11 населених пунктів Житомирщини знеструмлено через атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури, - ОВА
Сьогодні ворог віроломно здійснив обстріл об’єкта енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв та постраждалих немає. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
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