УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9642 відвідувача онлайн
Новини Війна
27 786 100

3 прильоти у Києві. Вражено об’єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі (оновлено)

київ

В Офісі Президента підтверджують інформацію про вибухи у столиці.

Вражено об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"КИЇВ. Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", - зазначив Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеграм-канали повідомляють про вибух у Києві. У Броварах працює ППО

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі столиці.

"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - зазначив він.

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) енергетика (2582) Тимошенко Кирило (558) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
ЩО ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ППО?

Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.

Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.

Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.

ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...

До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?

Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?

Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?

Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна а не західні ППО. Я дуже гарно пам'ятаю як той самий Захід викручував Петру Порошенко руки за Джавеліни.

Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?

Що зроблено для ППО?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZU4JIb1cmq7BY4jjHNQG6V-pPGafw3Ymr_J3YR_wzfK4GVbbSHaBLvMn0t85O0dCMjS0jFAN2ypERSmva63FeZKzbt3ohwTbsdA0BTeFml3smbIXjIlnXeZ9CW0mrAEyK6iOjWSsvcyBnxK76R2pPmBMNlIq-NHOLFpTO9QtiMOKLo2AEx_tpBzRMFN0sK7HVE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
показати весь коментар
18.10.2022 09:38
+26
Раздолбят всю энергетику если так продолжится

Они уже этого не скрывают (цель сделать гуманитарную катастрофу)

Официальный террор
показати весь коментар
18.10.2022 09:26
+23
дивна ситуація. у кацапів, начебто, скінчилося все, від морального духу, до ракет. в України стільки союзників, що втомишся перелічувати. про ленд-ліз взагалі так розповідали, що паРаша знепритомніти від страху повинна була...але врешті буде Україна при свічках і без опалення взимку.
показати весь коментар
18.10.2022 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцуки
показати весь коментар
18.10.2022 09:21 Відповісти
это мелкие обьекты, летят на малой высоте радары их не видят, но удивляет другое где шилки ?
показати весь коментар
18.10.2022 09:29 Відповісти
Где шашлыки?
показати весь коментар
18.10.2022 09:56 Відповісти
Там где и шашлыки,шмарклины,под асфальтом
показати весь коментар
18.10.2022 09:58 Відповісти
Шилки на фронті
показати весь коментар
18.10.2022 10:02 Відповісти
шилок и тунгусок было ну очень много плюс захваченые, не думаю что они нужны в таком количестве на фронте. Закрыть кретические обьекты их нужно 200-300 штук, а было тысячи
показати весь коментар
18.10.2022 10:11 Відповісти
простые крупнокалиберные пулеметы многоствольные типа наган барабанные..... запросить у США

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F535573214475060063%2F&psig=AOvVaw2iD1Q1PHkzaMGeWGtdpr91&ust=1666165200104000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjplrGYo-n6AhVyif0HHa_OAlsQr4kDegUIARC8AQ Многоствольный пулемет М134 "Миниган" (M134 Minigun)

авиапушка https://ru.wikipedia.org/wiki/GAU-8 GAU-8 «Эвенджер» есть варианты целые автоматизированные комплексы ПВО с радаром антирадаром самонаводящаяся... еприменяется на автомобильном шасси платформе гусечный ход стационарно на кораблях ВМФ в авиации есть разные варианты и модели аналоги стран НАТО и Евросоюза... стоят относительно недорого..в сравнении с системами С 300-400 и аналоги Асмас и так далее произщводства США и стран НАТО...

все это имеет общее обозначение и название пулемет (пушка) системы ГАТЛИНГА
показати весь коментар
18.10.2022 10:48 Відповісти
Хто буде ставити важку техніку у великому місті? Особливо коли вона потрібна на фронті.

Тут потрібні пікапи зі встановленими на них крупокаліберними кулеметами або зенітними гарматами. І таких має бути дуже багато, щоб можна було патрулювати всі райони міста. Чергувати вони мають 24/7. постійно отримуючи інформацію про повітряні загрози.

показати весь коментар
18.10.2022 10:25 Відповісти
у шилки большая плотность огня и скорострельность, а у пулиметов нет. Но можно попросить вулканы у США
показати весь коментар
18.10.2022 10:34 Відповісти
Я ж кажу - вони на фронті більше потрібні. А вудкани штати будуть давати так само "швидко" яу і все інше. Тому треба використовувати те, що є в наявності. Кулемети у нас є, зенітні установки теж. Просто необхідно все це встановити на пікапи і застосовувати. Звісно, проти ракет типу калібр або кинджал вони не будуть ефективними, але дрони ними можна спокійно збивати...
показати весь коментар
18.10.2022 10:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/M61_Vulcan
показати весь коментар
18.10.2022 10:35 Відповісти
Треба по периметру кордонів з зомбі ставити пересувні і стаціонарні пости.
показати весь коментар
18.10.2022 13:17 Відповісти
Куди поділося Київське ПРО?
показати весь коментар
18.10.2022 09:22 Відповісти
Выстреляли, наверное.
показати весь коментар
18.10.2022 09:22 Відповісти
Это новая тактика у кацапов, обнулить дешевыми дронами нашу ПРО. Затем будут массировано ухать ракетными залпами посерьезней... Но то - марна надiя... Правду люди говорят про шел хохол, зробив на пол, а шел кацап - зубами цап.
показати весь коментар
18.10.2022 09:28 Відповісти
..думав що то паляниця , а то…… (в дитинстві ще чув так)
показати весь коментар
18.10.2022 10:08 Відповісти
Шукай ПРО під асфальтом.
показати весь коментар
18.10.2022 09:37 Відповісти
Планомірно знищують, надіюсь у всіх готові повербанки, акамулятори, генератори та сонячні панелі, бо такими темпами в найближчому майбутньому будемо всі без світла. Мені от цікаво скільки зараз йде справ в міжнародних судах по відшкодуванню вже завданих збитків?
показати весь коментар
18.10.2022 09:25 Відповісти
ще не зрозумів, що ті міжнародні суди - пшик. можеш хоч тисячу справ відкрити, ***** у відповідь скаже: "ідіть нахер зі своїми справами, засуньте їх собі до дупи". і всі ці суди підуть і засунуть.
показати весь коментар
18.10.2022 09:31 Відповісти
У кацапів повно державної власності закордоном, це все арештовано й можна продати вже зараз, вже зараз можна отримувати від цього гроші які нам так необхідні.
показати весь коментар
18.10.2022 09:36 Відповісти
400млрд.$ вже конфісковані в кацапів можна довго в дупи засовувати.
показати весь коментар
18.10.2022 09:41 Відповісти
вони не конфісковані, а "заморожені". і ніколи не будуть конфісковані. та і нічого не вирішають гроші, бо Україні не продають серйозну зброю.
показати весь коментар
18.10.2022 09:47 Відповісти
На рахунок "ніколи не будуть конфісковані" можна докладніше?
показати весь коментар
18.10.2022 09:50 Відповісти
можна. чого ж ні? паРаша 8 місяців нищить житлові будинки та вбиває жінок і дітей по всій Україні, не тільки на лінії фронту. це не стало приводом для конфіскації, то що може стати? яка ще причина? це навіть не стало причиною, визнати ***** терористом. про яку конфіскацію тоді мова?
показати весь коментар
18.10.2022 09:57 Відповісти
Чисто суб'єктивне пояснення.
показати весь коментар
18.10.2022 10:37 Відповісти
звісно, що суб'єктивне. але грунтується на об'єктивній реальності.
показати весь коментар
18.10.2022 10:42 Відповісти
Гра слів.
показати весь коментар
18.10.2022 11:03 Відповісти
є чим заперечити? можливо я чогось не помічаю? чи тільки гра слів?
показати весь коментар
18.10.2022 11:08 Відповісти
Ні,ну звідки тобі знати,хто як і коли конфіскує чи не конфіскує кацапскі гроші? І чи можливо це взагалі? Бо ти робиш висновки на фактах,які не мають до цього ніякого відношення? Аби тільки своє доказувати встромивши роги в землю.
показати весь коментар
18.10.2022 11:25 Відповісти
я висказав своє бачення, нікому не нав'язуючи власну точку зору. у тебе свої роги, у мене свої. але 8 місяців терору, як на мене, достатньо було для прийняття радикальних рішень. вони не прийняті. відповідно вже навряд будуть прийняті.
показати весь коментар
18.10.2022 11:30 Відповісти
Ну а в мене інша точка зору,яку яку я нікому не нав'язую. І що ж тепер робити? Патова ситуація. Жах.))
показати весь коментар
18.10.2022 12:23 Відповісти
тут влучно підходить кацапське "блажєн вєрующій". нічим не підкріплена точка зору - це і є віра.
показати весь коментар
18.10.2022 12:38 Відповісти
Ну звісно. Таке "підкріплення" що "не конфіскують тому що ще й досі не конфіскували"-це дуже потужно.👏
показати весь коментар
18.10.2022 13:28 Відповісти
В людей грошей немає.Ну повербанки то є,а на інше ні.Одними повербанками не врятуєшся.
показати весь коментар
18.10.2022 09:33 Відповісти
Чтобы взыскать эти триллионы нужно рашку победить полностью
показати весь коментар
18.10.2022 09:36 Відповісти
Хто каже про всі трильйони? Нам зараз важливі будь-які гроші, треба домагатися негайних аукціонів по кацапському закордонному майну й передачу тих грошей нам, зараз мова йде не про відбудову.
показати весь коментар
18.10.2022 09:40 Відповісти
Раздолбят всю энергетику если так продолжится

Они уже этого не скрывают (цель сделать гуманитарную катастрофу)

Официальный террор
показати весь коментар
18.10.2022 09:26 Відповісти
Давай лучше России сию участь предложим.
показати весь коментар
18.10.2022 10:28 Відповісти
Не закусывал, лаптеног?
показати весь коментар
18.10.2022 10:48 Відповісти
дивна ситуація. у кацапів, начебто, скінчилося все, від морального духу, до ракет. в України стільки союзників, що втомишся перелічувати. про ленд-ліз взагалі так розповідали, що паРаша знепритомніти від страху повинна була...але врешті буде Україна при свічках і без опалення взимку.
показати весь коментар
18.10.2022 09:28 Відповісти
не буде паРаша знищена, це вже очевидно. навіть якщо нічого в ***** не вийде зараз, він спокійно відповзе і приготується до нового нападу. ніхто і ніщо не завадить йому це зробити. а з весни Китай полізе Тайвань захоплювати, тоді Штатам взагалі не до України стане...
показати весь коментар
18.10.2022 09:53 Відповісти
все пропало,иди сдавайся в плен....проблема украины это зрадойобство
показати весь коментар
18.10.2022 09:54 Відповісти
що пропонуєш стратег?
показати весь коментар
18.10.2022 10:22 Відповісти
а що тут пропонувати? вибір невеликий. якщо є діти, готуйся вивезти за кордон, також готуйся брати до рук зброю. якщо не зараз, то на весні точно прийдеться йти вбивати кацапів.
показати весь коментар
18.10.2022 10:52 Відповісти
Я вже всіх вивіз. ще в березні.
показати весь коментар
18.10.2022 12:23 Відповісти
Нам тре було 30 років не плювати у стелю, Заходу не ігнорувати рашистську загрозу з 2008 року... чого тепер кричати?
показати весь коментар
18.10.2022 09:32 Відповісти
Питання й до СБУ: чим вони займалися?
Невже не знали про наміри кремля?
Але ж там багато агентів,як і скрізь по Україні.
показати весь коментар
18.10.2022 10:55 Відповісти
Про ленд-лиз просто врали - в законе нет привязки к 1 октября 2022

Есть привязка, что действует с 9 мая 2022 по 1 октября 2023

Про союзников от ЕС - у них скорее и правда нет запасов оружия,

которое можно передать, им даже Трамп грозил, что США выйдут из НАТО,

т.к. страны ЕС которые в НАТО, не придерживаются правила 2% на оборону,

зато заигрывают с СП-1,2 - чтобы получать экономическую выгоду.

В США оружие есть, но пока не пройдут выборы, G20 и может еще чтото - лендлиза точно не будет. А там глядишь, наступит 1 октября 2023 и закон перестанет действовать.

И передавать в единичных количествах или заказывать изготовление, через год-другой - както странно.

При том, что бывшим "врагам" в Афганистане оставили на порядки больше техники, включая самолеты и вертолеты, которые нельзя давать даже друзьям.
показати весь коментар
18.10.2022 09:44 Відповісти
такие союзники....
показати весь коментар
18.10.2022 23:06 Відповісти
***** целый час все в прямом эфире говорили что ракеты вылетают,я понимаю град десятки ракет одновременно что нельзя сбить какая то но пройдет но одна потом через мин 15 вторая,что никак?
показати весь коментар
18.10.2022 09:29 Відповісти
Не розумію, чому це падло з ЗЄОПи повідомляє навипередки з КМДА.
показати весь коментар
18.10.2022 09:32 Відповісти
Тому що падло і покидьок
показати весь коментар
18.10.2022 09:39 Відповісти
Я до того, що в областях є ОВА, у Київі є КМДА, у ЗСУ є Генштаб.

ОПЗЄ зі своїми "новинами", що прутень на лбу, бо ні за що не відповідає і отримує інформації від тих самих джерел, що я перелічив.
показати весь коментар
18.10.2022 10:19 Відповісти
Це терористи, не можуть на полі бою ,вони вдалися воювати з цивільним населенням та руйнувати нашу інфраструктуру залишити в холодну пору року без світла і тепла ,щось треба робити тому що це кожен ранок одні і ті новини ,може слід завдати ударів по лднр чи по базах терористів в білорусі ,це варвари з ними треба боротись їхніми методами.
показати весь коментар
18.10.2022 09:34 Відповісти
Може досить бути терпілами??? Може вже по бєларусі ї.ошить треба і по роісі??
показати весь коментар
18.10.2022 09:38 Відповісти
Чим?
показати весь коментар
18.10.2022 10:22 Відповісти
Чим чим. Тим, що і по Бєлгороду.
показати весь коментар
18.10.2022 12:46 Відповісти
А воно ще є?

От мені подобаються люди, які через 8 місяцв після того, як у України з ракетного озброєння були тільки Джавеліни, пропонують захопити галактику.

У нас зараз хаймарсів навколо 20-30 штук на всю лінію фронту. Бьють вони на 300 км. І їм роботи більше, чим достатньо саме на фронті.

Хоча можна, як кацапи - кинути все на призволяще у реальній війні і почати бомбардування міст.
Чи нам свою територію звільняти приоритетніше, ніж лякати тварин?
показати весь коментар
18.10.2022 16:39 Відповісти
ЩО ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ППО?

Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.

Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.

Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.

ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...

До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?

Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?

Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?

Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна а не західні ППО. Я дуже гарно пам'ятаю як той самий Захід викручував Петру Порошенко руки за Джавеліни.

Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?

Що зроблено для ППО?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZU4JIb1cmq7BY4jjHNQG6V-pPGafw3Ymr_J3YR_wzfK4GVbbSHaBLvMn0t85O0dCMjS0jFAN2ypERSmva63FeZKzbt3ohwTbsdA0BTeFml3smbIXjIlnXeZ9CW0mrAEyK6iOjWSsvcyBnxK76R2pPmBMNlIq-NHOLFpTO9QtiMOKLo2AEx_tpBzRMFN0sK7HVE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
показати весь коментар
18.10.2022 09:38 Відповісти
тупий висер з великою кількістю букаф у кацапському стилі. Не зрозуміло, за що цю тупість лайкають.
показати весь коментар
18.10.2022 11:14 Відповісти
То й добре, що Вам не зрозуміло. Інакше Ви були б не Ви.
Не переймайтеся, то для інших.
показати весь коментар
18.10.2022 13:33 Відповісти
1. Чому тобі, Моль в лаптях, та тобі подібним має бути відомо, що робиться і що вже зроблено? Що ти таке, щоб тобі та тобі подібним це доповідали?

2. Вам до цього часу не зрозуміло, що владу до кінця війни ніхто "виносити" не буде, ваші старання марні. Звісно, якщо ця влада в черговий раз круто не поверне в сторону лояльності до Кацапстану (тобто до таких як ти)
показати весь коментар
18.10.2022 14:11 Відповісти
...а розумієш, чому твій висер опинився у спамі?
показати весь коментар
18.10.2022 13:34 Відповісти
Відповідати у влади майже нічим (а це столиця!), тільки один патріотизм.
показати весь коментар
18.10.2022 09:38 Відповісти
Можно рассказать про бедных русских мобиков, которые такие смешные и не хотят воевать.
показати весь коментар
18.10.2022 09:42 Відповісти
зараз ми з владою в одному човні. так що або ****** накуй або тримайся.
показати весь коментар
18.10.2022 09:43 Відповісти
Помиляєшся.
У ЗЄвлади свій окремий човен, який вони набивають баблом з усіх боків поки українці гинуть на війні.

І цілі у наших човнів теж різні.
показати весь коментар
18.10.2022 10:24 Відповісти
"влада" не замерзне і не піде воювати , а буде гигикати та жерти ікру ложками .
показати весь коментар
18.10.2022 10:25 Відповісти
Почекайте. Ввечері буде відосік.
показати весь коментар
18.10.2022 09:44 Відповісти
Це думка значної кількості людей а не лише моя.
показати весь коментар
18.10.2022 09:55 Відповісти
Арестович казав, що іранські дрони то фігня... ну-ну. Знов проспали
показати весь коментар
18.10.2022 09:41 Відповісти
Арестович ни в чем не разбирается. Он для женщин около сорока и не более.
показати весь коментар
18.10.2022 09:43 Відповісти
То ще дуже молоді ! 50-60 років - саме його ресурс .
показати весь коментар
18.10.2022 10:04 Відповісти
нахєр вам арестович? він свою роботу робить , ви робіть свою.
показати весь коментар
18.10.2022 10:25 Відповісти
Яку він робить роботу, якщо не секрет? У чому він спеціаліст?
показати весь коментар
18.10.2022 10:27 Відповісти
У дезінформації
показати весь коментар
18.10.2022 10:30 Відповісти
З такою "роботою" будь-яка тітка з ринку, перукарка чи таксист впораються.
показати весь коментар
18.10.2022 10:39 Відповісти
Старше. Совкодрочери у нас починаються з тих, хто його розпад у віці 20-30 років.

Це на Роісє ностальгуючі за тим, що було 30 років тому, вже з шкільного віку починаються.
показати весь коментар
18.10.2022 10:26 Відповісти
ну ну, ты сказал что они не фигня, и что изменилось
показати весь коментар
18.10.2022 10:24 Відповісти
Ви дивитесь арестовича? До нього і претензії..
показати весь коментар
18.10.2022 10:52 Відповісти
Нда....
Долго смотрел на горизонт и соображал - это дым или облако?
показати весь коментар
18.10.2022 09:49 Відповісти
То це взимку будуть мільйони біженців з України у ЄС , щоб не замерзнути ?
Цікаво , а хто ж буде дивитися "марафон" , коли усі потікають ?
показати весь коментар
18.10.2022 09:51 Відповісти
Любителі зелені будуть дивитися це беніне барахло по Г+Г 😡
показати весь коментар
18.10.2022 09:54 Відповісти
Ну чоловіки залишаться.
показати весь коментар
18.10.2022 09:55 Відповісти
Якщо Зеленський і компанія не здатні (про повний захист від ракет і дронів я не кажу), на швидкі удари у відповідь по російській території - нехай йде у відставку! Нехай війною займуться люди, які знайдуть дрони, ракети тощо для того, щоб РФ залити кров'ю по самі яйця.
показати весь коментар
18.10.2022 10:03 Відповісти
ти піди на банкову і то все скажи.
показати весь коментар
18.10.2022 10:26 Відповісти
а що ти тут забув, якщо про банкову на сайті розповідаєш? йди сам на банкову.
показати весь коментар
18.10.2022 10:32 Відповісти
Світ мае наложити ембарго на енергоносії з раши ‼️‼️‼️Як Ірану
показати весь коментар
18.10.2022 10:20 Відповісти
Ситуація дуже проста; до тих пір поки ми не будемо наносити удари у відповідь по російській територій цей терор проти України не припинеться. А наносити удари ми не можемо бо; а) немає чим б) Захід це нам заборонив а ми від нього залежні . Захід і далі ходить в памперсах перед росією а тому не дасть нам засобів (окреме питання, що ми 8 років робили, що в нас немає ракет оперативно-тактичного рівня). Свою тактику Захід сформулювава вже давно; варити жвбу на повільному вогні. Іншими словами, давати нам зброї рівно стільки, щоб ми швидко не програли але і не виграли. Тобто ціною України виснажити росію. Якщо від України нічого не залишиться, то це терпимо. Головне щоб росія втратила можливість загрожувати Заходу. путіна можна обзивати та сміятися з нього але факт залишається фактом-з 1.5% економіки заходу він поставив цей Захід раком. А все тому що Захід не розумів, не розуміє і не зрозуміє росію. Інтелігентна людина не може зрозуміти вишкребка з підворотні.
показати весь коментар
18.10.2022 10:28 Відповісти
Нам проти шахідів потрібна така штука (Oerlikon Skynex 35mm Revolver Gun Mk3):

https://www.youtube.com/watch?v=XO_Tn-s8ZZE

Загалом класне ППО "Oerlikon Skynex Air Defence System":

https://www.youtube.com/watch?v=1DXpPmpmcak
показати весь коментар
18.10.2022 11:24 Відповісти
Украина должна системно разложить проблему на составляющие.
Задача защиты объектов должна решаться на многих уровнях параллельно.
Обеспечить ПВО и систему наблюдения и оповещения. Если ПВО не справляется 100%, как сейчас, срочно организовать защиту из людей с оружием на подступах к объектам, вне города... Люди есть, оружие есть, нет организации этого! Во время ВОВ так же применялись пассивные надувные шары, которые защищали объекты. Зная о приближении, можно поставить на пути шахида такие преграды. Это путь защиты.
Лучшая защита - нападение. Нанести им как они любят это слово зеркальные удары. Пусть знают, что зимовать они будут также весело из за своих гениальных решений. Для этого нам нужны Атакмс и прочие ракеты от Запада! Показать на примере Белгорода, хотя они сами там себя утюжат, или Брянска и естественно Воронежа! Бить нужно там, где нас не ждут, вспоминая недавнюю глупую атаку на Белгород.
показати весь коментар
18.10.2022 11:50 Відповісти
 
 