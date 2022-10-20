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В Киеве начались отключения электроэнергии

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

світло

Укрэнерго ввело отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября.

Об этом сообщает Цензор, НЕТ со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".

"Отключение будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", - указали в энергетической компании.

В то же время привели пример, если дом отключался с 08:00 до 12:00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00.

Для того чтобы поддержать энергосистему, всех жителей Киева призывали потреблять электроэнергию умеренно:

включать энергоемкие приборы поочередно;
максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00;
бизнес клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", - добавили в "ДТЭК Киевские электросети".

Кстати, список улиц, на которые распространяется отключение, можно найти по ссылке.

Также читайте: Кличко просит киевлян 20 октября сократить потребление электроэнергии
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Топ комментарии
+47
Краще зелене стадо разом з 95 кварталом вдягти в шерстяні светри, а людям роздати палиці... *********.
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20.10.2022 07:33
+38
очікувано - коли шашлики, очко путіна, яка різниця, просто перестати стріляти, зійтися десь посередині, голодомор - холодомор, руйнація своєї оборони тощо.

Я переживаю тільки за дітей, вагітних жінок і наших воїнів - на інших похер - заслужили
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20.10.2022 07:40
+30
*****, що думає, якщо у мене не буде електрики, я захочу здатися? Свобода не має ціни, а ця підарюга ще отримає своє покарання від історії, спокійно в ліжку не помре.
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20.10.2022 08:12
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Правила форума Совет форумчан
у верховну зраду поставте 300 генераторів і нехай зелена плесень крутить-буде більше користі
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20.10.2022 07:29 Ответить
Краще зелене стадо разом з 95 кварталом вдягти в шерстяні светри, а людям роздати палиці... *********.
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20.10.2022 07:33 Ответить
очікувано - коли шашлики, очко путіна, яка різниця, просто перестати стріляти, зійтися десь посередині, голодомор - холодомор, руйнація своєї оборони тощо.

Я переживаю тільки за дітей, вагітних жінок і наших воїнів - на інших похер - заслужили
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20.10.2022 07:40 Ответить
А невагітні хворі жінки та чоловіки, що в цей час потрапили до лікарень з різних причин, теж заслужили на блекаут?
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20.10.2022 08:03 Ответить
так, вони самі вибрали собі таку долю - прийшов їхній час поржати
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20.10.2022 08:06 Ответить
Ви мабуть голосували за зеленого і тепер самі на себе злі, але от так згрібати всіх в одну масу - не правильно.
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20.10.2022 08:36 Ответить
8 місяців війни, допоки електрика була без перебоїв-не переживав, а тут, як х#йло через невдачі на фронті почало тероризувати мирних громадян обстрілами енергетичних об'єктів-вибірково розпереживався. Це ж ті, за яких ти не переживаєш, заслужили на те, щоб гинути, втрачати все що у них є та мерзнути під обстрілами шизанутого кремлівського диктатора ? Тобто-своїх співгромадян тобі не жаль, ти зловтішаєшся з цих обстрілів тільки тому, що інші співгромадяни нашої країни голосували не за твого кандидата ? "на інших похер"-це все що потрібно про тебе знати. "Переживатель".
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20.10.2022 09:46 Ответить
В 19 році вас всіх попереджали, якщо виберете клоуна, то ***** нападе. Ви не послухали. ***** напало. Кого жаліти?
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20.10.2022 10:12 Ответить
По-перше, ви-це хто ? Я голосував за Порошенка. По-друге-годі повторювати методички, що якби був Порох-то х#йло б не напало. Там у голові шизофренія і ніхто не міг і не може сказати, що воно зробить завтра. По-третє-жаліти своїх співгромадян. Вони-також Громадяни України, навіть якщо голосували не так як ти.
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20.10.2022 10:23 Ответить
Зараз знайти людей, які голосували за Зермака, дуже складно. Ніякої там шизофренії нема і близько. ***** напало тільки тому, що побачило, що при владі в Україні придурки, економіка країни розворована і знищена, на армію поклали болт. І я б напав, будучи на місці ***** при такому розкладі.
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20.10.2022 10:46 Ответить
шо то не похожи вы на Порохобота...скорее всего голосовали за Ze
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20.10.2022 11:01 Ответить
Хто б не був, ***** б напав, але наслідки не були б такими плачевними, факт! Бо цілий рік ЄС требувала підвищити фінансування арміі, факт!
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20.10.2022 10:44 Ответить
Значит и на тебя похер!заслужил!
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20.10.2022 09:50 Ответить
І ще, навздогін-відкрию тобі страшенну таємницю : багато з наших воїнів обирали чинного президента та продовжують його підтримувати. При цьому-мочать орків там, на нулі, й вважають справжніми побратимами тих, хто голосував не за цього президента. І ті-також. Якщо хочеш у цьому пересвідчитись-можеш перестати воювати з дивану, а вирушити до них, на фронт. Я знаю про що кажу. Тож можеш викреслювати цих бійців зі списків своїх переживань. Вони дуже засмутяться.
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20.10.2022 10:15 Ответить
Якщо я розвалю тобі дім кувалдою, а потім героїчно допоможу тобі його відбудовувати - я буду героєм чи ні?
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20.10.2022 10:49 Ответить
..можу Вас трошки розачарувати..))) У моєму авіаційному оточенні... а це дуже велике коло у тому числі і бойових..сьогодняшніх авіаторів НЕМА НІ ОДНОГО,,,!! який би висловився на підтримку сьогодняшніх. НІ ОДНОГО!! Одне діло бути людиною.. мислячою... аналізуючою..а зовсім друге..дивитися Марафон ТВ.. Так і на передовій. Один воює, і розуміє, чому воює... Інший воює... бо сказали. Дивиться на реальність... бо в тисячний раз повторю..що казав Шарь Де Голль... Всі зміни в державах робить РОЗУМНА МЕНШІСТЬ!
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20.10.2022 12:04 Ответить
А закордон постачатимиться електрика, чи ні?
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20.10.2022 07:42 Ответить
З минулого тижня не постачається
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20.10.2022 07:45 Ответить
Ви впевнені ? А окуповані території ? В чатах телеграму наприклад Мелитополь світло і газ безкоштовно. Не знаю чи це правда, але самогонщики звітують круглодобово як переганяють цьогорічний врожай яблук і винограду
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20.10.2022 07:59 Ответить
А куди ж воно дівається?

ГЕС, АЕС та ТЕС нікуди не поділися і генерують енергію, як і раніше.
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20.10.2022 08:59 Ответить
З цими відключеннями і економією виходить якийсь брєд: район де один квартал повністю вимикають від світла межує з іншим кварталом де світло горить скрізь: і вивіски, і світло на поверхах в будинках, і на стовпах... Може краще почати вимикати світло скрізь де без нього можна обійтися, а бізнес, квартири, не чіпати?
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20.10.2022 07:48 Ответить
Немає такої кнопки щоб вимкнути все що потрібно. Вже давно ніхто ніякі норми не виконує, а підключається до найближчого проводу. І ніхто цьому не перешкоджав, а навпаки постачальники електроенергії були зацікавлені у нових споживачах.
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20.10.2022 07:55 Ответить
Не все так однозначно.
Нажаль, як і при совку, звичайна людина є найнижчим пріоритетом влади. Тому, при будь-яких проблемах, в першу чергу відключатимуть звичайних споживачів, і хоч кричіть ви криком про то шо у вас горить одна лед-лампа і холодильник, в той час як на вулиці на пів-всесвіту жарить підсвітка бордів зовнішньої реклами, вивіски новуса, ліхтарі і тд - це нікого не *** в сухому залишку, бо олігархи в Україні це головний пріоритет.
А ще є райони поруч зі стратегічними об'єктами, наприклад, поруч з вокзалом, там теж не відключатимуть.
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20.10.2022 07:59 Ответить
З перебоями електроенергії постраждають і підприємства а також міський електротранспорт
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20.10.2022 07:51 Ответить
Іспанія передає Україні генератори через обстріли енергетичної системи
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20.10.2022 08:08 Ответить
Отаких штук в Україні ще вчора повинно бути тисячі .. . Вони необхідні воюючій країні не менше ракети .
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20.10.2022 08:18 Ответить
Не на часі критикувати владу, яка вже зняла 100 тис вечірніх відосіків. У них рейтинги падають, а ви зі своїми генераторами.
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20.10.2022 08:47 Ответить
*****, що думає, якщо у мене не буде електрики, я захочу здатися? Свобода не має ціни, а ця підарюга ще отримає своє покарання від історії, спокійно в ліжку не помре.
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20.10.2022 08:12 Ответить
Похеру що думає *****. Головне щоб наші керівники так не думали і щоб не пробували підводити суспільство до готовності переговорів з *****м. Бо щось починає на це змахувати
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20.10.2022 09:22 Ответить
Он расчитывает на электорат Зеленского. Что эти 73% захотят стать на колени,посмотреть в глаза Путину увидеть там мир и сойтись по средине Днепра отдав Парашке левобережье Украины-все как декларировал Зеленский в качестве кандидата в Президенты. А какая разница-продолжаем ржать и готовиться к шашлыкам(если конечно есть дрова)
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20.10.2022 09:29 Ответить
Цікаво, як з постачанням електрики в хатинки Конче-Заспи
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20.10.2022 08:29 Ответить
Може не дай боже бассейни відключать?
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20.10.2022 08:30 Ответить
Хмарочоси на Печерську також ніхто не відлючить від електрики, бо там живе еліта. А Троєщина і Борщага хай запасаються свічками
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20.10.2022 08:49 Ответить
А от я вчора так собі поміркував:

Кацапи переважно вражають об'єкти передачі та розподілення електрики.
Тобто виробляється її стільки ж, скільки раніше, але вона не розподіляється, як раніше.

Наразі генерується електрики більше, ніж можуть використати побутові споживачі (бо не роблять великі підприємства).
Почалися віялові відключення заради економії.

А куди діваються надлишки сгенерованої енергії?
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20.10.2022 08:53 Ответить
та хоч на церкву. вам шо, заздрісно?
попи майнять б*гомєрзку біткойну, просто тому шоб було цього зла менше в світі, а намайнивши ..... читають спеціальні заклинання, біткойна знищується, а Аллах дає новий джип, ой, хто там дає, а, товариш Бенц чи товариш Порше))
таблиця була - мізерну к-сть експортуємо, хоча таблиця може бути складена бараном фон Єрмаксхгаузеном.
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20.10.2022 09:07 Ответить
Може тобі до лікаря або до комісара сходити?

Бо така схибленість на атеїзмі замість здорового глузду вже не здорова.
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20.10.2022 10:21 Ответить
Ви б краще почитали розумну книжку, ніж так міркувати. Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків.
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20.10.2022 11:04 Ответить
Татишо.

Тобто зникнення таких споживачів, як, наприклад, маріупольські заводи ніяк не сказалося на споживанні енергії?

То може тобі шкільну програму перепройти на предмет того, що ніщо з ніоткуда не береться і в нікуди не дівається?

Чи може згадаєш основну проблему ЗАЕС - неможливість генерувати енергію без можливості передавати її споживачам?

Згенеровану енергію потрібно або споживати, або акумулювати.

П.С. Чим далі тим більше стає зрозумілішим, що сцяти вам в очі ЗЕлені падли можуть нескінченно. Бо дебілами богата Україна. Якщо вами палити ТЕЦ, то зиму можна пройти без проблем.
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20.10.2022 12:02 Ответить
Якийсь дуже розумний написав "Наразі генерується електрики більше, ніж можуть використати побутові споживачі". Я відповів що такого не може бути. Генерація = споживанню.
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20.10.2022 12:15 Ответить
Ну так, якщо зникли найбільші споживачі у вигляді підприємств, а генерується стільки ж, то куди йде цей надлишок і чому треба економити?

Давай, ЗЕлений, вигадуй, як у цьому простому лінійному рівнянні зробити обидві сторони рівними без зменшення генерації або збільшення споживання/акумуляції/продажу.
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20.10.2022 12:27 Ответить
З чого ви взяли, що генерується стільки ж? ТЕС стоять, їх повідключали через пошкодження.
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20.10.2022 12:29 Ответить
Які генеруючі потужності зникли у Києві?
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20.10.2022 12:37 Ответить
Якийсь ну дуууже розумний розумник написав тут про "неможливість генерувати енергію без можливості передавати її споживачам", і не може скласти два і два, кацапи по ВРП і лініям електропередач лупашили цілий тиждень, яким чином київські тец передадуть енергію споживачам? В відрах?
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20.10.2022 12:47 Ответить
Тобто ти визнаєш, що проблема не у недостачі генерації, а у неможливості передачі.

А тепер, довбень, перечитай весь наш "діалог" с початку.
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21.10.2022 04:15 Ответить
якийсь довбойоб задав питання "А куди діваються надлишки сгенерованої енергії?"
я відповів що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".
і тут довбойоба понесло...
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21.10.2022 09:05 Ответить
Ти, тваринко, більше однієї думки в голові утримати не можеш?

- Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було.
- Ти ж кажеш, що передавати стільки не можуть.
- І ти ж кажешь, що ніяких надлишків нема.
Спробуй всі три хоч хвилинку в голові потримати.

ЗЄбіле, вас таких десь у спеціальних інкубаторах вирощують?
Розумовий розвиток у вас на рівні кацапів і пам'ять, як у гупі.
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21.10.2022 10:07 Ответить
Оце ти кончене
Я сказав, що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".

А ти таке тупе, що зрозуміло цей текст так: " Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було."
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21.10.2022 11:33 Ответить
ПНХ, зєбіл. Вже не має значення, что ти булькало.

А після війни і ти не будеш мати значення.
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21.10.2022 13:50 Ответить
Ну ти й кончене і не лікуєшся
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21.10.2022 15:34 Ответить
а может Крым готовят к отключению ээ чтоб побыстрее зачистить, мол самим не хватает, мысль моя конечно шальная)
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20.10.2022 09:35 Ответить
Ну, і як очікувалось, інфа на сайті ДТЕК про відключення по районам актуальна та свіжа;
"У зв'язку з військовим станом у країні та згідно з постановою НКРЕКП № 349 від 26.03.2022, ми тимчасово закриваємо доступ до інформації про аварійні відключення та терміни відновлення електропостачання."
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20.10.2022 10:31 Ответить
ахаха
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20.10.2022 10:44 Ответить
чудово!

може до зе-бобіків тепер дійде, що шашлики та асфальт - не головне
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20.10.2022 10:41 Ответить
У нас світло відключають. У будинку навпроти (у нас 7-й будинок, навпроти - 9-й) - ніколи. Сприйму це з розумінням, якщо хтось дасть логічне пояснення.
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20.10.2022 10:45 Ответить
рыба как гнила с головы,так и клоунада продолжается.
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20.10.2022 11:11 Ответить
 
 