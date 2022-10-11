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Новини Війна
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Частина Львова залишилася без електропостачання: технічні проблеми на одній з підстанцій

львів

Через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Львова залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Через технічні проблеми на одній з підстанцій частина Львова залишилася без електропостачання. Аварійна служба працює над тим, щоб оперативно вирішити проблему. Ви також можете допомогти нашій енергосистемі: будь ласка, максимально зменшіть споживання електроенергії зі 17:00 до 22:00 – це допоможе пройти критичні навантаження", - йдеться у повідомленні.

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Козицький нагадав, що слід обмежити користування електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок — вони належать до найбільш енерговитратних приладів.

Львів (3066) електроенергія (6176) Козицький (126)


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Vice: Илон Маск разговаривал с Путиным перед тем, как опубликовать в Twitter «план окончания войны». План предлагал Украине согласиться с аннексией своих регионов.
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11.10.2022 20:03 Відповісти
на рос тв тотальная мастурбация и оргазм
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11.10.2022 20:12 Відповісти
То може пора і кацапію без електрики залишити? Чи ми маємо бути "терпілами"?
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11.10.2022 20:13 Відповісти
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11.10.2022 20:42 Відповісти
Мабудь, міністри Мінрегіон, Міненерго, Мінфін, Мінекономіки, Мінтранс та інш міністерства, завчасно затвердили усім ГОЛОВАМ ОДА План техприкриття в особливий період відповідно до галузей !!!!
Вісім років йде гібридна війна московіі на знищення України, Шмигаль вкурсі своїх обов'язків, сподіваємося!!
Не на Волонтерах же усе в державі буде триматися…..???
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11.10.2022 21:18 Відповісти
 
 