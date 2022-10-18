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Новини Війна
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У Кривому Розі вибухи

вибух

Зранку 18 жовтня у низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, наразі тривогу оголошено у Києві та області, у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській та Луганській областях.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про вибух у Кривому Розі. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул інформацію підтвердив у телеграм-каналі.

"Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста. Перебуваємо в укриттях!", - зазначив він.

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"Кривий Ріг. Перебуваємо в укриттях. Запуск ракет Х-101 з району Волгодонська. Очікуваний час можливого прильоту - 7.50. Пуски крилатих ракет з ТУ-95", - зазначив пізніше Вілкул.

Автор: 

вибух (4440) Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1354) обстріл (28303)


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Топ коментарі
+7
вілкул руснявая шваль без варіантів
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18.10.2022 07:29
+4
А може це був ти? Прізвище в тебе підозріле.
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18.10.2022 07:25
+3
"повія" захищає Україну а сцікливій "патріот" сере с закордонну!
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18.10.2022 08:07
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Ватна повія вілкул знов навів кацапів на українськи війскові об'єкти.
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18.10.2022 06:56 Відповісти
А може це був ти? Прізвище в тебе підозріле.
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18.10.2022 07:25 Відповісти
вілкул руснявая шваль без варіантів
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18.10.2022 07:29 Відповісти
Захисник кацапа вілкула?
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18.10.2022 07:54 Відповісти
"повія" захищає Україну а сцікливій "патріот" сере с закордонну!
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18.10.2022 08:07 Відповісти
Він захищає Україну так же як її захищають Балицький чи Сальдо. Думаю я маю праву говорити бо всі мої родичі в Україні з початку війни
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18.10.2022 08:31 Відповісти
наличие "родичей" в Украине которые не успели или не смогли убежать не дает тебе никакого права оскорблять человека который здесь(в отличие от тебя) и сейчас защищает независимость Украины. у тебя есть "вопросы" к вилкулу? приедь в Кривой Рог и выскажи ему их лично.
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18.10.2022 09:24 Відповісти
я з Кривого Рогу, 44-й квартал, чув по два потужних вибуха о 6-30, та 9-30. Вілкул - сепар який перевзувся в повітрі
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18.10.2022 09:50 Відповісти
Як би я не ставилась до вілкула, прямо зараз він захищає мешканців Кривого Рогу.
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18.10.2022 10:40 Відповісти
я на Солнечном живу. мне все равно кем был Вилкул до войны, главное он СЕЙЧАС ЧЕСТНО СЛУЖИТ УКРАИНЕ! p.s. "сепар" терехов защищает Харьков. "сепар" добкин НА ФРОНТЕ. "сепар" труханов защищает Одессу. а вот ГДЕ "патриот" яценюк? ГДЕ "патриот" береза, что весной прятался от военкомата в женском(!) монастыре??
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Який патріот Береза, цей?
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18.10.2022 10:43 Відповісти
 
 