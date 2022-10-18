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Новости Война
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В Кривом Роге взрывы

вибух

Утром 18 октября в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, сейчас тревога объявлена в Киеве и области, в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Луганской областях.

Тем временем телеграмм-каналы сообщают о взрыве в Кривом Роге. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию в телеграмм-канале.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!", - отметил он.

Также читайте: Высокая вероятность ракетной атаки по Кривому Рогу, - Вилкул

"Кривой Рог. Находимся в укрытиях. Запуск ракет Х-101 из Волгодонска района. Ожидаемое время возможного прилета - 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95", - отметил позже Вилкул.

взрыв (6728) Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1399) обстрел (26982)


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Топ комментарии
+7
вілкул руснявая шваль без варіантів
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18.10.2022 07:29
+4
А може це був ти? Прізвище в тебе підозріле.
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18.10.2022 07:25
+3
"повія" захищає Україну а сцікливій "патріот" сере с закордонну!
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18.10.2022 08:07
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Ватна повія вілкул знов навів кацапів на українськи війскові об'єкти.
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18.10.2022 06:56 Ответить
А може це був ти? Прізвище в тебе підозріле.
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18.10.2022 07:25 Ответить
вілкул руснявая шваль без варіантів
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18.10.2022 07:29 Ответить
Захисник кацапа вілкула?
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18.10.2022 07:54 Ответить
"повія" захищає Україну а сцікливій "патріот" сере с закордонну!
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18.10.2022 08:07 Ответить
Він захищає Україну так же як її захищають Балицький чи Сальдо. Думаю я маю праву говорити бо всі мої родичі в Україні з початку війни
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18.10.2022 08:31 Ответить
наличие "родичей" в Украине которые не успели или не смогли убежать не дает тебе никакого права оскорблять человека который здесь(в отличие от тебя) и сейчас защищает независимость Украины. у тебя есть "вопросы" к вилкулу? приедь в Кривой Рог и выскажи ему их лично.
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18.10.2022 09:24 Ответить
я з Кривого Рогу, 44-й квартал, чув по два потужних вибуха о 6-30, та 9-30. Вілкул - сепар який перевзувся в повітрі
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18.10.2022 09:50 Ответить
Як би я не ставилась до вілкула, прямо зараз він захищає мешканців Кривого Рогу.
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18.10.2022 10:40 Ответить
я на Солнечном живу. мне все равно кем был Вилкул до войны, главное он СЕЙЧАС ЧЕСТНО СЛУЖИТ УКРАИНЕ! p.s. "сепар" терехов защищает Харьков. "сепар" добкин НА ФРОНТЕ. "сепар" труханов защищает Одессу. а вот ГДЕ "патриот" яценюк? ГДЕ "патриот" береза, что весной прятался от военкомата в женском(!) монастыре??
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18.10.2022 10:25 Ответить
Який патріот Береза, цей?
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18.10.2022 10:43 Ответить
 
 