Компания "Укрэнерго" призвала жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии

В ряде центральных областей Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. "Укрэнерго" вынуждено ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что график отключения можно узнать у оператора распределительных сетей.

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