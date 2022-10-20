У Києві почалися відключення електроенергії
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Укренерго запровадило відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23:24 години 19 жовтня.
Про це повідомляє Цензор,НЕТ із посиланням на "ДТЕК Київські електромережі".
"Відключення триватиме для кожного клієнта не більш ніж 4 години. Однак вони можуть повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень", - вказали в енергетичній компанії.
Водночас навели приклад, якщо будинок відключався з 08:00 до 12:00 години, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00 години.
Для того, аби підтримати енергосистему, всіх мешканців Києва закликали споживати електроенергію помірно:
- вмикати енергоємні прилади по черзі;
- максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00 години;
- бізнес клієнтів обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.
"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", - додали у "ДТЕК Київські електромережі".
До слова, список вулиць, на які поширюється відключення, можна знайти за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Я переживаю тільки за дітей, вагітних жінок і наших воїнів - на інших похер - заслужили
ГЕС, АЕС та ТЕС нікуди не поділися і генерують енергію, як і раніше.
Нажаль, як і при совку, звичайна людина є найнижчим пріоритетом влади. Тому, при будь-яких проблемах, в першу чергу відключатимуть звичайних споживачів, і хоч кричіть ви криком про то шо у вас горить одна лед-лампа і холодильник, в той час як на вулиці на пів-всесвіту жарить підсвітка бордів зовнішньої реклами, вивіски новуса, ліхтарі і тд - це нікого не *** в сухому залишку, бо олігархи в Україні це головний пріоритет.
А ще є райони поруч зі стратегічними об'єктами, наприклад, поруч з вокзалом, там теж не відключатимуть.
Кацапи переважно вражають об'єкти передачі та розподілення електрики.
Тобто виробляється її стільки ж, скільки раніше, але вона не розподіляється, як раніше.
Наразі генерується електрики більше, ніж можуть використати побутові споживачі (бо не роблять великі підприємства).
Почалися віялові відключення заради економії.
А куди діваються надлишки сгенерованої енергії?
попи майнять б*гомєрзку біткойну, просто тому шоб було цього зла менше в світі, а намайнивши ..... читають спеціальні заклинання, біткойна знищується, а Аллах дає новий джип, ой, хто там дає, а, товариш Бенц чи товариш Порше))
таблиця була - мізерну к-сть експортуємо, хоча таблиця може бути складена бараном фон Єрмаксхгаузеном.
Бо така схибленість на атеїзмі замість здорового глузду вже не здорова.
Тобто зникнення таких споживачів, як, наприклад, маріупольські заводи ніяк не сказалося на споживанні енергії?
То може тобі шкільну програму перепройти на предмет того, що ніщо з ніоткуда не береться і в нікуди не дівається?
Чи може згадаєш основну проблему ЗАЕС - неможливість генерувати енергію без можливості передавати її споживачам?
Згенеровану енергію потрібно або споживати, або акумулювати.
П.С. Чим далі тим більше стає зрозумілішим, що сцяти вам в очі ЗЕлені падли можуть нескінченно. Бо дебілами богата Україна. Якщо вами палити ТЕЦ, то зиму можна пройти без проблем.
Давай, ЗЕлений, вигадуй, як у цьому простому лінійному рівнянні зробити обидві сторони рівними без зменшення генерації або збільшення споживання/акумуляції/продажу.
А тепер, довбень, перечитай весь наш "діалог" с початку.
я відповів що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".
і тут довбойоба понесло...
- Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було.
- Ти ж кажеш, що передавати стільки не можуть.
- І ти ж кажешь, що ніяких надлишків нема.
Спробуй всі три хоч хвилинку в голові потримати.
ЗЄбіле, вас таких десь у спеціальних інкубаторах вирощують?
Розумовий розвиток у вас на рівні кацапів і пам'ять, як у гупі.
Я сказав, що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".
А ти таке тупе, що зрозуміло цей текст так: " Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було."
А після війни і ти не будеш мати значення.
"У зв'язку з військовим станом у країні та згідно з постановою НКРЕКП № 349 від 26.03.2022, ми тимчасово закриваємо доступ до інформації про аварійні відключення та терміни відновлення електропостачання."
може до зе-бобіків тепер дійде, що шашлики та асфальт - не головне