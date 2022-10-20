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Житомирщина (1040) Київ (13839) Київська область (3136) Черкащина (648) Чернігівщина (1315) електроенергія (1924) Укренерго (583)

Компанія "Укренерго" закликала мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

электричество

В низці центральних областей України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. "Укренерго" вимушено ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укренерго". 

"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що графік відключення можна дізнатися в оператора розподільчих мереж. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" розглядає будь-який сценарій у разі пошкодження енергосистеми України, навіть найекстремальніший

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
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20.10.2022 14:34
+15
Как там кончезаспа, печерск, центр? на часі? отключали уже?
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20.10.2022 14:45
+12
Ге ж...
Кажуть, певна спільнота патріотично налаштованих українців відмовилися від споживання енергії у своїх палаццо, продала Майбахи і перейшла на зарплатню у 6000 грн.
Молодці!
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20.10.2022 14:42
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20.10.2022 14:34 Відповісти
накричали на кличко чтобы экономил газ, и повключали электрообогреватели, похолодало же...
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20.10.2022 14:41 Відповісти
главное не отключать пустое колесо обозрения на Подоле.....
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20.10.2022 15:56 Відповісти
Ге ж...
Кажуть, певна спільнота патріотично налаштованих українців відмовилися від споживання енергії у своїх палаццо, продала Майбахи і перейшла на зарплатню у 6000 грн.
Молодці!
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20.10.2022 14:42 Відповісти
и пенсии-2100
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20.10.2022 15:10 Відповісти
Как там кончезаспа, печерск, центр? на часі? отключали уже?
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20.10.2022 14:45 Відповісти
За них не сци !
Ми за них будемо в темряві сидіти .
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20.10.2022 14:50 Відповісти
як їм можна відключити якщо набудували "теплих підлог". Можна простудитись. А басейни чим гріти?
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20.10.2022 14:54 Відповісти
А вольєри з "заморською дичиною" , якщо не обігрівати - то буде тоді робота для Айболіта .
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20.10.2022 14:56 Відповісти
Ні, в Житомирі "внєзапно" посеред дня зникло світло на підприємствах. В нас купа браку через зупинку устаткування, ніякого попередження ж не було, крім "можливе відключення ліфтів".
І ось ми пішли по домам. А там є світло.... не знаю для чого воно в будинках вдень, коли робота стоїть.... 🥴
Л-логіка
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20.10.2022 15:49 Відповісти
Бо будинки підключені на одні підстанції, а підприємства на інші. І леп/підстанції, до яких підприємство підключене - можливо пошкоджені. Аж до того, що будинки підключені до ліній, що йдуть від АЕС, а будинки - до ліній, що ведуть від якоїсь пошкодженої ТЕС. Мережа ніби "єдина", але "єдина" вона номінально, а фактично вас живить конкретна електростанція. Ось вас і вирубило.
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20.10.2022 21:21 Відповісти
Доповідаю: в мене вдома на Печерську сьогодні не відключали. Був сьогодні на Либідській в офісній будівлі другу половину дня - не відключали, хоча попередження "можливо відключимо з 16:00" - було. В першій половині дня їздив в Кагарлик і назад, повз Кончу-Заспу, Обухів, купу сіл - світло в будинках було скрізь, ніде не відключали, з 7:00 до 13:00.

Вас ще про щось проінформувати? Чи стулите пельку нарешті?
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20.10.2022 21:25 Відповісти
залежить від вулиці. в нас відключали.
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20.10.2022 22:33 Відповісти
Так і я ж не про весь Печерськ писав. Тільки про свій дім.

А взагалі - треба кооперуватись та домовлятись. З родичами, з друзями, з сусідами. В мене, наприклад, є будинок в селі. Через місяць збираємося переселитися, вже йде "оновлення" системи опалення там. Я вже домовився з 1 сім'єю (навіть не родичі, а друзі/знайомі), на випадок апокаліпсису з опаленням - прихистимо, якщо буде важко. І ще одну родину можемо прихистити "до 3 осіб" - є вільна кімната. Інтернет там є, з голоду в селі не помремо точно, а що "комуналка" буде - ну, переживемо. Це не палатка і не бліндаж. Будинок там не маленький, з 2 санвузлами...
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21.10.2022 11:27 Відповісти
я на Печерске живу.
Да,у нас отключали на 4 часа днем.
сейчас для экономии работает 1 ноут и 1 лампочка.
тебе полегчало, ольгинец?
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20.10.2022 22:32 Відповісти
Куди ще більше зменшити? Світло відключено (Київ), будинок має тільки електричне обладнання (варочна поверхня), без газу, обід дитині гріли на різдвяних свічках.
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20.10.2022 14:54 Відповісти
давно відключено?
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20.10.2022 15:04 Відповісти
Десь з півдня.
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20.10.2022 15:10 Відповісти
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20.10.2022 15:44 Відповісти
нытики которые ноют - не люди. в окопах похолоднее.
только про ребенка не надо - плакать не стану, яжемамки мне надоели более чем. яжепапок только не хватало.
ох вы и жалкие ничтожества, тьфу.
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21.10.2022 21:36 Відповісти
Ну якщо у вас дитина, то вам необхідно заздаленідь готуватися до таких ситуацій. Є купа варіантів на будь-який гаманець. Тільки треба це робити зарання.
Варіант 1. Вартість 1000-2000 грн. Купити туристичну газову плитку, або пальник + балончики з газом.
Варіант 2. Вартість 200 грн. Купити термос для їжі і тримати там їжу на наступний прийом. Але якщо світла не буде довго, то цей варіант такий собі. Але врятує на період коротких відключень.
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20.10.2022 15:54 Відповісти
Туристичну плитку можна купити на olx за 400 грн. Я купив. + 100 грн балдончик газу. А от велика хороша термосумка якраз наврядчи коштуватиме 200 грн, хочв я не перевіряв.
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20.10.2022 17:28 Відповісти
5 литровый газовый примус стоит 2500 гривень. Очень безопасный(один вентиль без редуктора). Вам его хватит примернро на 10 -20 часов готовки, когда нет электричества. Вони и запаха неТ.весит мало,на него помещается любая кастрюля кроме конечно 20 литровой выварки. 5 литров пропана стоят 130 гривень на любой АЗС
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20.10.2022 18:31 Відповісти
Виктор, если бы ты пошел воевать не в комменты, а в окопы, то твоей жене и дочке электрики досталось бы больше.
что ж ты трус такой коменты строчишь?
на фронте людей убивают, а им видите ли электричество отключили - ноют они
тьфу, гандоны.
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20.10.2022 22:35 Відповісти
Ольга ольгинська! Не чипляйся та не принижуй українських чоловіків.

Хто треба - той воює, не тобі тут мобілізацію проводити. Хмиздуй у свій Мухосранск та там тьфукай на гандонів, троляка грьобана.
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20.10.2022 23:39 Відповісти
Irenka, дякую за підтримку! Просто Ольга ніколи не залишалась одиначкою з дитиною на інвалідності.
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21.10.2022 11:07 Відповісти
Тримайтеся, бережіть себе та свою дитинку.

Нам усім треба усе це якось пережити, та пристосуватися до нових реалій.
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21.10.2022 11:23 Відповісти
курочка ирочка, вы давно тут подрабатываете тролякой, так что ваше обвинение меня в тролизме - это как бить себя по голове
чмо ты вонючее, провокаторша поганая.
сколько тебе доплачивают за пользование гугл-транслейтом?
гори в аду вместе с Маккарти))
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21.10.2022 20:56 Відповісти
******** - матьорий троль, жирний та смердючий .

Пішов геть
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21.10.2022 21:22 Відповісти
не ты и никто другой не заткнет мне рот. и не запретит давать оценку подонкам, которые позволяют себе умничать сидя в безопасности в Германии.
и мне пох на причины почему он там а не на линии фронта.
а ты ему лижешь скорее всего потому что попросту - за одним столом с ним работаешь, ботяра ольгинская.
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21.10.2022 21:32 Відповісти
Чорнорота кацапсіна, геть з України, геть
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21.10.2022 22:02 Відповісти
Ольга! Прежде чем разводить вонючий бабий срач, нужно знать матчасть. Ты оставалась одна, без родственников, с ребенком на инвалидности (подгруппа А, если не знаешь, спроси гугл)? Спасибо, соседка-медик помогает иногда присмотреть за ребенком. И не нужно "тьфукать", не зная "розы ветров". Твое "тьфу" может прилететь в тебя же. А если не хватит ругательных слов, воспользуйся руzким словарем Даля или Ожегова. Принаймні, я роблю все, щоб долучитись до прохання економії електрики, але коли подивлюсь у вікно, а напроти кав'ярня переливається гірляндами вогнів, то дуже прикто стає. А через таких страждають інші.
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21.10.2022 11:03 Відповісти
после слов "вонючий бабий срач" дальше и читать не стану.
я видите ли полгода прожила в цивилизованной стране, в Германии, и мне этого вполне хватило, чтобы считать каждого, аргументирующего свою правоту полом (неважно женским или мужским) - дикарем
вы дикарь. понимаете? как самый последний кацап, орк или бурят - ничем не лучше
и пока до вас не дойдет, что в вашем высере "вонючий бабий срач" не так - разговаривать с вами не о чем.
чмо тупорылое.
какая вам нах европа? членство в ЕС? да в любой стане европы за такие слова ты бы платил мне по гроб жизни компенсации, гавна ты кусок.
и это ж воспитала какая-то курица такое "счастье" - то оскорбляет людей по признаку пола. охеренть.
дикари блин. вам в тайгу к москалям - ваш максимум.
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21.10.2022 20:51 Відповісти
********! Бачу, що ти тут для срачу . Тільки кацапська істота може мати такого чорного та смердючого рота. Якась ти скажена, навіть для провокатора занадто агресивна. Треба тебе приспати, як скажену тварину.
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21.10.2022 22:47 Відповісти
[Я просто розмірковую].
Ця какошніца появляється на "Цензорі" виключно для того, щоб посмердіти лаптями. Дата реєстрації цієї вонючки - 1 серпня цього року. Дивно, чому під час масової дезінсекції ця тарганська особина не постраждала.
Так виглядає, що модераторам уже давно пора виправити цей прикрий недогляд - самицю таргана луснути капцем.
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21.10.2022 23:27 Відповісти
Зверніть увагу, колего, що ця самиця таргана русака прийшла провокувати саме чоловіків. Массово відправляє усіх на фронт та при цьому принижує чоловічу гідність. Дуже чорнорота ця ********, її реально треба луснути капцем.
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21.10.2022 23:38 Відповісти
Певно, такі рекомендації в сьогоднішній методичці. Левел-ап, вочевидь, трапився - раніше просто смерділа лаптямі, щямі та боярою, а тепер - по методичці.
Пропоную застосувати старовинний метод дезінсекції - "спам п'яти капців". Бо поки модератори роздупляться, логорейна тарганська особина замурує гілку продуктами своєї життєдіяльності. Остаточно і безповоротно.
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21.10.2022 23:48 Відповісти
Ахметову та пацанам з ДТЕК не спадало на думку скинутись на копійчані глушилки та все ж таки глушити всі сигнали GNSS в межах підльоту до своїх об'єктів критичної інфраструктури, а заодно й над великими містами?
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20.10.2022 15:05 Відповісти
Як там наші "володарі супутників" та "карателів"? Нема грошей на*реальний* захист України? Чи тільки на піар на зібранні з українців кошти?
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20.10.2022 15:07 Відповісти
Отлично.
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20.10.2022 15:21 Відповісти
а если каждый день будут разбивать энергетические обьекты? то скоро во мраке и эпидемии будет вся страна
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20.10.2022 15:06 Відповісти
Не думаю. Собирайте валежник.
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20.10.2022 15:22 Відповісти
на 17 этаж?
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20.10.2022 15:23 Відповісти
Пох. Мне пох что у вас в сратове.
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20.10.2022 15:27 Відповісти
дебил проплаченный, говорится про киев, еще немного и останется без электричества и тогда и на 1 этаже не будет чем сбить говно, а это эпидемия
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20.10.2022 15:54 Відповісти
Разберись с никами, или ты - дебил проплаченный, или - валера валера. Так проще общаться
Кстати, ч живу тоже в Киеве, на девятом. И шо?
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20.10.2022 16:03 Відповісти
и шо?, у меня в киеве брат живет, на 24 этаже и с ужасом думает, что будет , если не будет света, трое детей,куда идти?
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20.10.2022 16:08 Відповісти
Какие варианты? Давай подумаем.
1 Вступить в СН и в Монако.
2 Чемодан, Вокзал, Валежник.
3 Терпеть, и помнить как ржали с "голосуй, а то путин нападьоть"
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20.10.2022 16:15 Відповісти
думать и не искать нового старшего брата
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20.10.2022 16:38 Відповісти
Так и чего мы сцепились?
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20.10.2022 17:55 Відповісти
просто поговорили, приятно
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20.10.2022 18:10 Відповісти
твоему брату нужно идти в ВСУ, там и накормят и напоят и занятие найдут - не с братиком москалем общаться - а жизнью своей родину защищать.
братику видите ли страшно на 24 этажу, тьфу, гандоны
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20.10.2022 22:36 Відповісти
А весной говорили что все перейдем на електроенергию которой у нас завались. Когда я говорил что нужно снимать все пошлины и налоги с утеплителей и енергосберегающих приборов то все на меня шукали и говорили что еще неначасе и все будет ок. Как всегда ждали когда жаренный петух клюнет.
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20.10.2022 15:12 Відповісти
при чем здесь это? весной у нас электрики был профицит. а сейчас из-за орковских обстрелов - дефицит.
ты хочешь сказать что власть Украины виновата что Путин приказал бомбить ТЭЦы?
тьфу. дебил конченый
в наших бедах виноват Путин и Россия.
все.
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20.10.2022 22:38 Відповісти
Дебил ето ты. Еще весной я и все умные люди говорили что нужно готовиться к ударам по енергетической инфраструктуре. А дураки рассказывали что ***** побоится усугублять и вообще у него ракеты вот-вот закончатся. А вообще я еще с 2014 говорил что будет то что сейчас имеем. У нас же готовились к тому что ***** сам уйдет с дамбаса и крыма.
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20.10.2022 23:09 Відповісти
жаль что ты не в СНБО, а то бы мы давно москалей победили
🤣🤣🤣
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21.10.2022 20:53 Відповісти
Ноутбук и 2 экономки вполне достаточно.
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20.10.2022 15:23 Відповісти
холодильник?
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20.10.2022 15:34 Відповісти
Нормальний холодильник сьогодні не споживає півкіловата, ось такий 136літрів,і всього 128Ват, і холодильник достатньо довго тримає холод, щоб до півдня утримувати + пару градусів всередині при відключенні світла, тобто достатньо до солнєшних панелей чи генератора десь двічі на день підключати
https://liebherr.com.ua/ru/malogabaritnyy-kholodilnik-liebherr-t-1410
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20.10.2022 15:56 Відповісти
я знаю, телевізор теж не жере, якщо не ламповий..а рекомендація відключити роутер у повідомленні на вайбер вбило..

куди батареї чіпляти??? бурульки й сусіди-дебли розібїють

а генератор у квартирі - то добре, можна навіть бензиновий поставити..ща ще піду буржуйку монтувати - дірку в склопакеті під трубу проріжу
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20.10.2022 16:07 Відповісти
з труби буржуйки не тіко дим іде.... можете банально підпалити сусідів 🥺
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20.10.2022 16:15 Відповісти
блін..то був сарказм..звісно, що не буду ні буржуйку, ні піч-грубку будувати..камін теж не буду складати..
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20.10.2022 19:34 Відповісти
Дааа, вижу проблем немало!Радуюсь что переехал в дом в село под Киевом давно .Стоит панелей солнечных чуть больше 600 ватт ,аккумулятор литий титанат 180 ач на 24 вольта , в нем можно около 4 квт легко запасти и инвертор чистый синус на 2 квт.Работает и морозилка и холодильник и вода из скважины и хлебопечка , ну бойлер и электродуховку не очень то включишь!Ну и как бонус второй котел на дровах, уже 5 или 6 лет газом не топлю, лес рядом , а там валежника масса !По моим расчетам мне 2 часа в сутки если включать свет будут достаточно будет ! В; селе с этим проще!
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20.10.2022 17:36 Відповісти
главное шобы дом был не в буче, а то я тоже думал там купить, ага
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20.10.2022 21:17 Відповісти
почитал комментарии, ребята, понимаю вашу злобу. Но не Зеленский бомбил подстанции, а *****. Не забывайте кто наш враг, пожалуйста.
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20.10.2022 17:41 Відповісти
А хто розмінував Чонгар ? Отож . Він винен , так як і кацапи.
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20.10.2022 19:13 Відповісти
він внутрішній ворог, не факт, що таке було б, якби не його закидони..он гундосики з баблом на оман пилить - аж гай гуде
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20.10.2022 19:36 Відповісти
Антон, что вы ведетесь тут 99% ноющих - не украинцы а троли ольгинские.
надеюсь..
во всяком случае у нас дом на Печерске -все сознательные, экономят, света в окнах почти нет.
а судя по комментам - все только и возмущаются что приходится экономить и включают все подряд
бред.
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20.10.2022 22:40 Відповісти
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20.10.2022 19:16 Відповісти
Зеленский настоящий европейский политик, молодой и решительный, не то что эти совковые пузатые алкаши.
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20.10.2022 19:17 Відповісти
Ми вдома економимо, зате Епіцентри сяють як ялинки. ******** Гереги.
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20.10.2022 19:21 Відповісти
я зашла в ФБ Укрсиббанка, обложила матюками за вывеску - и вуаля - через день все выключили
попробуйте то же сделать -не ныть в комментах а четко написать претензию.
потому что есть требование правительства погасить вывески.
я бы сама написала, но адреса работающего эпицентра не знаю.
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20.10.2022 22:41 Відповісти
А хто сказав, що я ''тільки нию''?
Я теж написав на декілька контактів епіцентру, але знаю, що їм пох.
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20.10.2022 22:56 Відповісти
пишите в ДТЭК Укрэнерго.
а на эпицентр надо написать телеги в отзывах на Гугле. Подтяните знакомых.
Я готова написать если скажете точный адрес - не хочу голословно никого обвинять. Про Укрсиб я знаю где и как горел.
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21.10.2022 20:54 Відповісти
А потім підуть заявочки що різні ахметки недоотримують прибутки бо споживання впало отже треба піднімати вартість електрики!
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20.10.2022 19:39 Відповісти
Велике прохання до всіх небайдужих. Будь-ласка, вимкніть всі телевізори з телемарафоном до 23:00 до кінця року. Цим ви підтримаєте нашу енергосистему. І свою нервову систему також.
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20.10.2022 21:21 Відповісти
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:21 Відповісти
 
 