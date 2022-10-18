В Кривом Роге взрывы
Утром 18 октября в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, сейчас тревога объявлена в Киеве и области, в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Луганской областях.
Тем временем телеграмм-каналы сообщают о взрыве в Кривом Роге. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию в телеграмм-канале.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!", - отметил он.
"Кривой Рог. Находимся в укрытиях. Запуск ракет Х-101 из Волгодонска района. Ожидаемое время возможного прилета - 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95", - отметил позже Вилкул.
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