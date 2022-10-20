В Киеве начались отключения электроэнергии

Укрэнерго ввело отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября.

Об этом сообщает Цензор, НЕТ со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".

"Отключение будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", - указали в энергетической компании.

В то же время привели пример, если дом отключался с 08:00 до 12:00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00.

Для того чтобы поддержать энергосистему, всех жителей Киева призывали потреблять электроэнергию умеренно:

включать энергоемкие приборы поочередно;

максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00;

бизнес клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", - добавили в "ДТЭК Киевские электросети".

Кстати, список улиц, на которые распространяется отключение, можно найти по ссылке.

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