У Житомирі внаслідок ракетного удару двоє поранених
Внаслідок ракетних ударів по Житомиру, завданих росіянами по енергетичній інфраструктурі, поранення дістали двоє людей.
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"Дійсно, сьогодні було три прильоти в Житомир, в енергетичну інфраструктуру. Місто без електричної енергії було фактично годину. Поступово наші аварійні бригади, наші енергетики роблять усе можливе, щоб підключити місто. І вже деякі райони на цей час підключені. На жаль, у нас є двоє поранених, один із них госпіталізований", - повідомив Сухомлин.
Він зазначив, що йде оцінка руйнувань і наслідків, завданих ракетними ударами.
Як повідомлялося, вранці війська РФ завдали ракетних ударів по Житомиру, після цього в місті зникло світло та водопостачання. Медичні заклади працюють на резервному живленні.
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