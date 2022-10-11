Часть Львова осталась без электроснабжения: технические проблемы на одной из подстанций

Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова осталась без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова осталась без электроснабжения. Аварийная служба работает над тем, чтобы оперативно решить проблему. Вы также можете помочь нашей энергосистеме: пожалуйста, максимально уменьшите потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки", - говорится в сообщении.

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Козицкий напомнил, что следует ограничить пользование электрообогревателями, бойлерами, посудомоечными машинами, микроволновками — они относятся к наиболее энергозатратным приборам.