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Кличко (4518) Тарифы на электроэнергию (1907)

Кличко просит киевлян 20 октября сократить потребление электроэнергии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кличко

Виталий Кличко призвал жителей столицы в четверг, 20 октября, максимально сократить электропотребление в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение мер столицы опубликовал в телеграм-канале.

Он констатировал, что ситуация с электроснабжением после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры остается сложной.

"С 7:00 до 23:00 не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели", – написал Кличко.

По его словам, городские власти Киева начинают отопительный сезон 20 октября, учитывая погодные условия и необходимость экономить электроэнергию - чтобы киевляне не обогревали жилье кондиционерами и электрообогревателями.

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Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы, отметил мэр Киева.

"Прошу также предпринимателей, владельцев рекламных площадей, магазинов, кафе и ресторанов максимально экономить на освещении вывесок и экранов", – добавил Кличко.

Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев 20 октября максимально ограничить использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.
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Топ комментарии
+21
Хватит скулить! Лучше 12 часов в день сидеть без света или под парашей всю оставшуюся жизнь? Победим парашу и будете хоть в ведра электроэнергию набирать , лиц бы платили , а пока придется потерпеть! Если с отоплением проблемы будут , что тогда запоете!! Война идет!! Люди под артиллерией сидят и РСЗО! О них подумайте и скажите спасибо что в тылу сидите!
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20.10.2022 00:20
+14
Зараз війна,нити будеш після війни,і про зебілів і не зебілів.Зараз перемогати потрібно,а не нити цілодобово в інеті,це ніяк не допомогає ЗСУ.
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20.10.2022 00:23
+11
Відмикай марафон.
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19.10.2022 23:42
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Відмикай марафон.
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19.10.2022 23:42 Ответить
дорогий мій мере, до Києва вже й муха не проскочить?
вже всі укріплення побудовані, та ще й з залізобетону ?
можна й плиточку нову десь покласти....

Віталій Кличко: У столиці розпочали ремонт покриття з бруківки на вулиці Михайла Грушевського

06 жовтня 2022 року, 15:42
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19.10.2022 23:45 Ответить
Аби ж то тільки у Києві.. Це - скрізь!
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20.10.2022 07:23 Ответить
Шо ще максимально скоротити? А ти в курсі, що ми вже це робимо?
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19.10.2022 23:47 Ответить
не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники
---
а как питаться ?
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19.10.2022 23:52 Ответить
"Я без пропитания не могу! Где же я буду харчеваться?"
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20.10.2022 00:34 Ответить
xander 9cf28439

Реєстрація: 24.02.2022

на "учєнія" їхав ?
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20.10.2022 00:42 Ответить
Нахєр пішов, щур тупорилий
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20.10.2022 07:29 Ответить
Коментарии к темам о экономии энергетики показывают, то что расчет путлера на массовое недовольство и давление на власть про окончание войны может оправдатся
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19.10.2022 23:52 Ответить
Думаю фсб это читают и радуются. Значит ихний план работает. Обстрелы будут только усиливаться.
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19.10.2022 23:56 Ответить
Ну да и люди это пищущие не понимают, как предают тех кто сейчас на передовой воют с кацапами
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19.10.2022 23:57 Ответить
«На самом деле, за последние 100 лет практически нет свидетельств того, что террористические бомбардировки были тактикой победы в войне. Обычный результат - объединение населения, бросившего вызов нападавшим. Даже во время Второй мировой войны, когда бомбардировщики союзников сбросили миллионы тонн бомб на Германию и Японию, для победы в войне по-прежнему требовалось победить армии «Оси», - пишет Washington Post.

і це правда, ми можемо звинувачувати ЗЄ-лю в провалі підготовки до війни, але це не означає нашу капітуляцію перед буйлом !
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20.10.2022 00:13 Ответить
Згоден, але якщо подивится на коменти, то люди явно не готові до сладної зими. І мене це дуже засмучує, але ще більше це засмучую мого знайомого воїна ЗСУ
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20.10.2022 00:18 Ответить
В Чернігові засудили до реального строку чинушу з "пожарних", вимагав хабаря в літку з пилорами 10 000 грн в місяць, бо будуть проблеми з "пожарною безпекою". В країні нічого не поміняється - передай воїну ЗСУ. Це реальність, як би ми ненавиділи Рашку, але "Рашку" всередині країни і при владі перемогти не зможемо.
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20.10.2022 00:25 Ответить
Йому це передати для ще більшої демотивації? Ви точно з України?
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20.10.2022 00:32 Ответить
Люди не меняются. Просто фактор разложения русскими деньгами в Украине сойдет на нет. Но местные традиции уже укоренились и их надо выкорчевывать самим.
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20.10.2022 00:39 Ответить
Хвилинку, ту наволоч засудили?
Ну так заради подібного ми і відбиваємось від клятих лаптів. У них ще й статтю почепили б на заявників.

Все буде Україна, тримаємось)
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20.10.2022 06:16 Ответить
Смішний ти. Навіщо читати, якщо гундосік про це на весь Світ сказав, але ж ти звинувачуєш українців)
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20.10.2022 00:02 Ответить
економія це звісно правильно але зовсім не вирішення проблеми...
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19.10.2022 23:55 Ответить
мова йде за 20те жовтня - не тиждень, не місяць, не рік.
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20.10.2022 00:03 Ответить
ви чи тю? кацапи будуть гатить доки не покладуть енергитичну систему зовсім, їм пох на 20те жовтня і нашу економію
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20.10.2022 00:05 Ответить
ну то доможіть їм - вмикніть все гріюче, світящє, гарачу воду,
а самі йдить на балкон з сусідом через перегородку перелялякати всю цю муйню години на півтори..
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20.10.2022 00:09 Ответить
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20.10.2022 00:17 Ответить
сподіваюсь без образ, розумію і вашу думку, але посил Клячка простий і понятний.
20го жовтня з "7.00 до 23.00" мер Київа просить скоротити споживання електроенегії.
"Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми"...
не бачу жодної причини не зробити це.
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20.10.2022 00:28 Ответить
счас еще иранские ракеты подтянутся. вообще раскатают все что можно . будем в шалашах кастрик коптить. почему наши не хреначат по электростанциям РФ? они ведь в досягаемости ствольной артиллерии. не на часі или шоб путіне не дратувать? ліцо сохраніть
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19.10.2022 23:56 Ответить
втому ї справи що його хазяїн не в США
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20.10.2022 00:01 Ответить
У вас интернет есть? Вообще-то стреляют, просто мало куда могут дотянутся
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20.10.2022 00:06 Ответить
Валерiй Осадчий

Реєстрація: 17.08.2022

ловіть кацапо-бота !
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20.10.2022 00:25 Ответить
Ловіть недоумка, який нічого окрім кацапоботів висрати не може!
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20.10.2022 00:39 Ответить
скоротити не вимкнути, я б дослухався до мера...
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19.10.2022 23:57 Ответить
В першу чергу відключити на вул. Банковій в офісі Зеленського.
Щоб вся ця зрадницька кодла з Єрмаків, подоляків, ітд... разом з Зелей, який весь час хотів заглянути пуйлу в очі і не готувався до війни... Щоб ця вся гидота сиділа без світла, без води і без тепла... Вони цього прагнули, вилизуючи дупу пуйла.
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20.10.2022 00:07 Ответить
Нехай зроблять паузу, з'їдять... шашлик🤔
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20.10.2022 08:17 Ответить
Зі своєї сторони, зроблю все можливе.
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20.10.2022 00:11 Ответить
Може всім незадоволеним до військомата,а там і в окоп?
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20.10.2022 00:12 Ответить
так це будеш 73 зебілам розказувати, шо їм не подобалося? і чого в окоп не полізли з 2014 до 2019
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20.10.2022 00:19 Ответить
Зараз війна,нити будеш після війни,і про зебілів і не зебілів.Зараз перемогати потрібно,а не нити цілодобово в інеті,це ніяк не допомогає ЗСУ.
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20.10.2022 00:23 Ответить
Є дуже гарне прислів я: краще з розумним втратити аніж з дурнем знайти...

але вам ця проста істина бачу недосяжна для розуміння.
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20.10.2022 00:34 Ответить
Добре преслів'я, до вас підійде на 100 відсотків.В мене чоловік воює і не скиглить.
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20.10.2022 00:38 Ответить
Хай Бог оберігає вашого чоловіка. Ніхто не скиглить, просто важко дурням пояснювати елементарні але дуже важливі речі - головне розуміти причинно-наслідковий зв язок, це головне, щоб потім не вляпуватися в халепу знову і знову. А для початку критично важливо все називатися тим чим воно є. І якщо влада несе несінітниці і творить дурню - то це і має називатися дурнею.
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20.10.2022 00:49 Ответить
Скоро буде дуже козирне місце, з генератором та старлінком! Всі забувають що навіть якщо нам розгатять всі електростанції є ще й Європа яка може нам постачати серйозні обсяги енергії.
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20.10.2022 00:22 Ответить
ТССС, про Європу, то секрет. Свинособаки коменти читають, хай думають, що у них все по плану йде
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20.10.2022 00:25 Ответить
Ви часом не родичка недоумкуватого експерда олега жданова?
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20.10.2022 01:27 Ответить
Ні,товарисч Мєдвєдєв.
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20.10.2022 10:02 Ответить
Хватит скулить! Лучше 12 часов в день сидеть без света или под парашей всю оставшуюся жизнь? Победим парашу и будете хоть в ведра электроэнергию набирать , лиц бы платили , а пока придется потерпеть! Если с отоплением проблемы будут , что тогда запоете!! Война идет!! Люди под артиллерией сидят и РСЗО! О них подумайте и скажите спасибо что в тылу сидите!
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20.10.2022 00:20 Ответить
Не там и света не будет. Мне пацані с передовой говорили, что судя по перехватам они всерьез хотят при условии завоевания Украины строить концлагеря. Так что.......
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20.10.2022 00:27 Ответить
Онє нє хотят, а строют. В любой захвачєной странє, на каждом контінєнтє.
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20.10.2022 09:30 Ответить
призывать экономить людей - это просто тупо так как ни к чему не приведет.
Нужно определять перечень критических объектов, которые отключать нельзя.
Потом перечень объектов, которые отключить можно без каких-либо последствий для жизнедеятельности - отключить их сразу.
После этого нужно определять перечень объектов, которые отключать можно но на определенное время.
Затем нужно разрабатывать график веерных отключений тех кого можно отключать.
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20.10.2022 00:27 Ответить
Вы энергетик?
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20.10.2022 00:29 Ответить
нет, это просто логично.
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20.10.2022 00:31 Ответить
Сейчас идет борьба за то что бы отключать как можно меньше обьектов. Видимо наши энергетики будут завтра кое-что проверять, так что день можно и потерпеть
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20.10.2022 00:33 Ответить
если это так - то это полная дурь, решаться должна задача совершенно противоположная - отключить максимальное количество потребителей (но по графику)
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20.10.2022 00:40 Ответить
В марте 2022 Чернигов был в оперативном окружении, не было ни отопления, ни света, ни воды, всю инфраструктуру повредили намеренно, люди сидели в подвалах, в начале марта температура была ночами и утрами -5 градусов - но я что-то не слышал про смерти от холода. Оказалось, что нулевая температура не смертельно.
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20.10.2022 00:29 Ответить
критические температуры это -10 и ниже, когда неделями нет подогрева.
а так я жил где ниже -30 только младшие 4 класса могли в школу не ходить, а для остальных не было никаких температур.

ну там другая история, в квартирах +25 и выше. зашёл отогрелся, одежда прогрелась и снова в минус.
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20.10.2022 00:45 Ответить
В марте 2022 сестра моей жены умерла от голода и холода в подвале мариупольской многоэтажки. Оказывается, от голода и холода можно умереть.
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20.10.2022 01:07 Ответить
а ще швидше від кулі орка... памятайте Бучу!
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20.10.2022 01:51 Ответить
Як ми її скоротимо, як що нам її ВИМКНУЛИ?!
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20.10.2022 00:51 Ответить
рабсіяни в Маріуполі знищили пам'ятник жертвам Голодомору та репресій. А на центральних площах неокупованих міст продовжують стояти пам'ятники кацапо-комуно-катам.
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20.10.2022 02:37 Ответить
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20.10.2022 02:38 Ответить
Для чого це все? У ну кияни в кого залишився старий лічильник? Я до того що всі нові цифрові лічильники мають таку фішку як зворотній зв'язок та обмеження потужності, якось в мене платіжка десь не туди пійшла а я на три місяці поїхав, так ось доки я не сплатив нічого потужніше за 300 ватт не працювало, мені в конторі так і сказали обмеження в 300 ватт це - холодильник, світло та радіо/тв, тому вони вам примусово швидко накрутять як треба
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20.10.2022 02:47 Ответить
Посольствам Ирана Беларуси и раши отключить электроэнергию навсегда - можно хорошо сэкономить
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20.10.2022 04:52 Ответить
Также отключить электроэнергию всем иранским фирмам в Украине навсегда !
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20.10.2022 04:53 Ответить
Сейчас другое общество Общество комфорта Забери у них комфорт и всё Воевать не надо
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20.10.2022 05:53 Ответить
цією зеленою кацапнею Київу, і всій країні, ще ригати і ригати...
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20.10.2022 08:10 Ответить
 
 