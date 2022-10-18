3 прилета в Киеве. Поражен объект критической инфраструктуры в Деснянском районе

В офисе президента подтверждают информацию о взрывах в столице.

Поражён объект энергообеспечения на Левом берегу города. Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"КИЕВ. Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - отметил Тимошенко.

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В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поражен объект критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже", - отметил он.