В Кривом Роге взрывы

Утром 18 октября в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, сейчас тревога объявлена в Киеве и области, в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Луганской областях.

Тем временем телеграмм-каналы сообщают о взрыве в Кривом Роге. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию в телеграмм-канале.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!", - отметил он.

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"Кривой Рог. Находимся в укрытиях. Запуск ракет Х-101 из Волгодонска района. Ожидаемое время возможного прилета - 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95", - отметил позже Вилкул.