Часть Львова осталась без электроснабжения: технические проблемы на одной из подстанций
Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова осталась без электроснабжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова осталась без электроснабжения. Аварийная служба работает над тем, чтобы оперативно решить проблему. Вы также можете помочь нашей энергосистеме: пожалуйста, максимально уменьшите потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки", - говорится в сообщении.
Козицкий напомнил, что следует ограничить пользование электрообогревателями, бойлерами, посудомоечными машинами, микроволновками — они относятся к наиболее энергозатратным приборам.
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Вісім років йде гібридна війна московіі на знищення України, Шмигаль вкурсі своїх обов'язків, сподіваємося!!
Не на Волонтерах же усе в державі буде триматися…..???