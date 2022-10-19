Цієї ночі частина Львова буде без електроенергії, - Львівобленерго
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Внаслідок ракетних атак на енергетичну інфраструктуру цієї ночі частина Львова буде без електроенергії. Будуть ремонтувати обладнання
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівобленерго.
"У зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 год. до 6:00 год. можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки.
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KAISERWALD
Придурки, писал з Житомирской области. Откуда я знаю про графики отключения. Из-за ВПН, цензор всегда определяется мне другой флаг. 3 часа утром, потом 3 вечером не было света, писали что ещё не будет с 22 до 00, но всё таки не отключали. Не мог не на компе ничего смоделировать, не электроинструментом пользоваться. Когда раньше пропадало электричество, я ещё до войны постоянно злился десятки лет, на всех, и не мог вытерпеть их ****** плановые или не плановые работы. А Гриша Герман в Антизомби говорил, что даже у солдат с собой всегда есть отличные генераторы. Прочитал что график на 2022-2023, это же невозможно жить хотелось переехать туда где есть свет. Даже отопление, и вода так не затрагивает. А у вас, из-за узколобия, все комментаторы любители путина ********.)))