УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6242 відвідувача онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 412 63
Київ (13839) електроенергія (1924) Укренерго (583)

У Києві почалися відключення електроенергії

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

світло

Укренерго запровадило відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23:24 години 19 жовтня.

Про це повідомляє Цензор,НЕТ із посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".

"Відключення триватиме для кожного клієнта не більш ніж 4 години. Однак вони можуть повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень", - вказали в енергетичній компанії.

Водночас навели приклад, якщо будинок відключався з 08:00 до 12:00 години, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00 години.

Для того, аби підтримати енергосистему, всіх мешканців Києва закликали споживати електроенергію помірно:

  • вмикати енергоємні прилади по черзі;
  • максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00 години;
  • бізнес клієнтів обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", - додали у "ДТЕК Київські електромережі".

До слова, список вулиць, на які поширюється відключення, можна знайти за посиланням.

Також читайте: Кличко просить киян 20 жовтня скоротити споживання електроенергії

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
Краще зелене стадо разом з 95 кварталом вдягти в шерстяні светри, а людям роздати палиці... *********.
показати весь коментар
20.10.2022 07:33
+38
очікувано - коли шашлики, очко путіна, яка різниця, просто перестати стріляти, зійтися десь посередині, голодомор - холодомор, руйнація своєї оборони тощо.

Я переживаю тільки за дітей, вагітних жінок і наших воїнів - на інших похер - заслужили
показати весь коментар
20.10.2022 07:40
+30
*****, що думає, якщо у мене не буде електрики, я захочу здатися? Свобода не має ціни, а ця підарюга ще отримає своє покарання від історії, спокійно в ліжку не помре.
показати весь коментар
20.10.2022 08:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у верховну зраду поставте 300 генераторів і нехай зелена плесень крутить-буде більше користі
показати весь коментар
20.10.2022 07:29 Відповісти
Краще зелене стадо разом з 95 кварталом вдягти в шерстяні светри, а людям роздати палиці... *********.
показати весь коментар
20.10.2022 07:33 Відповісти
очікувано - коли шашлики, очко путіна, яка різниця, просто перестати стріляти, зійтися десь посередині, голодомор - холодомор, руйнація своєї оборони тощо.

Я переживаю тільки за дітей, вагітних жінок і наших воїнів - на інших похер - заслужили
показати весь коментар
20.10.2022 07:40 Відповісти
А невагітні хворі жінки та чоловіки, що в цей час потрапили до лікарень з різних причин, теж заслужили на блекаут?
показати весь коментар
20.10.2022 08:03 Відповісти
так, вони самі вибрали собі таку долю - прийшов їхній час поржати
показати весь коментар
20.10.2022 08:06 Відповісти
Ви мабуть голосували за зеленого і тепер самі на себе злі, але от так згрібати всіх в одну масу - не правильно.
показати весь коментар
20.10.2022 08:36 Відповісти
8 місяців війни, допоки електрика була без перебоїв-не переживав, а тут, як х#йло через невдачі на фронті почало тероризувати мирних громадян обстрілами енергетичних об'єктів-вибірково розпереживався. Це ж ті, за яких ти не переживаєш, заслужили на те, щоб гинути, втрачати все що у них є та мерзнути під обстрілами шизанутого кремлівського диктатора ? Тобто-своїх співгромадян тобі не жаль, ти зловтішаєшся з цих обстрілів тільки тому, що інші співгромадяни нашої країни голосували не за твого кандидата ? "на інших похер"-це все що потрібно про тебе знати. "Переживатель".
показати весь коментар
20.10.2022 09:46 Відповісти
В 19 році вас всіх попереджали, якщо виберете клоуна, то ***** нападе. Ви не послухали. ***** напало. Кого жаліти?
показати весь коментар
20.10.2022 10:12 Відповісти
По-перше, ви-це хто ? Я голосував за Порошенка. По-друге-годі повторювати методички, що якби був Порох-то х#йло б не напало. Там у голові шизофренія і ніхто не міг і не може сказати, що воно зробить завтра. По-третє-жаліти своїх співгромадян. Вони-також Громадяни України, навіть якщо голосували не так як ти.
показати весь коментар
20.10.2022 10:23 Відповісти
Зараз знайти людей, які голосували за Зермака, дуже складно. Ніякої там шизофренії нема і близько. ***** напало тільки тому, що побачило, що при владі в Україні придурки, економіка країни розворована і знищена, на армію поклали болт. І я б напав, будучи на місці ***** при такому розкладі.
показати весь коментар
20.10.2022 10:46 Відповісти
шо то не похожи вы на Порохобота...скорее всего голосовали за Ze
показати весь коментар
20.10.2022 11:01 Відповісти
Хто б не був, ***** б напав, але наслідки не були б такими плачевними, факт! Бо цілий рік ЄС требувала підвищити фінансування арміі, факт!
показати весь коментар
20.10.2022 10:44 Відповісти
Значит и на тебя похер!заслужил!
показати весь коментар
20.10.2022 09:50 Відповісти
І ще, навздогін-відкрию тобі страшенну таємницю : багато з наших воїнів обирали чинного президента та продовжують його підтримувати. При цьому-мочать орків там, на нулі, й вважають справжніми побратимами тих, хто голосував не за цього президента. І ті-також. Якщо хочеш у цьому пересвідчитись-можеш перестати воювати з дивану, а вирушити до них, на фронт. Я знаю про що кажу. Тож можеш викреслювати цих бійців зі списків своїх переживань. Вони дуже засмутяться.
показати весь коментар
20.10.2022 10:15 Відповісти
Якщо я розвалю тобі дім кувалдою, а потім героїчно допоможу тобі його відбудовувати - я буду героєм чи ні?
показати весь коментар
20.10.2022 10:49 Відповісти
..можу Вас трошки розачарувати..))) У моєму авіаційному оточенні... а це дуже велике коло у тому числі і бойових..сьогодняшніх авіаторів НЕМА НІ ОДНОГО,,,!! який би висловився на підтримку сьогодняшніх. НІ ОДНОГО!! Одне діло бути людиною.. мислячою... аналізуючою..а зовсім друге..дивитися Марафон ТВ.. Так і на передовій. Один воює, і розуміє, чому воює... Інший воює... бо сказали. Дивиться на реальність... бо в тисячний раз повторю..що казав Шарь Де Голль... Всі зміни в державах робить РОЗУМНА МЕНШІСТЬ!
показати весь коментар
20.10.2022 12:04 Відповісти
А закордон постачатимиться електрика, чи ні?
показати весь коментар
20.10.2022 07:42 Відповісти
З минулого тижня не постачається
показати весь коментар
20.10.2022 07:45 Відповісти
Ви впевнені ? А окуповані території ? В чатах телеграму наприклад Мелитополь світло і газ безкоштовно. Не знаю чи це правда, але самогонщики звітують круглодобово як переганяють цьогорічний врожай яблук і винограду
показати весь коментар
20.10.2022 07:59 Відповісти
А куди ж воно дівається?

ГЕС, АЕС та ТЕС нікуди не поділися і генерують енергію, як і раніше.
показати весь коментар
20.10.2022 08:59 Відповісти
З цими відключеннями і економією виходить якийсь брєд: район де один квартал повністю вимикають від світла межує з іншим кварталом де світло горить скрізь: і вивіски, і світло на поверхах в будинках, і на стовпах... Може краще почати вимикати світло скрізь де без нього можна обійтися, а бізнес, квартири, не чіпати?
показати весь коментар
20.10.2022 07:48 Відповісти
Немає такої кнопки щоб вимкнути все що потрібно. Вже давно ніхто ніякі норми не виконує, а підключається до найближчого проводу. І ніхто цьому не перешкоджав, а навпаки постачальники електроенергії були зацікавлені у нових споживачах.
показати весь коментар
20.10.2022 07:55 Відповісти
Не все так однозначно.
Нажаль, як і при совку, звичайна людина є найнижчим пріоритетом влади. Тому, при будь-яких проблемах, в першу чергу відключатимуть звичайних споживачів, і хоч кричіть ви криком про то шо у вас горить одна лед-лампа і холодильник, в той час як на вулиці на пів-всесвіту жарить підсвітка бордів зовнішньої реклами, вивіски новуса, ліхтарі і тд - це нікого не *** в сухому залишку, бо олігархи в Україні це головний пріоритет.
А ще є райони поруч зі стратегічними об'єктами, наприклад, поруч з вокзалом, там теж не відключатимуть.
показати весь коментар
20.10.2022 07:59 Відповісти
З перебоями електроенергії постраждають і підприємства а також міський електротранспорт
показати весь коментар
20.10.2022 07:51 Відповісти
Іспанія передає Україні генератори через обстріли енергетичної системи
показати весь коментар
20.10.2022 08:08 Відповісти
Отаких штук в Україні ще вчора повинно бути тисячі .. . Вони необхідні воюючій країні не менше ракети .
показати весь коментар
20.10.2022 08:18 Відповісти
Не на часі критикувати владу, яка вже зняла 100 тис вечірніх відосіків. У них рейтинги падають, а ви зі своїми генераторами.
показати весь коментар
20.10.2022 08:47 Відповісти
*****, що думає, якщо у мене не буде електрики, я захочу здатися? Свобода не має ціни, а ця підарюга ще отримає своє покарання від історії, спокійно в ліжку не помре.
показати весь коментар
20.10.2022 08:12 Відповісти
Похеру що думає *****. Головне щоб наші керівники так не думали і щоб не пробували підводити суспільство до готовності переговорів з *****м. Бо щось починає на це змахувати
показати весь коментар
20.10.2022 09:22 Відповісти
Он расчитывает на электорат Зеленского. Что эти 73% захотят стать на колени,посмотреть в глаза Путину увидеть там мир и сойтись по средине Днепра отдав Парашке левобережье Украины-все как декларировал Зеленский в качестве кандидата в Президенты. А какая разница-продолжаем ржать и готовиться к шашлыкам(если конечно есть дрова)
показати весь коментар
20.10.2022 09:29 Відповісти
Цікаво, як з постачанням електрики в хатинки Конче-Заспи
показати весь коментар
20.10.2022 08:29 Відповісти
Може не дай боже бассейни відключать?
показати весь коментар
20.10.2022 08:30 Відповісти
Хмарочоси на Печерську також ніхто не відлючить від електрики, бо там живе еліта. А Троєщина і Борщага хай запасаються свічками
показати весь коментар
20.10.2022 08:49 Відповісти
А от я вчора так собі поміркував:

Кацапи переважно вражають об'єкти передачі та розподілення електрики.
Тобто виробляється її стільки ж, скільки раніше, але вона не розподіляється, як раніше.

Наразі генерується електрики більше, ніж можуть використати побутові споживачі (бо не роблять великі підприємства).
Почалися віялові відключення заради економії.

А куди діваються надлишки сгенерованої енергії?
показати весь коментар
20.10.2022 08:53 Відповісти
та хоч на церкву. вам шо, заздрісно?
попи майнять б*гомєрзку біткойну, просто тому шоб було цього зла менше в світі, а намайнивши ..... читають спеціальні заклинання, біткойна знищується, а Аллах дає новий джип, ой, хто там дає, а, товариш Бенц чи товариш Порше))
таблиця була - мізерну к-сть експортуємо, хоча таблиця може бути складена бараном фон Єрмаксхгаузеном.
показати весь коментар
20.10.2022 09:07 Відповісти
Може тобі до лікаря або до комісара сходити?

Бо така схибленість на атеїзмі замість здорового глузду вже не здорова.
показати весь коментар
20.10.2022 10:21 Відповісти
Ви б краще почитали розумну книжку, ніж так міркувати. Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків.
показати весь коментар
20.10.2022 11:04 Відповісти
Татишо.

Тобто зникнення таких споживачів, як, наприклад, маріупольські заводи ніяк не сказалося на споживанні енергії?

То може тобі шкільну програму перепройти на предмет того, що ніщо з ніоткуда не береться і в нікуди не дівається?

Чи може згадаєш основну проблему ЗАЕС - неможливість генерувати енергію без можливості передавати її споживачам?

Згенеровану енергію потрібно або споживати, або акумулювати.

П.С. Чим далі тим більше стає зрозумілішим, що сцяти вам в очі ЗЕлені падли можуть нескінченно. Бо дебілами богата Україна. Якщо вами палити ТЕЦ, то зиму можна пройти без проблем.
показати весь коментар
20.10.2022 12:02 Відповісти
Якийсь дуже розумний написав "Наразі генерується електрики більше, ніж можуть використати побутові споживачі". Я відповів що такого не може бути. Генерація = споживанню.
показати весь коментар
20.10.2022 12:15 Відповісти
Ну так, якщо зникли найбільші споживачі у вигляді підприємств, а генерується стільки ж, то куди йде цей надлишок і чому треба економити?

Давай, ЗЕлений, вигадуй, як у цьому простому лінійному рівнянні зробити обидві сторони рівними без зменшення генерації або збільшення споживання/акумуляції/продажу.
показати весь коментар
20.10.2022 12:27 Відповісти
З чого ви взяли, що генерується стільки ж? ТЕС стоять, їх повідключали через пошкодження.
показати весь коментар
20.10.2022 12:29 Відповісти
Які генеруючі потужності зникли у Києві?
показати весь коментар
20.10.2022 12:37 Відповісти
Якийсь ну дуууже розумний розумник написав тут про "неможливість генерувати енергію без можливості передавати її споживачам", і не може скласти два і два, кацапи по ВРП і лініям електропередач лупашили цілий тиждень, яким чином київські тец передадуть енергію споживачам? В відрах?
показати весь коментар
20.10.2022 12:47 Відповісти
Тобто ти визнаєш, що проблема не у недостачі генерації, а у неможливості передачі.

А тепер, довбень, перечитай весь наш "діалог" с початку.
показати весь коментар
21.10.2022 04:15 Відповісти
якийсь довбойоб задав питання "А куди діваються надлишки сгенерованої енергії?"
я відповів що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".
і тут довбойоба понесло...
показати весь коментар
21.10.2022 09:05 Відповісти
Ти, тваринко, більше однієї думки в голові утримати не можеш?

- Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було.
- Ти ж кажеш, що передавати стільки не можуть.
- І ти ж кажешь, що ніяких надлишків нема.
Спробуй всі три хоч хвилинку в голові потримати.

ЗЄбіле, вас таких десь у спеціальних інкубаторах вирощують?
Розумовий розвиток у вас на рівні кацапів і пам'ять, як у гупі.
показати весь коментар
21.10.2022 10:07 Відповісти
Оце ти кончене
Я сказав, що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".

А ти таке тупе, що зрозуміло цей текст так: " Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було."
показати весь коментар
21.10.2022 11:33 Відповісти
ПНХ, зєбіл. Вже не має значення, что ти булькало.

А після війни і ти не будеш мати значення.
показати весь коментар
21.10.2022 13:50 Відповісти
Ну ти й кончене і не лікуєшся
показати весь коментар
21.10.2022 15:34 Відповісти
а может Крым готовят к отключению ээ чтоб побыстрее зачистить, мол самим не хватает, мысль моя конечно шальная)
показати весь коментар
20.10.2022 09:35 Відповісти
Ну, і як очікувалось, інфа на сайті ДТЕК про відключення по районам актуальна та свіжа;
"У зв'язку з військовим станом у країні та згідно з постановою НКРЕКП № 349 від 26.03.2022, ми тимчасово закриваємо доступ до інформації про аварійні відключення та терміни відновлення електропостачання."
показати весь коментар
20.10.2022 10:31 Відповісти
ахаха
показати весь коментар
20.10.2022 10:44 Відповісти
чудово!

може до зе-бобіків тепер дійде, що шашлики та асфальт - не головне
показати весь коментар
20.10.2022 10:41 Відповісти
У нас світло відключають. У будинку навпроти (у нас 7-й будинок, навпроти - 9-й) - ніколи. Сприйму це з розумінням, якщо хтось дасть логічне пояснення.
показати весь коментар
20.10.2022 10:45 Відповісти
рыба как гнила с головы,так и клоунада продолжается.
показати весь коментар
20.10.2022 11:11 Відповісти
 
 