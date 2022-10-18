У Житомирі сьогодні не працюватиме електротранспорт, енергопостачання поступово відновлюється, - мер Сухомлин

Трамваї та тролейбуси не курсуватимуть у Житомирі у вівторок після ударів російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер міста Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Точно, що можу сказати, сьогодні електротранспорт у місті не працюватиме. Останнім часом ми випускали вдвічі менше електротранспорту, включали режим економії для того, щоб не було віялових відключень. Ми також відключали вуличне освітлення...Нам насамперед потрібно забезпечити енергопостачання у багатоповерхівках та водоканал, теплокомуненерго", - сказав Сухломлин.

За його словами, після завдання ракетного удару вранці все місто залишилося без електроенергії, проте ще під час повітряної тривоги аварійні бригади вже працювали над тим, щоб дати електроенергію підприємствам Житомира.

"На сьогодні вже приблизно 25-30% міста підключено до електричної енергії, але потужностей наразі не вистачає і зараз підключено 2-й підйом - у нас два підйоми із забезпечення водою міста... Підключили головну каналізаційну станцію - це також дуже важливо, тому що водопостачання без каналізаційної системи неможливе... Вода є на 1-2 поверхах, залежно від району. Триває робота, щоб підключити повністю 1-й підйом. Я думаю, найближчим часом це буде вже зроблено", - сказав мер.

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Міський голова також повідомив, що всі лікарні Житомира забезпечені автономними системами енергозабезпечення і проблем з електрикою не було.

Сухомлин сказав, що наразі складно оцінити масштаби збитків і, відповідно, скільки часу потрібно на повну ліквідацію наслідків удару, при цьому зазначив, що все впирається в питання потужностей.

У Житомирі один трамвайний та 12 тролейбусних маршрутів, з яких 6 регулярних та стільки ж пікових та позапікових. На балансі двох депо перебувають близько 20 робочих трамваїв та 100 тролейбусів.

Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.