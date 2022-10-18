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Новини
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У Житомирі внаслідок ракетного удару двоє поранених

ракета

Внаслідок ракетних ударів по Житомиру, завданих росіянами по енергетичній інфраструктурі, поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, сьогодні було три прильоти в Житомир, в енергетичну інфраструктуру. Місто без електричної енергії було фактично годину. Поступово наші аварійні бригади, наші енергетики роблять усе можливе, щоб підключити місто. І вже деякі райони на цей час підключені. На жаль, у нас є двоє поранених, один із них госпіталізований", - повідомив Сухомлин.

Він зазначив, що йде оцінка руйнувань і наслідків, завданих ракетними ударами.

Також читайте: Після ракетного удару в Житомирі відсутня вода та електрика

Як повідомлялося, вранці війська РФ завдали ракетних ударів по Житомиру, після цього в місті зникло світло та водопостачання. Медичні заклади працюють на резервному живленні.

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Житомир (573) крилаті ракети (1071) ракети (4012)


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Треба просити в США Томогавки і лупити по їхнім енергообєктам
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18.10.2022 11:28 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:51 Відповісти
 
 