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Кличко (2816) електроенергія (1924)

Кличко просить киян 20 жовтня скоротити споживання електроенергії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кличко

Віталій Кличко закликав мешканців столиці у четвер, 20 жовтня, максимально скоротити електроспоживання в пікові години навантаження на енергосистему.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення столичний голова опублікував у Телеграмі.

Він констатував, що ситуація з електропостачанням після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури залишається складною.

"З 7.00 до 23.00 не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі", - написав Кличко.

За його словами, міська влада Києва розпочинає опалювальний сезон 20 жовтня, зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію - щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами.

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Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми, наголосив мер Києва.

"Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів", - додав Кличко.

Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав українців 20 жовтня максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Хватит скулить! Лучше 12 часов в день сидеть без света или под парашей всю оставшуюся жизнь? Победим парашу и будете хоть в ведра электроэнергию набирать , лиц бы платили , а пока придется потерпеть! Если с отоплением проблемы будут , что тогда запоете!! Война идет!! Люди под артиллерией сидят и РСЗО! О них подумайте и скажите спасибо что в тылу сидите!
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20.10.2022 00:20
+14
Зараз війна,нити будеш після війни,і про зебілів і не зебілів.Зараз перемогати потрібно,а не нити цілодобово в інеті,це ніяк не допомогає ЗСУ.
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20.10.2022 00:23
+11
Відмикай марафон.
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19.10.2022 23:42
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Відмикай марафон.
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19.10.2022 23:42 Відповісти
дорогий мій мере, до Києва вже й муха не проскочить?
вже всі укріплення побудовані, та ще й з залізобетону ?
можна й плиточку нову десь покласти....

Віталій Кличко: У столиці розпочали ремонт покриття з бруківки на вулиці Михайла Грушевського

06 жовтня 2022 року, 15:42
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19.10.2022 23:45 Відповісти
Аби ж то тільки у Києві.. Це - скрізь!
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20.10.2022 07:23 Відповісти
Шо ще максимально скоротити? А ти в курсі, що ми вже це робимо?
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19.10.2022 23:47 Відповісти
не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники
---
а как питаться ?
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19.10.2022 23:52 Відповісти
"Я без пропитания не могу! Где же я буду харчеваться?"
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20.10.2022 00:34 Відповісти
xander 9cf28439

Реєстрація: 24.02.2022

на "учєнія" їхав ?
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20.10.2022 00:42 Відповісти
Нахєр пішов, щур тупорилий
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20.10.2022 07:29 Відповісти
Коментарии к темам о экономии энергетики показывают, то что расчет путлера на массовое недовольство и давление на власть про окончание войны может оправдатся
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19.10.2022 23:52 Відповісти
Думаю фсб это читают и радуются. Значит ихний план работает. Обстрелы будут только усиливаться.
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19.10.2022 23:56 Відповісти
Ну да и люди это пищущие не понимают, как предают тех кто сейчас на передовой воют с кацапами
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19.10.2022 23:57 Відповісти
«На самом деле, за последние 100 лет практически нет свидетельств того, что террористические бомбардировки были тактикой победы в войне. Обычный результат - объединение населения, бросившего вызов нападавшим. Даже во время Второй мировой войны, когда бомбардировщики союзников сбросили миллионы тонн бомб на Германию и Японию, для победы в войне по-прежнему требовалось победить армии «Оси», - пишет Washington Post.

і це правда, ми можемо звинувачувати ЗЄ-лю в провалі підготовки до війни, але це не означає нашу капітуляцію перед буйлом !
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20.10.2022 00:13 Відповісти
Згоден, але якщо подивится на коменти, то люди явно не готові до сладної зими. І мене це дуже засмучує, але ще більше це засмучую мого знайомого воїна ЗСУ
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20.10.2022 00:18 Відповісти
В Чернігові засудили до реального строку чинушу з "пожарних", вимагав хабаря в літку з пилорами 10 000 грн в місяць, бо будуть проблеми з "пожарною безпекою". В країні нічого не поміняється - передай воїну ЗСУ. Це реальність, як би ми ненавиділи Рашку, але "Рашку" всередині країни і при владі перемогти не зможемо.
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20.10.2022 00:25 Відповісти
Йому це передати для ще більшої демотивації? Ви точно з України?
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20.10.2022 00:32 Відповісти
Люди не меняются. Просто фактор разложения русскими деньгами в Украине сойдет на нет. Но местные традиции уже укоренились и их надо выкорчевывать самим.
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20.10.2022 00:39 Відповісти
Хвилинку, ту наволоч засудили?
Ну так заради подібного ми і відбиваємось від клятих лаптів. У них ще й статтю почепили б на заявників.

Все буде Україна, тримаємось)
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20.10.2022 06:16 Відповісти
Смішний ти. Навіщо читати, якщо гундосік про це на весь Світ сказав, але ж ти звинувачуєш українців)
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20.10.2022 00:02 Відповісти
економія це звісно правильно але зовсім не вирішення проблеми...
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19.10.2022 23:55 Відповісти
мова йде за 20те жовтня - не тиждень, не місяць, не рік.
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20.10.2022 00:03 Відповісти
ви чи тю? кацапи будуть гатить доки не покладуть енергитичну систему зовсім, їм пох на 20те жовтня і нашу економію
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20.10.2022 00:05 Відповісти
ну то доможіть їм - вмикніть все гріюче, світящє, гарачу воду,
а самі йдить на балкон з сусідом через перегородку перелялякати всю цю муйню години на півтори..
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20.10.2022 00:09 Відповісти
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20.10.2022 00:17 Відповісти
сподіваюсь без образ, розумію і вашу думку, але посил Клячка простий і понятний.
20го жовтня з "7.00 до 23.00" мер Київа просить скоротити споживання електроенегії.
"Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми"...
не бачу жодної причини не зробити це.
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20.10.2022 00:28 Відповісти
счас еще иранские ракеты подтянутся. вообще раскатают все что можно . будем в шалашах кастрик коптить. почему наши не хреначат по электростанциям РФ? они ведь в досягаемости ствольной артиллерии. не на часі или шоб путіне не дратувать? ліцо сохраніть
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19.10.2022 23:56 Відповісти
втому ї справи що його хазяїн не в США
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20.10.2022 00:01 Відповісти
У вас интернет есть? Вообще-то стреляют, просто мало куда могут дотянутся
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20.10.2022 00:06 Відповісти
Валерiй Осадчий

Реєстрація: 17.08.2022

ловіть кацапо-бота !
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20.10.2022 00:25 Відповісти
Ловіть недоумка, який нічого окрім кацапоботів висрати не може!
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20.10.2022 00:39 Відповісти
скоротити не вимкнути, я б дослухався до мера...
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19.10.2022 23:57 Відповісти
В першу чергу відключити на вул. Банковій в офісі Зеленського.
Щоб вся ця зрадницька кодла з Єрмаків, подоляків, ітд... разом з Зелей, який весь час хотів заглянути пуйлу в очі і не готувався до війни... Щоб ця вся гидота сиділа без світла, без води і без тепла... Вони цього прагнули, вилизуючи дупу пуйла.
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20.10.2022 00:07 Відповісти
Нехай зроблять паузу, з'їдять... шашлик🤔
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20.10.2022 08:17 Відповісти
Зі своєї сторони, зроблю все можливе.
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20.10.2022 00:11 Відповісти
Може всім незадоволеним до військомата,а там і в окоп?
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20.10.2022 00:12 Відповісти
так це будеш 73 зебілам розказувати, шо їм не подобалося? і чого в окоп не полізли з 2014 до 2019
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20.10.2022 00:19 Відповісти
Зараз війна,нити будеш після війни,і про зебілів і не зебілів.Зараз перемогати потрібно,а не нити цілодобово в інеті,це ніяк не допомогає ЗСУ.
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20.10.2022 00:23 Відповісти
Є дуже гарне прислів я: краще з розумним втратити аніж з дурнем знайти...

але вам ця проста істина бачу недосяжна для розуміння.
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20.10.2022 00:34 Відповісти
Добре преслів'я, до вас підійде на 100 відсотків.В мене чоловік воює і не скиглить.
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20.10.2022 00:38 Відповісти
Хай Бог оберігає вашого чоловіка. Ніхто не скиглить, просто важко дурням пояснювати елементарні але дуже важливі речі - головне розуміти причинно-наслідковий зв язок, це головне, щоб потім не вляпуватися в халепу знову і знову. А для початку критично важливо все називатися тим чим воно є. І якщо влада несе несінітниці і творить дурню - то це і має називатися дурнею.
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20.10.2022 00:49 Відповісти
Скоро буде дуже козирне місце, з генератором та старлінком! Всі забувають що навіть якщо нам розгатять всі електростанції є ще й Європа яка може нам постачати серйозні обсяги енергії.
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20.10.2022 00:22 Відповісти
ТССС, про Європу, то секрет. Свинособаки коменти читають, хай думають, що у них все по плану йде
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20.10.2022 00:25 Відповісти
Ви часом не родичка недоумкуватого експерда олега жданова?
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20.10.2022 01:27 Відповісти
Ні,товарисч Мєдвєдєв.
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20.10.2022 10:02 Відповісти
Хватит скулить! Лучше 12 часов в день сидеть без света или под парашей всю оставшуюся жизнь? Победим парашу и будете хоть в ведра электроэнергию набирать , лиц бы платили , а пока придется потерпеть! Если с отоплением проблемы будут , что тогда запоете!! Война идет!! Люди под артиллерией сидят и РСЗО! О них подумайте и скажите спасибо что в тылу сидите!
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20.10.2022 00:20 Відповісти
Не там и света не будет. Мне пацані с передовой говорили, что судя по перехватам они всерьез хотят при условии завоевания Украины строить концлагеря. Так что.......
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20.10.2022 00:27 Відповісти
Онє нє хотят, а строют. В любой захвачєной странє, на каждом контінєнтє.
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20.10.2022 09:30 Відповісти
призывать экономить людей - это просто тупо так как ни к чему не приведет.
Нужно определять перечень критических объектов, которые отключать нельзя.
Потом перечень объектов, которые отключить можно без каких-либо последствий для жизнедеятельности - отключить их сразу.
После этого нужно определять перечень объектов, которые отключать можно но на определенное время.
Затем нужно разрабатывать график веерных отключений тех кого можно отключать.
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20.10.2022 00:27 Відповісти
Вы энергетик?
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20.10.2022 00:29 Відповісти
нет, это просто логично.
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20.10.2022 00:31 Відповісти
Сейчас идет борьба за то что бы отключать как можно меньше обьектов. Видимо наши энергетики будут завтра кое-что проверять, так что день можно и потерпеть
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20.10.2022 00:33 Відповісти
если это так - то это полная дурь, решаться должна задача совершенно противоположная - отключить максимальное количество потребителей (но по графику)
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20.10.2022 00:40 Відповісти
В марте 2022 Чернигов был в оперативном окружении, не было ни отопления, ни света, ни воды, всю инфраструктуру повредили намеренно, люди сидели в подвалах, в начале марта температура была ночами и утрами -5 градусов - но я что-то не слышал про смерти от холода. Оказалось, что нулевая температура не смертельно.
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20.10.2022 00:29 Відповісти
критические температуры это -10 и ниже, когда неделями нет подогрева.
а так я жил где ниже -30 только младшие 4 класса могли в школу не ходить, а для остальных не было никаких температур.

ну там другая история, в квартирах +25 и выше. зашёл отогрелся, одежда прогрелась и снова в минус.
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20.10.2022 00:45 Відповісти
В марте 2022 сестра моей жены умерла от голода и холода в подвале мариупольской многоэтажки. Оказывается, от голода и холода можно умереть.
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20.10.2022 01:07 Відповісти
а ще швидше від кулі орка... памятайте Бучу!
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20.10.2022 01:51 Відповісти
Як ми її скоротимо, як що нам її ВИМКНУЛИ?!
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20.10.2022 00:51 Відповісти
рабсіяни в Маріуполі знищили пам'ятник жертвам Голодомору та репресій. А на центральних площах неокупованих міст продовжують стояти пам'ятники кацапо-комуно-катам.
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20.10.2022 02:37 Відповісти
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20.10.2022 02:38 Відповісти
Для чого це все? У ну кияни в кого залишився старий лічильник? Я до того що всі нові цифрові лічильники мають таку фішку як зворотній зв'язок та обмеження потужності, якось в мене платіжка десь не туди пійшла а я на три місяці поїхав, так ось доки я не сплатив нічого потужніше за 300 ватт не працювало, мені в конторі так і сказали обмеження в 300 ватт це - холодильник, світло та радіо/тв, тому вони вам примусово швидко накрутять як треба
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20.10.2022 02:47 Відповісти
Посольствам Ирана Беларуси и раши отключить электроэнергию навсегда - можно хорошо сэкономить
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20.10.2022 04:52 Відповісти
Также отключить электроэнергию всем иранским фирмам в Украине навсегда !
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20.10.2022 04:53 Відповісти
Сейчас другое общество Общество комфорта Забери у них комфорт и всё Воевать не надо
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20.10.2022 05:53 Відповісти
цією зеленою кацапнею Київу, і всій країні, ще ригати і ригати...
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20.10.2022 08:10 Відповісти
 
 