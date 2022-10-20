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"Укрэнерго" рассматривает любой сценарий в случае повреждения энергосистемы Украины, даже самый экстремальный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.

Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.

"Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях. Сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления [электроэнергии], которые мы вводим, например, сегодня, именно направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной", – сказал он.

По словам Кудрицкого, "мы, как государство, должны быть готовы к чему угодно".

Он сказал, что в результате ударов РФ была потеряна часть генерации э/э, и "потребуется, вероятно, несколько дней", чтобы вернуть объемы ее производства на прежний уровень.

Кудрицкий поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить э/э, и призвал не относиться к этому как к акции однажды: это нужно делать и дальше, ведь россияне практически ежедневно атакуют инфраструктуру и электростанции. Энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, и экономия – это "отдых" для энергосистемы областей и страны.

"Очень важно, чтобы наши потребители понимали, что ограничения потребления дают нам возможность стабилизировать ситуацию. То есть они не свидетельствуют о развале энергосистемы: наоборот, они говорят о том, что мы контролируем, что происходит", – сказал он.

По словам представителя Укрэнерго, если украинцы не будут придерживаться рекомендации экономить (или будет сильно разрушена инфраструктура), придется вводить плановые отключения света в районах на несколько часов.

Кудрицкий надеется, что с началом отопительного сезона люди выключат часть электронагревателей и частично разгрузят электросети.

Смотрите: Компания "ДТЭК" обнародовала график веерных отключений в Киевской области. ПЕРЕЧЕНЬ
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Топ комментарии
+13
Энергетики сейчас -такие же герои, как и военные.
Быстро восстановить разрушенную генерацию-это значить свести на нет все планы плешивого недомерка
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20.10.2022 12:23
+5
А як щодо обмеження вiдновлення брукiвки з тротуарами?
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20.10.2022 12:29
+5
А пустити електрику з Европи як аварійний варіант не розглядається? Якщо ми туди продавали, отже "фізичний контакт" існує
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20.10.2022 12:43
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Энергетики сейчас -такие же герои, как и военные.
Быстро восстановить разрушенную генерацию-это значить свести на нет все планы плешивого недомерка
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20.10.2022 12:23 Ответить
Ага, тут одні специ по насдаку зібралися
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20.10.2022 12:44 Ответить
А як щодо обмеження вiдновлення брукiвки з тротуарами?
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20.10.2022 12:29 Ответить
А пустити електрику з Европи як аварійний варіант не розглядається? Якщо ми туди продавали, отже "фізичний контакт" існує
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20.10.2022 12:43 Ответить
почитайте комментарий директора ДТЭК по чём именно бьют ракетами рашисты. не всё так просто... они рушат крайне важные узлы
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20.10.2022 13:36 Ответить
Думаю, що в ЄС зараз електроенергія в дефіциті(
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20.10.2022 13:43 Ответить
Тут єдиний варіант сховати під землю всю генерацію і мережі
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20.10.2022 12:56 Ответить
Не смішно. Зовсім.
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20.10.2022 13:07 Ответить
Рашисти за 10 днів нашу енергетику поставили на грань колапсу, а далі що. Може пора виносити їх енергооб'єкти, бо кацапи без гальмів і всі шанси, що вониУкраїну перетворять спочатку в холодильник, а згодом в морозильник.
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20.10.2022 13:42 Ответить
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:33 Ответить
Дтєк грозилась в суд подавать на кацапов. Видимо ждет пока все ракетьі вьістреляют
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25.11.2022 12:55 Ответить
 
 