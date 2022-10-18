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Новини Війна
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Телеграм-канали повідомляють про вибух у Києві. У Броварах працює ППО

ппо

Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу. Тим часом, телеграм-канали повідомляють про вибухи у Броварах на Київщині, та вибух у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі мер Броварів Ігор Сапожко підтвердив у фейсбуці інформацію про вибухи.

"У Броварах чутно вибухи. Працює ППО. Зберігаємо спокій!", - зазначив він.

Щодо Києва підтвердженої інформації поки немає.

Також читайте: У Кривому Розі вибухи

Автор: 

Бровари (279) вибух (4440) Київ (19431) Сапожко Ігор (16)


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Топ коментарі
+7
Виродки кацапські!!!
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18.10.2022 09:15
+4
Ці дрони ПРОСТІ, Примитивні. ДАЙТЕ Грошей я їх вам нароблю сотні. БО рашка освоє виробництво таких девайсов за місяць-два. Там робити нічого. Вони простіші за заз 968. РОБИТИ ТРЕБА. бо скоро рашка буде їх сама виробляти.
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18.10.2022 09:18
+4
В тєлєгі вже пишуть про три прильоти на лівий берег по енергетиці.
Без знищення об'єктів на території ворога це все залишить нас без енергетики і залишків економіки посеред зими. Вся ця історія з передачею ППО вже запізніла і хіба ускладнить ворогу його задачу. Київ вважався надійно прикритим. Як бачимо не дуже.
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18.10.2022 09:22
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Виродки кацапські!!!
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18.10.2022 09:15 Відповісти
ці клпєєшні шахедиа стока шухєру
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18.10.2022 09:17 Відповісти
Ці дрони ПРОСТІ, Примитивні. ДАЙТЕ Грошей я їх вам нароблю сотні. БО рашка освоє виробництво таких девайсов за місяць-два. Там робити нічого. Вони простіші за заз 968. РОБИТИ ТРЕБА. бо скоро рашка буде їх сама виробляти.
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18.10.2022 09:18 Відповісти
А "відкати" будуть?
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18.10.2022 09:21 Відповісти
пора вже кулю в лоб за відкати
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18.10.2022 09:50 Відповісти
это не дроны а пару ракет на леваке прилетело
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18.10.2022 09:20 Відповісти
В тєлєгі вже пишуть про три прильоти на лівий берег по енергетиці.
Без знищення об'єктів на території ворога це все залишить нас без енергетики і залишків економіки посеред зими. Вся ця історія з передачею ППО вже запізніла і хіба ускладнить ворогу його задачу. Київ вважався надійно прикритим. Як бачимо не дуже.
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18.10.2022 09:22 Відповісти
ну прилеты и прилеты,заменят главное русню уничтожить как террорстрану пускай не год и не 2 на это,пох даже без тепла жить,главное что бы больше русни уничтожить.пво дполнителное никогда не поздно.
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18.10.2022 09:26 Відповісти
Деснянский район. Ясно понятно, походу в тец самую большую попали в Киеве. Ну, блин молодцы, шо могу сказать. Походу если так, то света скоро в Киеве не будет во многих районах.
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18.10.2022 09:24 Відповісти
Как можно было не сбить ракеты, я не понимаю. И дураку было понятно, что Бровары это отвлекающий маневр и будут целить в тец на Троещине.
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18.10.2022 09:26 Відповісти
Чому збірну Ірану з футболу досі не відпвховпно з числа учасників ЧС-2022?!
Постачання зброї країні-терористу нічим не відрізняється від тероризму!
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18.10.2022 09:37 Відповісти
да яка різниця, до чого тут це, як це допоможе проти ціх штук які можна тупо в гаражі робити
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18.10.2022 09:52 Відповісти
 
 