Телеграм-канали повідомляють про вибух у Києві. У Броварах працює ППО
Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу. Тим часом, телеграм-канали повідомляють про вибухи у Броварах на Київщині, та вибух у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі мер Броварів Ігор Сапожко підтвердив у фейсбуці інформацію про вибухи.
"У Броварах чутно вибухи. Працює ППО. Зберігаємо спокій!", - зазначив він.
Щодо Києва підтвердженої інформації поки немає.
Топ коментарі
+7 Василий Воробец
показати весь коментар18.10.2022 09:15
+4 Hazan Eldoran
показати весь коментар18.10.2022 09:18
+4 Igor Uh
показати весь коментар18.10.2022 09:22
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Без знищення об'єктів на території ворога це все залишить нас без енергетики і залишків економіки посеред зими. Вся ця історія з передачею ППО вже запізніла і хіба ускладнить ворогу його задачу. Київ вважався надійно прикритим. Як бачимо не дуже.
Постачання зброї країні-терористу нічим не відрізняється від тероризму!