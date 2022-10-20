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Житомирщина (1315) Киев (24547) Киевская область (3540) Черкасщина (952) Черниговщина (1347) Тарифы на электроэнергию (1907) Укрэнерго (443)

Компания "Укрэнерго" призвала жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

электричество

В ряде центральных областей Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. "Укрэнерго" вынуждено ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго".

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что график отключения можно узнать у оператора распределительных сетей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" рассматривает любой сценарий в случае повреждения энергосистемы Украины, даже самый экстремальный
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Топ комментарии
+16
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20.10.2022 14:34
+15
Как там кончезаспа, печерск, центр? на часі? отключали уже?
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20.10.2022 14:45
+12
Ге ж...
Кажуть, певна спільнота патріотично налаштованих українців відмовилися від споживання енергії у своїх палаццо, продала Майбахи і перейшла на зарплатню у 6000 грн.
Молодці!
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20.10.2022 14:42
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Правила форума Совет форумчан
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20.10.2022 14:34 Ответить
накричали на кличко чтобы экономил газ, и повключали электрообогреватели, похолодало же...
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20.10.2022 14:41 Ответить
главное не отключать пустое колесо обозрения на Подоле.....
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20.10.2022 15:56 Ответить
Ге ж...
Кажуть, певна спільнота патріотично налаштованих українців відмовилися від споживання енергії у своїх палаццо, продала Майбахи і перейшла на зарплатню у 6000 грн.
Молодці!
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20.10.2022 14:42 Ответить
и пенсии-2100
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20.10.2022 15:10 Ответить
Как там кончезаспа, печерск, центр? на часі? отключали уже?
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20.10.2022 14:45 Ответить
За них не сци !
Ми за них будемо в темряві сидіти .
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20.10.2022 14:50 Ответить
як їм можна відключити якщо набудували "теплих підлог". Можна простудитись. А басейни чим гріти?
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20.10.2022 14:54 Ответить
А вольєри з "заморською дичиною" , якщо не обігрівати - то буде тоді робота для Айболіта .
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20.10.2022 14:56 Ответить
Ні, в Житомирі "внєзапно" посеред дня зникло світло на підприємствах. В нас купа браку через зупинку устаткування, ніякого попередження ж не було, крім "можливе відключення ліфтів".
І ось ми пішли по домам. А там є світло.... не знаю для чого воно в будинках вдень, коли робота стоїть.... 🥴
Л-логіка
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20.10.2022 15:49 Ответить
Бо будинки підключені на одні підстанції, а підприємства на інші. І леп/підстанції, до яких підприємство підключене - можливо пошкоджені. Аж до того, що будинки підключені до ліній, що йдуть від АЕС, а будинки - до ліній, що ведуть від якоїсь пошкодженої ТЕС. Мережа ніби "єдина", але "єдина" вона номінально, а фактично вас живить конкретна електростанція. Ось вас і вирубило.
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20.10.2022 21:21 Ответить
Доповідаю: в мене вдома на Печерську сьогодні не відключали. Був сьогодні на Либідській в офісній будівлі другу половину дня - не відключали, хоча попередження "можливо відключимо з 16:00" - було. В першій половині дня їздив в Кагарлик і назад, повз Кончу-Заспу, Обухів, купу сіл - світло в будинках було скрізь, ніде не відключали, з 7:00 до 13:00.

Вас ще про щось проінформувати? Чи стулите пельку нарешті?
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20.10.2022 21:25 Ответить
залежить від вулиці. в нас відключали.
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20.10.2022 22:33 Ответить
Так і я ж не про весь Печерськ писав. Тільки про свій дім.

А взагалі - треба кооперуватись та домовлятись. З родичами, з друзями, з сусідами. В мене, наприклад, є будинок в селі. Через місяць збираємося переселитися, вже йде "оновлення" системи опалення там. Я вже домовився з 1 сім'єю (навіть не родичі, а друзі/знайомі), на випадок апокаліпсису з опаленням - прихистимо, якщо буде важко. І ще одну родину можемо прихистити "до 3 осіб" - є вільна кімната. Інтернет там є, з голоду в селі не помремо точно, а що "комуналка" буде - ну, переживемо. Це не палатка і не бліндаж. Будинок там не маленький, з 2 санвузлами...
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21.10.2022 11:27 Ответить
я на Печерске живу.
Да,у нас отключали на 4 часа днем.
сейчас для экономии работает 1 ноут и 1 лампочка.
тебе полегчало, ольгинец?
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20.10.2022 22:32 Ответить
Куди ще більше зменшити? Світло відключено (Київ), будинок має тільки електричне обладнання (варочна поверхня), без газу, обід дитині гріли на різдвяних свічках.
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20.10.2022 14:54 Ответить
давно відключено?
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20.10.2022 15:04 Ответить
Десь з півдня.
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20.10.2022 15:10 Ответить
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20.10.2022 15:44 Ответить
нытики которые ноют - не люди. в окопах похолоднее.
только про ребенка не надо - плакать не стану, яжемамки мне надоели более чем. яжепапок только не хватало.
ох вы и жалкие ничтожества, тьфу.
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21.10.2022 21:36 Ответить
Ну якщо у вас дитина, то вам необхідно заздаленідь готуватися до таких ситуацій. Є купа варіантів на будь-який гаманець. Тільки треба це робити зарання.
Варіант 1. Вартість 1000-2000 грн. Купити туристичну газову плитку, або пальник + балончики з газом.
Варіант 2. Вартість 200 грн. Купити термос для їжі і тримати там їжу на наступний прийом. Але якщо світла не буде довго, то цей варіант такий собі. Але врятує на період коротких відключень.
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20.10.2022 15:54 Ответить
Туристичну плитку можна купити на olx за 400 грн. Я купив. + 100 грн балдончик газу. А от велика хороша термосумка якраз наврядчи коштуватиме 200 грн, хочв я не перевіряв.
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20.10.2022 17:28 Ответить
5 литровый газовый примус стоит 2500 гривень. Очень безопасный(один вентиль без редуктора). Вам его хватит примернро на 10 -20 часов готовки, когда нет электричества. Вони и запаха неТ.весит мало,на него помещается любая кастрюля кроме конечно 20 литровой выварки. 5 литров пропана стоят 130 гривень на любой АЗС
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20.10.2022 18:31 Ответить
Виктор, если бы ты пошел воевать не в комменты, а в окопы, то твоей жене и дочке электрики досталось бы больше.
что ж ты трус такой коменты строчишь?
на фронте людей убивают, а им видите ли электричество отключили - ноют они
тьфу, гандоны.
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20.10.2022 22:35 Ответить
Ольга ольгинська! Не чипляйся та не принижуй українських чоловіків.

Хто треба - той воює, не тобі тут мобілізацію проводити. Хмиздуй у свій Мухосранск та там тьфукай на гандонів, троляка грьобана.
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20.10.2022 23:39 Ответить
Irenka, дякую за підтримку! Просто Ольга ніколи не залишалась одиначкою з дитиною на інвалідності.
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21.10.2022 11:07 Ответить
Тримайтеся, бережіть себе та свою дитинку.

Нам усім треба усе це якось пережити, та пристосуватися до нових реалій.
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21.10.2022 11:23 Ответить
курочка ирочка, вы давно тут подрабатываете тролякой, так что ваше обвинение меня в тролизме - это как бить себя по голове
чмо ты вонючее, провокаторша поганая.
сколько тебе доплачивают за пользование гугл-транслейтом?
гори в аду вместе с Маккарти))
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21.10.2022 20:56 Ответить
******** - матьорий троль, жирний та смердючий .

Пішов геть
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21.10.2022 21:22 Ответить
не ты и никто другой не заткнет мне рот. и не запретит давать оценку подонкам, которые позволяют себе умничать сидя в безопасности в Германии.
и мне пох на причины почему он там а не на линии фронта.
а ты ему лижешь скорее всего потому что попросту - за одним столом с ним работаешь, ботяра ольгинская.
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21.10.2022 21:32 Ответить
Чорнорота кацапсіна, геть з України, геть
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21.10.2022 22:02 Ответить
Ольга! Прежде чем разводить вонючий бабий срач, нужно знать матчасть. Ты оставалась одна, без родственников, с ребенком на инвалидности (подгруппа А, если не знаешь, спроси гугл)? Спасибо, соседка-медик помогает иногда присмотреть за ребенком. И не нужно "тьфукать", не зная "розы ветров". Твое "тьфу" может прилететь в тебя же. А если не хватит ругательных слов, воспользуйся руzким словарем Даля или Ожегова. Принаймні, я роблю все, щоб долучитись до прохання економії електрики, але коли подивлюсь у вікно, а напроти кав'ярня переливається гірляндами вогнів, то дуже прикто стає. А через таких страждають інші.
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21.10.2022 11:03 Ответить
после слов "вонючий бабий срач" дальше и читать не стану.
я видите ли полгода прожила в цивилизованной стране, в Германии, и мне этого вполне хватило, чтобы считать каждого, аргументирующего свою правоту полом (неважно женским или мужским) - дикарем
вы дикарь. понимаете? как самый последний кацап, орк или бурят - ничем не лучше
и пока до вас не дойдет, что в вашем высере "вонючий бабий срач" не так - разговаривать с вами не о чем.
чмо тупорылое.
какая вам нах европа? членство в ЕС? да в любой стане европы за такие слова ты бы платил мне по гроб жизни компенсации, гавна ты кусок.
и это ж воспитала какая-то курица такое "счастье" - то оскорбляет людей по признаку пола. охеренть.
дикари блин. вам в тайгу к москалям - ваш максимум.
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21.10.2022 20:51 Ответить
********! Бачу, що ти тут для срачу . Тільки кацапська істота може мати такого чорного та смердючого рота. Якась ти скажена, навіть для провокатора занадто агресивна. Треба тебе приспати, як скажену тварину.
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21.10.2022 22:47 Ответить
[Я просто розмірковую].
Ця какошніца появляється на "Цензорі" виключно для того, щоб посмердіти лаптями. Дата реєстрації цієї вонючки - 1 серпня цього року. Дивно, чому під час масової дезінсекції ця тарганська особина не постраждала.
Так виглядає, що модераторам уже давно пора виправити цей прикрий недогляд - самицю таргана луснути капцем.
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21.10.2022 23:27 Ответить
Зверніть увагу, колего, що ця самиця таргана русака прийшла провокувати саме чоловіків. Массово відправляє усіх на фронт та при цьому принижує чоловічу гідність. Дуже чорнорота ця ********, її реально треба луснути капцем.
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21.10.2022 23:38 Ответить
Певно, такі рекомендації в сьогоднішній методичці. Левел-ап, вочевидь, трапився - раніше просто смерділа лаптямі, щямі та боярою, а тепер - по методичці.
Пропоную застосувати старовинний метод дезінсекції - "спам п'яти капців". Бо поки модератори роздупляться, логорейна тарганська особина замурує гілку продуктами своєї життєдіяльності. Остаточно і безповоротно.
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21.10.2022 23:48 Ответить
Ахметову та пацанам з ДТЕК не спадало на думку скинутись на копійчані глушилки та все ж таки глушити всі сигнали GNSS в межах підльоту до своїх об'єктів критичної інфраструктури, а заодно й над великими містами?
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20.10.2022 15:05 Ответить
Як там наші "володарі супутників" та "карателів"? Нема грошей на*реальний* захист України? Чи тільки на піар на зібранні з українців кошти?
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20.10.2022 15:07 Ответить
Отлично.
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20.10.2022 15:21 Ответить
а если каждый день будут разбивать энергетические обьекты? то скоро во мраке и эпидемии будет вся страна
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20.10.2022 15:06 Ответить
Не думаю. Собирайте валежник.
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20.10.2022 15:22 Ответить
на 17 этаж?
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20.10.2022 15:23 Ответить
Пох. Мне пох что у вас в сратове.
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20.10.2022 15:27 Ответить
дебил проплаченный, говорится про киев, еще немного и останется без электричества и тогда и на 1 этаже не будет чем сбить говно, а это эпидемия
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20.10.2022 15:54 Ответить
Разберись с никами, или ты - дебил проплаченный, или - валера валера. Так проще общаться
Кстати, ч живу тоже в Киеве, на девятом. И шо?
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20.10.2022 16:03 Ответить
и шо?, у меня в киеве брат живет, на 24 этаже и с ужасом думает, что будет , если не будет света, трое детей,куда идти?
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20.10.2022 16:08 Ответить
Какие варианты? Давай подумаем.
1 Вступить в СН и в Монако.
2 Чемодан, Вокзал, Валежник.
3 Терпеть, и помнить как ржали с "голосуй, а то путин нападьоть"
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20.10.2022 16:15 Ответить
думать и не искать нового старшего брата
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20.10.2022 16:38 Ответить
Так и чего мы сцепились?
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20.10.2022 17:55 Ответить
просто поговорили, приятно
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20.10.2022 18:10 Ответить
твоему брату нужно идти в ВСУ, там и накормят и напоят и занятие найдут - не с братиком москалем общаться - а жизнью своей родину защищать.
братику видите ли страшно на 24 этажу, тьфу, гандоны
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20.10.2022 22:36 Ответить
А весной говорили что все перейдем на електроенергию которой у нас завались. Когда я говорил что нужно снимать все пошлины и налоги с утеплителей и енергосберегающих приборов то все на меня шукали и говорили что еще неначасе и все будет ок. Как всегда ждали когда жаренный петух клюнет.
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20.10.2022 15:12 Ответить
при чем здесь это? весной у нас электрики был профицит. а сейчас из-за орковских обстрелов - дефицит.
ты хочешь сказать что власть Украины виновата что Путин приказал бомбить ТЭЦы?
тьфу. дебил конченый
в наших бедах виноват Путин и Россия.
все.
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20.10.2022 22:38 Ответить
Дебил ето ты. Еще весной я и все умные люди говорили что нужно готовиться к ударам по енергетической инфраструктуре. А дураки рассказывали что ***** побоится усугублять и вообще у него ракеты вот-вот закончатся. А вообще я еще с 2014 говорил что будет то что сейчас имеем. У нас же готовились к тому что ***** сам уйдет с дамбаса и крыма.
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20.10.2022 23:09 Ответить
жаль что ты не в СНБО, а то бы мы давно москалей победили
🤣🤣🤣
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21.10.2022 20:53 Ответить
Ноутбук и 2 экономки вполне достаточно.
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20.10.2022 15:23 Ответить
холодильник?
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20.10.2022 15:34 Ответить
Нормальний холодильник сьогодні не споживає півкіловата, ось такий 136літрів,і всього 128Ват, і холодильник достатньо довго тримає холод, щоб до півдня утримувати + пару градусів всередині при відключенні світла, тобто достатньо до солнєшних панелей чи генератора десь двічі на день підключати
https://liebherr.com.ua/ru/malogabaritnyy-kholodilnik-liebherr-t-1410
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20.10.2022 15:56 Ответить
я знаю, телевізор теж не жере, якщо не ламповий..а рекомендація відключити роутер у повідомленні на вайбер вбило..

куди батареї чіпляти??? бурульки й сусіди-дебли розібїють

а генератор у квартирі - то добре, можна навіть бензиновий поставити..ща ще піду буржуйку монтувати - дірку в склопакеті під трубу проріжу
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20.10.2022 16:07 Ответить
з труби буржуйки не тіко дим іде.... можете банально підпалити сусідів 🥺
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20.10.2022 16:15 Ответить
блін..то був сарказм..звісно, що не буду ні буржуйку, ні піч-грубку будувати..камін теж не буду складати..
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20.10.2022 19:34 Ответить
Дааа, вижу проблем немало!Радуюсь что переехал в дом в село под Киевом давно .Стоит панелей солнечных чуть больше 600 ватт ,аккумулятор литий титанат 180 ач на 24 вольта , в нем можно около 4 квт легко запасти и инвертор чистый синус на 2 квт.Работает и морозилка и холодильник и вода из скважины и хлебопечка , ну бойлер и электродуховку не очень то включишь!Ну и как бонус второй котел на дровах, уже 5 или 6 лет газом не топлю, лес рядом , а там валежника масса !По моим расчетам мне 2 часа в сутки если включать свет будут достаточно будет ! В; селе с этим проще!
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20.10.2022 17:36 Ответить
главное шобы дом был не в буче, а то я тоже думал там купить, ага
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20.10.2022 21:17 Ответить
почитал комментарии, ребята, понимаю вашу злобу. Но не Зеленский бомбил подстанции, а *****. Не забывайте кто наш враг, пожалуйста.
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20.10.2022 17:41 Ответить
А хто розмінував Чонгар ? Отож . Він винен , так як і кацапи.
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20.10.2022 19:13 Ответить
він внутрішній ворог, не факт, що таке було б, якби не його закидони..он гундосики з баблом на оман пилить - аж гай гуде
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20.10.2022 19:36 Ответить
Антон, что вы ведетесь тут 99% ноющих - не украинцы а троли ольгинские.
надеюсь..
во всяком случае у нас дом на Печерске -все сознательные, экономят, света в окнах почти нет.
а судя по комментам - все только и возмущаются что приходится экономить и включают все подряд
бред.
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20.10.2022 22:40 Ответить
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20.10.2022 19:16 Ответить
Зеленский настоящий европейский политик, молодой и решительный, не то что эти совковые пузатые алкаши.
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20.10.2022 19:17 Ответить
Ми вдома економимо, зате Епіцентри сяють як ялинки. ******** Гереги.
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20.10.2022 19:21 Ответить
я зашла в ФБ Укрсиббанка, обложила матюками за вывеску - и вуаля - через день все выключили
попробуйте то же сделать -не ныть в комментах а четко написать претензию.
потому что есть требование правительства погасить вывески.
я бы сама написала, но адреса работающего эпицентра не знаю.
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20.10.2022 22:41 Ответить
А хто сказав, що я ''тільки нию''?
Я теж написав на декілька контактів епіцентру, але знаю, що їм пох.
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20.10.2022 22:56 Ответить
пишите в ДТЭК Укрэнерго.
а на эпицентр надо написать телеги в отзывах на Гугле. Подтяните знакомых.
Я готова написать если скажете точный адрес - не хочу голословно никого обвинять. Про Укрсиб я знаю где и как горел.
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21.10.2022 20:54 Ответить
А потім підуть заявочки що різні ахметки недоотримують прибутки бо споживання впало отже треба піднімати вартість електрики!
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20.10.2022 19:39 Ответить
Велике прохання до всіх небайдужих. Будь-ласка, вимкніть всі телевізори з телемарафоном до 23:00 до кінця року. Цим ви підтримаєте нашу енергосистему. І свою нервову систему також.
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20.10.2022 21:21 Ответить
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:21 Ответить
 
 