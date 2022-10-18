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3 прилета в Киеве. Поражен объект критической инфраструктуры в Деснянском районе

київ

В офисе президента подтверждают информацию о взрывах в столице.

Поражён объект энергообеспечения на Левом берегу города. Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"КИЕВ. Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - отметил Тимошенко.

Также читайте: В Днепре 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения, - ОП (обновлено)

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поражен объект критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже", - отметил он.

Киев (25490) обстрел (26982) энергетика (2553) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+32
ЩО ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ППО?

Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.

Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.

Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.

ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...

До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?

Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?

Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?

Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна а не західні ППО. Я дуже гарно пам'ятаю як той самий Захід викручував Петру Порошенко руки за Джавеліни.

Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?

Що зроблено для ППО?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZU4JIb1cmq7BY4jjHNQG6V-pPGafw3Ymr_J3YR_wzfK4GVbbSHaBLvMn0t85O0dCMjS0jFAN2ypERSmva63FeZKzbt3ohwTbsdA0BTeFml3smbIXjIlnXeZ9CW0mrAEyK6iOjWSsvcyBnxK76R2pPmBMNlIq-NHOLFpTO9QtiMOKLo2AEx_tpBzRMFN0sK7HVE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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18.10.2022 09:38
+26
Раздолбят всю энергетику если так продолжится

Они уже этого не скрывают (цель сделать гуманитарную катастрофу)

Официальный террор
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18.10.2022 09:26
+23
дивна ситуація. у кацапів, начебто, скінчилося все, від морального духу, до ракет. в України стільки союзників, що втомишся перелічувати. про ленд-ліз взагалі так розповідали, що паРаша знепритомніти від страху повинна була...але врешті буде Україна при свічках і без опалення взимку.
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18.10.2022 09:28
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Правила форума Совет форумчан
Сцуки
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18.10.2022 09:21 Ответить
это мелкие обьекты, летят на малой высоте радары их не видят, но удивляет другое где шилки ?
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18.10.2022 09:29 Ответить
Где шашлыки?
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18.10.2022 09:56 Ответить
Там где и шашлыки,шмарклины,под асфальтом
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18.10.2022 09:58 Ответить
Шилки на фронті
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18.10.2022 10:02 Ответить
шилок и тунгусок было ну очень много плюс захваченые, не думаю что они нужны в таком количестве на фронте. Закрыть кретические обьекты их нужно 200-300 штук, а было тысячи
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18.10.2022 10:11 Ответить
простые крупнокалиберные пулеметы многоствольные типа наган барабанные..... запросить у США

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F535573214475060063%2F&psig=AOvVaw2iD1Q1PHkzaMGeWGtdpr91&ust=1666165200104000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjplrGYo-n6AhVyif0HHa_OAlsQr4kDegUIARC8AQ Многоствольный пулемет М134 "Миниган" (M134 Minigun)

авиапушка https://ru.wikipedia.org/wiki/GAU-8 GAU-8 «Эвенджер» есть варианты целые автоматизированные комплексы ПВО с радаром антирадаром самонаводящаяся... еприменяется на автомобильном шасси платформе гусечный ход стационарно на кораблях ВМФ в авиации есть разные варианты и модели аналоги стран НАТО и Евросоюза... стоят относительно недорого..в сравнении с системами С 300-400 и аналоги Асмас и так далее произщводства США и стран НАТО...

все это имеет общее обозначение и название пулемет (пушка) системы ГАТЛИНГА
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18.10.2022 10:48 Ответить
Хто буде ставити важку техніку у великому місті? Особливо коли вона потрібна на фронті.

Тут потрібні пікапи зі встановленими на них крупокаліберними кулеметами або зенітними гарматами. І таких має бути дуже багато, щоб можна було патрулювати всі райони міста. Чергувати вони мають 24/7. постійно отримуючи інформацію про повітряні загрози.

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18.10.2022 10:25 Ответить
у шилки большая плотность огня и скорострельность, а у пулиметов нет. Но можно попросить вулканы у США
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18.10.2022 10:34 Ответить
Я ж кажу - вони на фронті більше потрібні. А вудкани штати будуть давати так само "швидко" яу і все інше. Тому треба використовувати те, що є в наявності. Кулемети у нас є, зенітні установки теж. Просто необхідно все це встановити на пікапи і застосовувати. Звісно, проти ракет типу калібр або кинджал вони не будуть ефективними, але дрони ними можна спокійно збивати...
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18.10.2022 10:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/M61_Vulcan
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18.10.2022 10:35 Ответить
Треба по периметру кордонів з зомбі ставити пересувні і стаціонарні пости.
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18.10.2022 13:17 Ответить
Куди поділося Київське ПРО?
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18.10.2022 09:22 Ответить
Выстреляли, наверное.
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18.10.2022 09:22 Ответить
Это новая тактика у кацапов, обнулить дешевыми дронами нашу ПРО. Затем будут массировано ухать ракетными залпами посерьезней... Но то - марна надiя... Правду люди говорят про шел хохол, зробив на пол, а шел кацап - зубами цап.
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18.10.2022 09:28 Ответить
..думав що то паляниця , а то…… (в дитинстві ще чув так)
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18.10.2022 10:08 Ответить
Шукай ПРО під асфальтом.
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18.10.2022 09:37 Ответить
Планомірно знищують, надіюсь у всіх готові повербанки, акамулятори, генератори та сонячні панелі, бо такими темпами в найближчому майбутньому будемо всі без світла. Мені от цікаво скільки зараз йде справ в міжнародних судах по відшкодуванню вже завданих збитків?
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18.10.2022 09:25 Ответить
ще не зрозумів, що ті міжнародні суди - пшик. можеш хоч тисячу справ відкрити, ***** у відповідь скаже: "ідіть нахер зі своїми справами, засуньте їх собі до дупи". і всі ці суди підуть і засунуть.
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18.10.2022 09:31 Ответить
У кацапів повно державної власності закордоном, це все арештовано й можна продати вже зараз, вже зараз можна отримувати від цього гроші які нам так необхідні.
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18.10.2022 09:36 Ответить
400млрд.$ вже конфісковані в кацапів можна довго в дупи засовувати.
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18.10.2022 09:41 Ответить
вони не конфісковані, а "заморожені". і ніколи не будуть конфісковані. та і нічого не вирішають гроші, бо Україні не продають серйозну зброю.
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18.10.2022 09:47 Ответить
На рахунок "ніколи не будуть конфісковані" можна докладніше?
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18.10.2022 09:50 Ответить
можна. чого ж ні? паРаша 8 місяців нищить житлові будинки та вбиває жінок і дітей по всій Україні, не тільки на лінії фронту. це не стало приводом для конфіскації, то що може стати? яка ще причина? це навіть не стало причиною, визнати ***** терористом. про яку конфіскацію тоді мова?
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18.10.2022 09:57 Ответить
Чисто суб'єктивне пояснення.
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18.10.2022 10:37 Ответить
звісно, що суб'єктивне. але грунтується на об'єктивній реальності.
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18.10.2022 10:42 Ответить
Гра слів.
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18.10.2022 11:03 Ответить
є чим заперечити? можливо я чогось не помічаю? чи тільки гра слів?
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18.10.2022 11:08 Ответить
Ні,ну звідки тобі знати,хто як і коли конфіскує чи не конфіскує кацапскі гроші? І чи можливо це взагалі? Бо ти робиш висновки на фактах,які не мають до цього ніякого відношення? Аби тільки своє доказувати встромивши роги в землю.
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18.10.2022 11:25 Ответить
я висказав своє бачення, нікому не нав'язуючи власну точку зору. у тебе свої роги, у мене свої. але 8 місяців терору, як на мене, достатньо було для прийняття радикальних рішень. вони не прийняті. відповідно вже навряд будуть прийняті.
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18.10.2022 11:30 Ответить
Ну а в мене інша точка зору,яку яку я нікому не нав'язую. І що ж тепер робити? Патова ситуація. Жах.))
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18.10.2022 12:23 Ответить
тут влучно підходить кацапське "блажєн вєрующій". нічим не підкріплена точка зору - це і є віра.
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18.10.2022 12:38 Ответить
Ну звісно. Таке "підкріплення" що "не конфіскують тому що ще й досі не конфіскували"-це дуже потужно.👏
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18.10.2022 13:28 Ответить
В людей грошей немає.Ну повербанки то є,а на інше ні.Одними повербанками не врятуєшся.
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18.10.2022 09:33 Ответить
Чтобы взыскать эти триллионы нужно рашку победить полностью
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18.10.2022 09:36 Ответить
Хто каже про всі трильйони? Нам зараз важливі будь-які гроші, треба домагатися негайних аукціонів по кацапському закордонному майну й передачу тих грошей нам, зараз мова йде не про відбудову.
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18.10.2022 09:40 Ответить
Раздолбят всю энергетику если так продолжится

Они уже этого не скрывают (цель сделать гуманитарную катастрофу)

Официальный террор
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18.10.2022 09:26 Ответить
Давай лучше России сию участь предложим.
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18.10.2022 10:28 Ответить
Не закусывал, лаптеног?
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18.10.2022 10:48 Ответить
дивна ситуація. у кацапів, начебто, скінчилося все, від морального духу, до ракет. в України стільки союзників, що втомишся перелічувати. про ленд-ліз взагалі так розповідали, що паРаша знепритомніти від страху повинна була...але врешті буде Україна при свічках і без опалення взимку.
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18.10.2022 09:28 Ответить
не буде паРаша знищена, це вже очевидно. навіть якщо нічого в ***** не вийде зараз, він спокійно відповзе і приготується до нового нападу. ніхто і ніщо не завадить йому це зробити. а з весни Китай полізе Тайвань захоплювати, тоді Штатам взагалі не до України стане...
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18.10.2022 09:53 Ответить
все пропало,иди сдавайся в плен....проблема украины это зрадойобство
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18.10.2022 09:54 Ответить
що пропонуєш стратег?
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18.10.2022 10:22 Ответить
а що тут пропонувати? вибір невеликий. якщо є діти, готуйся вивезти за кордон, також готуйся брати до рук зброю. якщо не зараз, то на весні точно прийдеться йти вбивати кацапів.
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18.10.2022 10:52 Ответить
Я вже всіх вивіз. ще в березні.
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18.10.2022 12:23 Ответить
Нам тре було 30 років не плювати у стелю, Заходу не ігнорувати рашистську загрозу з 2008 року... чого тепер кричати?
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18.10.2022 09:32 Ответить
Питання й до СБУ: чим вони займалися?
Невже не знали про наміри кремля?
Але ж там багато агентів,як і скрізь по Україні.
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18.10.2022 10:55 Ответить
Про ленд-лиз просто врали - в законе нет привязки к 1 октября 2022

Есть привязка, что действует с 9 мая 2022 по 1 октября 2023

Про союзников от ЕС - у них скорее и правда нет запасов оружия,

которое можно передать, им даже Трамп грозил, что США выйдут из НАТО,

т.к. страны ЕС которые в НАТО, не придерживаются правила 2% на оборону,

зато заигрывают с СП-1,2 - чтобы получать экономическую выгоду.

В США оружие есть, но пока не пройдут выборы, G20 и может еще чтото - лендлиза точно не будет. А там глядишь, наступит 1 октября 2023 и закон перестанет действовать.

И передавать в единичных количествах или заказывать изготовление, через год-другой - както странно.

При том, что бывшим "врагам" в Афганистане оставили на порядки больше техники, включая самолеты и вертолеты, которые нельзя давать даже друзьям.
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18.10.2022 09:44 Ответить
такие союзники....
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18.10.2022 23:06 Ответить
***** целый час все в прямом эфире говорили что ракеты вылетают,я понимаю град десятки ракет одновременно что нельзя сбить какая то но пройдет но одна потом через мин 15 вторая,что никак?
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18.10.2022 09:29 Ответить
Не розумію, чому це падло з ЗЄОПи повідомляє навипередки з КМДА.
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18.10.2022 09:32 Ответить
Тому що падло і покидьок
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18.10.2022 09:39 Ответить
Я до того, що в областях є ОВА, у Київі є КМДА, у ЗСУ є Генштаб.

ОПЗЄ зі своїми "новинами", що прутень на лбу, бо ні за що не відповідає і отримує інформації від тих самих джерел, що я перелічив.
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18.10.2022 10:19 Ответить
Це терористи, не можуть на полі бою ,вони вдалися воювати з цивільним населенням та руйнувати нашу інфраструктуру залишити в холодну пору року без світла і тепла ,щось треба робити тому що це кожен ранок одні і ті новини ,може слід завдати ударів по лднр чи по базах терористів в білорусі ,це варвари з ними треба боротись їхніми методами.
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18.10.2022 09:34 Ответить
Може досить бути терпілами??? Може вже по бєларусі ї.ошить треба і по роісі??
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18.10.2022 09:38 Ответить
Чим?
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18.10.2022 10:22 Ответить
Чим чим. Тим, що і по Бєлгороду.
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18.10.2022 12:46 Ответить
А воно ще є?

От мені подобаються люди, які через 8 місяцв після того, як у України з ракетного озброєння були тільки Джавеліни, пропонують захопити галактику.

У нас зараз хаймарсів навколо 20-30 штук на всю лінію фронту. Бьють вони на 300 км. І їм роботи більше, чим достатньо саме на фронті.

Хоча можна, як кацапи - кинути все на призволяще у реальній війні і почати бомбардування міст.
Чи нам свою територію звільняти приоритетніше, ніж лякати тварин?
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18.10.2022 16:39 Ответить
ЩО ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ППО?

Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.

Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.

Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.

ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...

До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?

Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?

Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?

Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна а не західні ППО. Я дуже гарно пам'ятаю як той самий Захід викручував Петру Порошенко руки за Джавеліни.

Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?

Що зроблено для ППО?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZU4JIb1cmq7BY4jjHNQG6V-pPGafw3Ymr_J3YR_wzfK4GVbbSHaBLvMn0t85O0dCMjS0jFAN2ypERSmva63FeZKzbt3ohwTbsdA0BTeFml3smbIXjIlnXeZ9CW0mrAEyK6iOjWSsvcyBnxK76R2pPmBMNlIq-NHOLFpTO9QtiMOKLo2AEx_tpBzRMFN0sK7HVE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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18.10.2022 09:38 Ответить
тупий висер з великою кількістю букаф у кацапському стилі. Не зрозуміло, за що цю тупість лайкають.
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18.10.2022 11:14 Ответить
То й добре, що Вам не зрозуміло. Інакше Ви були б не Ви.
Не переймайтеся, то для інших.
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18.10.2022 13:33 Ответить
1. Чому тобі, Моль в лаптях, та тобі подібним має бути відомо, що робиться і що вже зроблено? Що ти таке, щоб тобі та тобі подібним це доповідали?

2. Вам до цього часу не зрозуміло, що владу до кінця війни ніхто "виносити" не буде, ваші старання марні. Звісно, якщо ця влада в черговий раз круто не поверне в сторону лояльності до Кацапстану (тобто до таких як ти)
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18.10.2022 14:11 Ответить
...а розумієш, чому твій висер опинився у спамі?
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18.10.2022 13:34 Ответить
Відповідати у влади майже нічим (а це столиця!), тільки один патріотизм.
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18.10.2022 09:38 Ответить
Можно рассказать про бедных русских мобиков, которые такие смешные и не хотят воевать.
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18.10.2022 09:42 Ответить
зараз ми з владою в одному човні. так що або ****** накуй або тримайся.
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18.10.2022 09:43 Ответить
Помиляєшся.
У ЗЄвлади свій окремий човен, який вони набивають баблом з усіх боків поки українці гинуть на війні.

І цілі у наших човнів теж різні.
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18.10.2022 10:24 Ответить
"влада" не замерзне і не піде воювати , а буде гигикати та жерти ікру ложками .
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18.10.2022 10:25 Ответить
Почекайте. Ввечері буде відосік.
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18.10.2022 09:44 Ответить
Це думка значної кількості людей а не лише моя.
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18.10.2022 09:55 Ответить
Арестович казав, що іранські дрони то фігня... ну-ну. Знов проспали
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18.10.2022 09:41 Ответить
Арестович ни в чем не разбирается. Он для женщин около сорока и не более.
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18.10.2022 09:43 Ответить
То ще дуже молоді ! 50-60 років - саме його ресурс .
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18.10.2022 10:04 Ответить
нахєр вам арестович? він свою роботу робить , ви робіть свою.
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18.10.2022 10:25 Ответить
Яку він робить роботу, якщо не секрет? У чому він спеціаліст?
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18.10.2022 10:27 Ответить
У дезінформації
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18.10.2022 10:30 Ответить
З такою "роботою" будь-яка тітка з ринку, перукарка чи таксист впораються.
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18.10.2022 10:39 Ответить
Старше. Совкодрочери у нас починаються з тих, хто його розпад у віці 20-30 років.

Це на Роісє ностальгуючі за тим, що було 30 років тому, вже з шкільного віку починаються.
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18.10.2022 10:26 Ответить
ну ну, ты сказал что они не фигня, и что изменилось
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18.10.2022 10:24 Ответить
Ви дивитесь арестовича? До нього і претензії..
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18.10.2022 10:52 Ответить
Нда....
Долго смотрел на горизонт и соображал - это дым или облако?
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18.10.2022 09:49 Ответить
То це взимку будуть мільйони біженців з України у ЄС , щоб не замерзнути ?
Цікаво , а хто ж буде дивитися "марафон" , коли усі потікають ?
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18.10.2022 09:51 Ответить
Любителі зелені будуть дивитися це беніне барахло по Г+Г 😡
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18.10.2022 09:54 Ответить
Ну чоловіки залишаться.
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18.10.2022 09:55 Ответить
Якщо Зеленський і компанія не здатні (про повний захист від ракет і дронів я не кажу), на швидкі удари у відповідь по російській території - нехай йде у відставку! Нехай війною займуться люди, які знайдуть дрони, ракети тощо для того, щоб РФ залити кров'ю по самі яйця.
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18.10.2022 10:03 Ответить
ти піди на банкову і то все скажи.
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18.10.2022 10:26 Ответить
а що ти тут забув, якщо про банкову на сайті розповідаєш? йди сам на банкову.
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18.10.2022 10:32 Ответить
Світ мае наложити ембарго на енергоносії з раши ‼️‼️‼️Як Ірану
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18.10.2022 10:20 Ответить
Ситуація дуже проста; до тих пір поки ми не будемо наносити удари у відповідь по російській територій цей терор проти України не припинеться. А наносити удари ми не можемо бо; а) немає чим б) Захід це нам заборонив а ми від нього залежні . Захід і далі ходить в памперсах перед росією а тому не дасть нам засобів (окреме питання, що ми 8 років робили, що в нас немає ракет оперативно-тактичного рівня). Свою тактику Захід сформулювава вже давно; варити жвбу на повільному вогні. Іншими словами, давати нам зброї рівно стільки, щоб ми швидко не програли але і не виграли. Тобто ціною України виснажити росію. Якщо від України нічого не залишиться, то це терпимо. Головне щоб росія втратила можливість загрожувати Заходу. путіна можна обзивати та сміятися з нього але факт залишається фактом-з 1.5% економіки заходу він поставив цей Захід раком. А все тому що Захід не розумів, не розуміє і не зрозуміє росію. Інтелігентна людина не може зрозуміти вишкребка з підворотні.
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18.10.2022 10:28 Ответить
Нам проти шахідів потрібна така штука (Oerlikon Skynex 35mm Revolver Gun Mk3):

https://www.youtube.com/watch?v=XO_Tn-s8ZZE

Загалом класне ППО "Oerlikon Skynex Air Defence System":

https://www.youtube.com/watch?v=1DXpPmpmcak
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18.10.2022 11:24 Ответить
Украина должна системно разложить проблему на составляющие.
Задача защиты объектов должна решаться на многих уровнях параллельно.
Обеспечить ПВО и систему наблюдения и оповещения. Если ПВО не справляется 100%, как сейчас, срочно организовать защиту из людей с оружием на подступах к объектам, вне города... Люди есть, оружие есть, нет организации этого! Во время ВОВ так же применялись пассивные надувные шары, которые защищали объекты. Зная о приближении, можно поставить на пути шахида такие преграды. Это путь защиты.
Лучшая защита - нападение. Нанести им как они любят это слово зеркальные удары. Пусть знают, что зимовать они будут также весело из за своих гениальных решений. Для этого нам нужны Атакмс и прочие ракеты от Запада! Показать на примере Белгорода, хотя они сами там себя утюжат, или Брянска и естественно Воронежа! Бить нужно там, где нас не ждут, вспоминая недавнюю глупую атаку на Белгород.
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18.10.2022 11:50 Ответить
 
 