Кличко просить киян 20 жовтня скоротити споживання електроенергії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Віталій Кличко закликав мешканців столиці у четвер, 20 жовтня, максимально скоротити електроспоживання в пікові години навантаження на енергосистему.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення столичний голова опублікував у Телеграмі.
Він констатував, що ситуація з електропостачанням після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури залишається складною.
"З 7.00 до 23.00 не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі", - написав Кличко.
За його словами, міська влада Києва розпочинає опалювальний сезон 20 жовтня, зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію - щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами.
Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми, наголосив мер Києва.
"Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів", - додав Кличко.
Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав українців 20 жовтня максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00.
Будь ласка, зачекайте...
вже всі укріплення побудовані, та ще й з залізобетону ?
можна й плиточку нову десь покласти....
Віталій Кличко: У столиці розпочали ремонт покриття з бруківки на вулиці Михайла Грушевського
06 жовтня 2022 року, 15:42
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а как питаться ?
Реєстрація: 24.02.2022
на "учєнія" їхав ?
і це правда, ми можемо звинувачувати ЗЄ-лю в провалі підготовки до війни, але це не означає нашу капітуляцію перед буйлом !
Ну так заради подібного ми і відбиваємось від клятих лаптів. У них ще й статтю почепили б на заявників.
Все буде Україна, тримаємось)
а самі йдить на балкон з сусідом через перегородку перелялякати всю цю муйню години на півтори..
20го жовтня з "7.00 до 23.00" мер Київа просить скоротити споживання електроенегії.
"Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми"...
не бачу жодної причини не зробити це.
Реєстрація: 17.08.2022
ловіть кацапо-бота !
Щоб вся ця зрадницька кодла з Єрмаків, подоляків, ітд... разом з Зелей, який весь час хотів заглянути пуйлу в очі і не готувався до війни... Щоб ця вся гидота сиділа без світла, без води і без тепла... Вони цього прагнули, вилизуючи дупу пуйла.
але вам ця проста істина бачу недосяжна для розуміння.
Нужно определять перечень критических объектов, которые отключать нельзя.
Потом перечень объектов, которые отключить можно без каких-либо последствий для жизнедеятельности - отключить их сразу.
После этого нужно определять перечень объектов, которые отключать можно но на определенное время.
Затем нужно разрабатывать график веерных отключений тех кого можно отключать.
а так я жил где ниже -30 только младшие 4 класса могли в школу не ходить, а для остальных не было никаких температур.
ну там другая история, в квартирах +25 и выше. зашёл отогрелся, одежда прогрелась и снова в минус.