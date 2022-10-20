У Києві почалися відключення електроенергії

Укренерго запровадило відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23:24 години 19 жовтня.

Про це повідомляє Цензор,НЕТ із посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".

"Відключення триватиме для кожного клієнта не більш ніж 4 години. Однак вони можуть повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень", - вказали в енергетичній компанії.

Водночас навели приклад, якщо будинок відключався з 08:00 до 12:00 години, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00 години.

Для того, аби підтримати енергосистему, всіх мешканців Києва закликали споживати електроенергію помірно:

вмикати енергоємні прилади по черзі;

максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00 години;

бізнес клієнтів обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", - додали у "ДТЕК Київські електромережі".

До слова, список вулиць, на які поширюється відключення, можна знайти за посиланням.

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