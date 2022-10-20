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"Укренерго" розглядає будь-який сценарій у разі пошкодження енергосистеми України, навіть найекстремальніший

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що передбачено та опрацьовано кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України.

Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Ми розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший. Прораховуємо, як працюватиме енергосистема за різних рівнів руйнувань. Ми знаємо, що робити у різних ситуаціях. Наразі енергосистема зберігає свою цілісність, і обмеження споживання [електроенергії], які ми запроваджуємо, наприклад, сьогодні, саме спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною", – сказав він.

За словами Кудрицького, "ми, як держава, маємо бути готовими до чого завгодно".

Він сказав, що в результаті ударів РФ було втрачено частину генерації е/е, і "потрібно буде, ймовірно, кілька днів", щоб повернути обсяги її виробництва на колишній рівень.

Кудрицький подякував українцям, які дослухалися до закликів економити е/е, і закликав не ставитися до цього як до акції одного дня: це потрібно робити й надалі, адже росіяни практично щодня атакують інфраструктуру та електростанції. Енергетикам потрібен час, щоб відновити зруйноване, і економія – це "перепочинок" для енергосистеми областей та країни.

"Дуже важливо, щоб наші споживачі розуміли, що обмеження споживання дають нам можливість стабілізувати ситуацію. Тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми: навпаки, вони говорять про те, що ми контролюємо, що відбувається", – сказав він.

За словами представника Укренерго, якщо українці не дотримуватимуться рекомендації економити (або буде сильно зруйновано інфраструктуру), доведеться запроваджувати планові відключення світла в районах на кілька годин.

Кудрицький сподівається, що з початком опалювального сезону люди вимкнуть частину електронагрівачів та частково розвантажать електромережі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Энергетики сейчас -такие же герои, как и военные.
Быстро восстановить разрушенную генерацию-это значить свести на нет все планы плешивого недомерка
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20.10.2022 12:23
+5
А як щодо обмеження вiдновлення брукiвки з тротуарами?
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20.10.2022 12:29
+5
А пустити електрику з Европи як аварійний варіант не розглядається? Якщо ми туди продавали, отже "фізичний контакт" існує
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20.10.2022 12:43
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Энергетики сейчас -такие же герои, как и военные.
Быстро восстановить разрушенную генерацию-это значить свести на нет все планы плешивого недомерка
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20.10.2022 12:23 Відповісти
Ага, тут одні специ по насдаку зібралися
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20.10.2022 12:44 Відповісти
А як щодо обмеження вiдновлення брукiвки з тротуарами?
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20.10.2022 12:29 Відповісти
А пустити електрику з Европи як аварійний варіант не розглядається? Якщо ми туди продавали, отже "фізичний контакт" існує
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20.10.2022 12:43 Відповісти
почитайте комментарий директора ДТЭК по чём именно бьют ракетами рашисты. не всё так просто... они рушат крайне важные узлы
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20.10.2022 13:36 Відповісти
Думаю, що в ЄС зараз електроенергія в дефіциті(
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20.10.2022 13:43 Відповісти
Тут єдиний варіант сховати під землю всю генерацію і мережі
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20.10.2022 12:56 Відповісти
Не смішно. Зовсім.
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20.10.2022 13:07 Відповісти
Рашисти за 10 днів нашу енергетику поставили на грань колапсу, а далі що. Може пора виносити їх енергооб'єкти, бо кацапи без гальмів і всі шанси, що вониУкраїну перетворять спочатку в холодильник, а згодом в морозильник.
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20.10.2022 13:42 Відповісти
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:33 Відповісти
Дтєк грозилась в суд подавать на кацапов. Видимо ждет пока все ракетьі вьістреляют
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25.11.2022 12:55 Відповісти
 
 