В эту ночь часть Львова будет без электроэнергии, - Львовоблэнерго
В результате ракетных атак на энергетическую инфраструктуру этой ночью часть Львова будет без электроэнергии. Будут ремонтировать оборудование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львівобленерго.
"В связи с ремонтными работами в электросетях, которые связаны с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 до 6:00 возможны перерывы в электроснабжении части города Львова", говорится в сообщении.
Отмечается, что предоставить информацию о точных адресах и улицах, где отсутствует электроэнергия, нет возможности по соображениям безопасности.
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Придурки, писал з Житомирской области. Откуда я знаю про графики отключения. Из-за ВПН, цензор всегда определяется мне другой флаг. 3 часа утром, потом 3 вечером не было света, писали что ещё не будет с 22 до 00, но всё таки не отключали. Не мог не на компе ничего смоделировать, не электроинструментом пользоваться. Когда раньше пропадало электричество, я ещё до войны постоянно злился десятки лет, на всех, и не мог вытерпеть их ****** плановые или не плановые работы. А Гриша Герман в Антизомби говорил, что даже у солдат с собой всегда есть отличные генераторы. Прочитал что график на 2022-2023, это же невозможно жить хотелось переехать туда где есть свет. Даже отопление, и вода так не затрагивает. А у вас, из-за узколобия, все комментаторы любители путина ********.)))