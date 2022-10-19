Кличко просит киевлян 20 октября сократить потребление электроэнергии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Виталий Кличко призвал жителей столицы в четверг, 20 октября, максимально сократить электропотребление в пиковые часы нагрузки на энергосистему.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение мер столицы опубликовал в телеграм-канале.
Он констатировал, что ситуация с электроснабжением после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры остается сложной.
"С 7:00 до 23:00 не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели", – написал Кличко.
По его словам, городские власти Киева начинают отопительный сезон 20 октября, учитывая погодные условия и необходимость экономить электроэнергию - чтобы киевляне не обогревали жилье кондиционерами и электрообогревателями.
Читайте также: В эту ночь часть Львова будет без электроэнергии, - Львовоблэнерго
Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы, отметил мэр Киева.
"Прошу также предпринимателей, владельцев рекламных площадей, магазинов, кафе и ресторанов максимально экономить на освещении вывесок и экранов", – добавил Кличко.
Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев 20 октября максимально ограничить использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.
Пожалуйста, подождите...
вже всі укріплення побудовані, та ще й з залізобетону ?
можна й плиточку нову десь покласти....
Віталій Кличко: У столиці розпочали ремонт покриття з бруківки на вулиці Михайла Грушевського
06 жовтня 2022 року, 15:42
---
а как питаться ?
Реєстрація: 24.02.2022
на "учєнія" їхав ?
і це правда, ми можемо звинувачувати ЗЄ-лю в провалі підготовки до війни, але це не означає нашу капітуляцію перед буйлом !
Ну так заради подібного ми і відбиваємось від клятих лаптів. У них ще й статтю почепили б на заявників.
Все буде Україна, тримаємось)
а самі йдить на балкон з сусідом через перегородку перелялякати всю цю муйню години на півтори..
20го жовтня з "7.00 до 23.00" мер Київа просить скоротити споживання електроенегії.
"Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми"...
не бачу жодної причини не зробити це.
Реєстрація: 17.08.2022
ловіть кацапо-бота !
Щоб вся ця зрадницька кодла з Єрмаків, подоляків, ітд... разом з Зелей, який весь час хотів заглянути пуйлу в очі і не готувався до війни... Щоб ця вся гидота сиділа без світла, без води і без тепла... Вони цього прагнули, вилизуючи дупу пуйла.
але вам ця проста істина бачу недосяжна для розуміння.
Нужно определять перечень критических объектов, которые отключать нельзя.
Потом перечень объектов, которые отключить можно без каких-либо последствий для жизнедеятельности - отключить их сразу.
После этого нужно определять перечень объектов, которые отключать можно но на определенное время.
Затем нужно разрабатывать график веерных отключений тех кого можно отключать.
а так я жил где ниже -30 только младшие 4 класса могли в школу не ходить, а для остальных не было никаких температур.
ну там другая история, в квартирах +25 и выше. зашёл отогрелся, одежда прогрелась и снова в минус.