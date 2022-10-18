11 населених пунктів Житомирщини знеструмлено через атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури, - ОВА

Сьогодні ворог віроломно здійснив обстріл об’єкта енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. На щастя, жертв та постраждалих немає. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

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