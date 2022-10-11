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Новости Война
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Часть Львова осталась без электроснабжения: технические проблемы на одной из подстанций

львів

Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова осталась без электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова осталась без электроснабжения. Аварийная служба работает над тем, чтобы оперативно решить проблему. Вы также можете помочь нашей энергосистеме: пожалуйста, максимально уменьшите потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки", - говорится в сообщении.

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Козицкий напомнил, что следует ограничить пользование электрообогревателями, бойлерами, посудомоечными машинами, микроволновками — они относятся к наиболее энергозатратным приборам.

Автор: 

Львов (4580) Тарифы на электроэнергию (2163) Козицкий (98)


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Vice: Илон Маск разговаривал с Путиным перед тем, как опубликовать в Twitter «план окончания войны». План предлагал Украине согласиться с аннексией своих регионов.
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11.10.2022 20:03 Ответить
на рос тв тотальная мастурбация и оргазм
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11.10.2022 20:12 Ответить
То може пора і кацапію без електрики залишити? Чи ми маємо бути "терпілами"?
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11.10.2022 20:13 Ответить
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11.10.2022 20:42 Ответить
Мабудь, міністри Мінрегіон, Міненерго, Мінфін, Мінекономіки, Мінтранс та інш міністерства, завчасно затвердили усім ГОЛОВАМ ОДА План техприкриття в особливий період відповідно до галузей !!!!
Вісім років йде гібридна війна московіі на знищення України, Шмигаль вкурсі своїх обов'язків, сподіваємося!!
Не на Волонтерах же усе в державі буде триматися…..???
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11.10.2022 21:18 Ответить
 
 