3 прильоти у Києві. Вражено об’єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі (оновлено)

В Офісі Президента підтверджують інформацію про вибухи у столиці.

Вражено об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"КИЇВ. Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", - зазначив Тимошенко.

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Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі столиці.

"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - зазначив він.