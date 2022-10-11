Частина Львова залишилася без електропостачання: технічні проблеми на одній з підстанцій
Через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Львова залишилася без електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Львова залишилася без електропостачання. Аварійна служба працює над тим, щоб оперативно вирішити проблему. Ви також можете допомогти нашій енергосистемі: будь ласка, максимально зменшіть споживання електроенергії зі 17:00 до 22:00 – це допоможе пройти критичні навантаження", - йдеться у повідомленні.
Козицький нагадав, що слід обмежити користування електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок — вони належать до найбільш енерговитратних приладів.
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Вісім років йде гібридна війна московіі на знищення України, Шмигаль вкурсі своїх обов'язків, сподіваємося!!
Не на Волонтерах же усе в державі буде триматися…..???