовлятись. З родичами, з друзями, з сусідами. В мене, наприклад, є будинок в селі. Через місяць збираємося переселитися, вже йде "оновлення" системи опалення там. Я вже домовився з 1 сім'єю (навіть не родичі, а друзі/знайомі), на випадок апокаліпсису з опаленням - прихистимо, якщо буде важко. І ще одну родину можемо прихистити "до 3 осіб" - є вільна кімната. Інтернет там є, з голоду в селі не помремо точно, а що "комуналка" буде - ну, переживемо. Це не палатка і не бліндаж. Будинок там не маленький, з 2 санвузлами...
Да,у нас отключали на 4 часа днем.
сейчас для экономии работает 1 ноут и 1 лампочка.
тебе полегчало, ольгинец?
только про ребенка не надо - плакать не стану, яжемамки мне надоели более чем. яжепапок только не хватало.
ох вы и жалкие ничтожества, тьфу.
Варіант 1. Вартість 1000-2000 грн. Купити туристичну газову плитку, або пальник + балончики з газом.
Варіант 2. Вартість 200 грн. Купити термос для їжі і тримати там їжу на наступний прийом. Але якщо світла не буде довго, то цей варіант такий собі. Але врятує на період коротких відключень.
что ж ты трус такой коменты строчишь?
на фронте людей убивают, а им видите ли электричество отключили - ноют они
тьфу, гандоны.
Хто треба - той воює, не тобі тут мобілізацію проводити. Хмиздуй у свій Мухосранск та там тьфукай на гандонів, троляка грьобана.
Нам усім треба усе це якось пережити, та пристосуватися до нових реалій.
чмо ты вонючее, провокаторша поганая.
сколько тебе доплачивают за пользование гугл-транслейтом?
гори в аду вместе с Маккарти))
Пішов геть
и мне пох на причины почему он там а не на линии фронта.
а ты ему лижешь скорее всего потому что попросту - за одним столом с ним работаешь, ботяра ольгинская.
я видите ли полгода прожила в цивилизованной стране, в Германии, и мне этого вполне хватило, чтобы считать каждого, аргументирующего свою правоту полом (неважно женским или мужским) - дикарем
вы дикарь. понимаете? как самый последний кацап, орк или бурят - ничем не лучше
и пока до вас не дойдет, что в вашем высере "вонючий бабий срач" не так - разговаривать с вами не о чем.
чмо тупорылое.
какая вам нах европа? членство в ЕС? да в любой стане европы за такие слова ты бы платил мне по гроб жизни компенсации, гавна ты кусок.
и это ж воспитала какая-то курица такое "счастье" - то оскорбляет людей по признаку пола. охеренть.
дикари блин. вам в тайгу к москалям - ваш максимум.
Ця какошніца появляється на "Цензорі" виключно для того, щоб посмердіти лаптями. Дата реєстрації цієї вонючки - 1 серпня цього року. Дивно, чому під час масової дезінсекції ця тарганська особина не постраждала.
Так виглядає, що модераторам уже давно пора виправити цей прикрий недогляд - самицю таргана луснути капцем.
Пропоную застосувати старовинний метод дезінсекції - "спам п'яти капців". Бо поки модератори роздупляться, логорейна тарганська особина замурує гілку продуктами своєї життєдіяльності. Остаточно і безповоротно.
Кстати, ч живу тоже в Киеве, на девятом. И шо?
1 Вступить в СН и в Монако.
2 Чемодан, Вокзал, Валежник.
3 Терпеть, и помнить как ржали с "голосуй, а то путин нападьоть"
братику видите ли страшно на 24 этажу, тьфу, гандоны
ты хочешь сказать что власть Украины виновата что Путин приказал бомбить ТЭЦы?
тьфу. дебил конченый
в наших бедах виноват Путин и Россия.
все.
🤣🤣🤣
https://liebherr.com.ua/ru/malogabaritnyy-kholodilnik-liebherr-t-1410
куди батареї чіпляти??? бурульки й сусіди-дебли розібїють
а генератор у квартирі - то добре, можна навіть бензиновий поставити..ща ще піду буржуйку монтувати - дірку в склопакеті під трубу проріжу
надеюсь..
во всяком случае у нас дом на Печерске -все сознательные, экономят, света в окнах почти нет.
а судя по комментам - все только и возмущаются что приходится экономить и включают все подряд
бред.
попробуйте то же сделать -не ныть в комментах а четко написать претензию.
потому что есть требование правительства погасить вывески.
я бы сама написала, но адреса работающего эпицентра не знаю.
Я теж написав на декілька контактів епіцентру, але знаю, що їм пох.
а на эпицентр надо написать телеги в отзывах на Гугле. Подтяните знакомых.
Я готова написать если скажете точный адрес - не хочу голословно никого обвинять. Про Укрсиб я знаю где и как горел.