3 прилета в Киеве. Поражен объект критической инфраструктуры в Деснянском районе
В офисе президента подтверждают информацию о взрывах в столице.
Поражён объект энергообеспечения на Левом берегу города. Об этом сообщил в телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"КИЕВ. Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - отметил Тимошенко.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поражен объект критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.
"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже", - отметил он.
Топ комментарии
+32 Маркиз
показать весь комментарий18.10.2022 09:38
+26 Дмитрий #517608
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+23 cimbitep
показать весь комментарий18.10.2022 09:28
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F535573214475060063%2F&psig=AOvVaw2iD1Q1PHkzaMGeWGtdpr91&ust=1666165200104000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjplrGYo-n6AhVyif0HHa_OAlsQr4kDegUIARC8AQ Многоствольный пулемет М134 "Миниган" (M134 Minigun)
авиапушка https://ru.wikipedia.org/wiki/GAU-8 GAU-8 «Эвенджер» есть варианты целые автоматизированные комплексы ПВО с радаром антирадаром самонаводящаяся... еприменяется на автомобильном шасси платформе гусечный ход стационарно на кораблях ВМФ в авиации есть разные варианты и модели аналоги стран НАТО и Евросоюза... стоят относительно недорого..в сравнении с системами С 300-400 и аналоги Асмас и так далее произщводства США и стран НАТО...
все это имеет общее обозначение и название пулемет (пушка) системы ГАТЛИНГА
Тут потрібні пікапи зі встановленими на них крупокаліберними кулеметами або зенітними гарматами. І таких має бути дуже багато, щоб можна було патрулювати всі райони міста. Чергувати вони мають 24/7. постійно отримуючи інформацію про повітряні загрози.
Они уже этого не скрывают (цель сделать гуманитарную катастрофу)
Официальный террор
Невже не знали про наміри кремля?
Але ж там багато агентів,як і скрізь по Україні.
Есть привязка, что действует с 9 мая 2022 по 1 октября 2023
Про союзников от ЕС - у них скорее и правда нет запасов оружия,
которое можно передать, им даже Трамп грозил, что США выйдут из НАТО,
т.к. страны ЕС которые в НАТО, не придерживаются правила 2% на оборону,
зато заигрывают с СП-1,2 - чтобы получать экономическую выгоду.
В США оружие есть, но пока не пройдут выборы, G20 и может еще чтото - лендлиза точно не будет. А там глядишь, наступит 1 октября 2023 и закон перестанет действовать.
И передавать в единичных количествах или заказывать изготовление, через год-другой - както странно.
При том, что бывшим "врагам" в Афганистане оставили на порядки больше техники, включая самолеты и вертолеты, которые нельзя давать даже друзьям.
ОПЗЄ зі своїми "новинами", що прутень на лбу, бо ні за що не відповідає і отримує інформації від тих самих джерел, що я перелічив.
От мені подобаються люди, які через 8 місяцв після того, як у України з ракетного озброєння були тільки Джавеліни, пропонують захопити галактику.
У нас зараз хаймарсів навколо 20-30 штук на всю лінію фронту. Бьють вони на 300 км. І їм роботи більше, чим достатньо саме на фронті.
Хоча можна, як кацапи - кинути все на призволяще у реальній війні і почати бомбардування міст.
Чи нам свою територію звільняти приоритетніше, ніж лякати тварин?
Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.
Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.
Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.
ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...
До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?
Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?
Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?
Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна а не західні ППО. Я дуже гарно пам'ятаю як той самий Захід викручував Петру Порошенко руки за Джавеліни.
Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?
Що зроблено для ППО?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZU4JIb1cmq7BY4jjHNQG6V-pPGafw3Ymr_J3YR_wzfK4GVbbSHaBLvMn0t85O0dCMjS0jFAN2ypERSmva63FeZKzbt3ohwTbsdA0BTeFml3smbIXjIlnXeZ9CW0mrAEyK6iOjWSsvcyBnxK76R2pPmBMNlIq-NHOLFpTO9QtiMOKLo2AEx_tpBzRMFN0sK7HVE&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Не переймайтеся, то для інших.
2. Вам до цього часу не зрозуміло, що владу до кінця війни ніхто "виносити" не буде, ваші старання марні. Звісно, якщо ця влада в черговий раз круто не поверне в сторону лояльності до Кацапстану (тобто до таких як ти)
У ЗЄвлади свій окремий човен, який вони набивають баблом з усіх боків поки українці гинуть на війні.
І цілі у наших човнів теж різні.
Це на Роісє ностальгуючі за тим, що було 30 років тому, вже з шкільного віку починаються.
Долго смотрел на горизонт и соображал - это дым или облако?
Цікаво , а хто ж буде дивитися "марафон" , коли усі потікають ?
https://www.youtube.com/watch?v=XO_Tn-s8ZZE
Загалом класне ППО "Oerlikon Skynex Air Defence System":
https://www.youtube.com/watch?v=1DXpPmpmcak
Задача защиты объектов должна решаться на многих уровнях параллельно.
Обеспечить ПВО и систему наблюдения и оповещения. Если ПВО не справляется 100%, как сейчас, срочно организовать защиту из людей с оружием на подступах к объектам, вне города... Люди есть, оружие есть, нет организации этого! Во время ВОВ так же применялись пассивные надувные шары, которые защищали объекты. Зная о приближении, можно поставить на пути шахида такие преграды. Это путь защиты.
Лучшая защита - нападение. Нанести им как они любят это слово зеркальные удары. Пусть знают, что зимовать они будут также весело из за своих гениальных решений. Для этого нам нужны Атакмс и прочие ракеты от Запада! Показать на примере Белгорода, хотя они сами там себя утюжат, или Брянска и естественно Воронежа! Бить нужно там, где нас не ждут, вспоминая недавнюю глупую атаку на Белгород.