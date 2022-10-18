Телеграм-канали повідомляють про вибух у Києві. У Броварах працює ППО

Наразі по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу. Тим часом, телеграм-канали повідомляють про вибухи у Броварах на Київщині, та вибух у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі мер Броварів Ігор Сапожко підтвердив у фейсбуці інформацію про вибухи.

"У Броварах чутно вибухи. Працює ППО. Зберігаємо спокій!", - зазначив він.

Щодо Києва підтвердженої інформації поки немає.

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