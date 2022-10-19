Кличко просит киевлян 20 октября сократить потребление электроэнергии

Виталий Кличко призвал жителей столицы в четверг, 20 октября, максимально сократить электропотребление в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение мер столицы опубликовал в телеграм-канале.

Он констатировал, что ситуация с электроснабжением после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры остается сложной.

"С 7:00 до 23:00 не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели", – написал Кличко.

По его словам, городские власти Киева начинают отопительный сезон 20 октября, учитывая погодные условия и необходимость экономить электроэнергию - чтобы киевляне не обогревали жилье кондиционерами и электрообогревателями.

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Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы, отметил мэр Киева.

"Прошу также предпринимателей, владельцев рекламных площадей, магазинов, кафе и ресторанов максимально экономить на освещении вывесок и экранов", – добавил Кличко.

Как сообщалось, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев 20 октября максимально ограничить использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.