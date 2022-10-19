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Цієї ночі частина Львова буде без електроенергії, - Львівобленерго

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світло

Внаслідок ракетних атак на енергетичну інфраструктуру цієї ночі частина Львова буде без електроенергії. Будуть ремонтувати обладнання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівобленерго.

"У зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 год. до 6:00 год. можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки.

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Автор: Марина Макєєва
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все , цены на недвижимость полетят вниз , хватит жрать , пора на диету.
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19.10.2022 17:45 Відповісти
Интересно, теперь люди больше начнут убегать за границу? Я то думал что електричество будут отключать около недели, временно, ради ремонта ЭС, а пишут график отключения включительно на 2023 год, по 3 раза на день. Поработать не на компьютере, не электроинструментом невозможно. Помыться тоже нельзя, котёл не включится, в холодильнике ничего не охладить. Сидишь в темноте, пока телефон не сядет. А зимой темнёть будет с 4 часов. Как заработать денег на жизнь... Отркрывайте границы! Я понимаю по нашей инфраструктуре долбанули, но я думал что будет ремонт, а вместо этого режим жесткой экономии. Так и платить за электричество не за что, бюджет ещё снизится. Сегодня уже 5 часов без электричества, еще 3.
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19.10.2022 18:59 Відповісти
Як приємно чути скигління орка з білгородської області. У нас енергетики стараються максимально швидко повернути людям електропостачання після терористичних обстрілів, а вашому х**о до резинової попи, що ви немиті ,голодні та темні. Не переживай довго сидіти в темноті не доведеться, скоро тебе заберуть на могилізацію в Україні.
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19.10.2022 21:34 Відповісти
Oleg Iskra 14887c2d
KAISERWALD

Придурки, писал з Житомирской области. Откуда я знаю про графики отключения. Из-за ВПН, цензор всегда определяется мне другой флаг. 3 часа утром, потом 3 вечером не было света, писали что ещё не будет с 22 до 00, но всё таки не отключали. Не мог не на компе ничего смоделировать, не электроинструментом пользоваться. Когда раньше пропадало электричество, я ещё до войны постоянно злился десятки лет, на всех, и не мог вытерпеть их ****** плановые или не плановые работы. А Гриша Герман в Антизомби говорил, что даже у солдат с собой всегда есть отличные генераторы. Прочитал что график на 2022-2023, это же невозможно жить хотелось переехать туда где есть свет. Даже отопление, и вода так не затрагивает. А у вас, из-за узколобия, все комментаторы любители путина ********.)))
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20.10.2022 03:40 Відповісти
Чудіще, а ти в якій державі живеш? (про проксі знаю)
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19.10.2022 21:35 Відповісти
Слава Украине!!!
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19.10.2022 22:19 Відповісти
Терорист путлєр. Але він і так нічого не досягне.
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19.10.2022 19:31 Відповісти
 
 