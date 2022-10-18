У Кривому Розі вибухи
Зранку 18 жовтня у низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, наразі тривогу оголошено у Києві та області, у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській та Луганській областях.
Тим часом, телеграм-канали повідомляють про вибух у Кривому Розі. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул інформацію підтвердив у телеграм-каналі.
"Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста. Перебуваємо в укриттях!", - зазначив він.
"Кривий Ріг. Перебуваємо в укриттях. Запуск ракет Х-101 з району Волгодонська. Очікуваний час можливого прильоту - 7.50. Пуски крилатих ракет з ТУ-95", - зазначив пізніше Вілкул.
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