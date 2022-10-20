В Киеве начались отключения электроэнергии
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Укрэнерго ввело отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября.
Об этом сообщает Цензор, НЕТ со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".
"Отключение будет продолжаться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", - указали в энергетической компании.
В то же время привели пример, если дом отключался с 08:00 до 12:00, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00.
Для того чтобы поддержать энергосистему, всех жителей Киева призывали потреблять электроэнергию умеренно:
включать энергоемкие приборы поочередно;
максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00;
бизнес клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", - добавили в "ДТЭК Киевские электросети".
Кстати, список улиц, на которые распространяется отключение, можно найти по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Я переживаю тільки за дітей, вагітних жінок і наших воїнів - на інших похер - заслужили
ГЕС, АЕС та ТЕС нікуди не поділися і генерують енергію, як і раніше.
Нажаль, як і при совку, звичайна людина є найнижчим пріоритетом влади. Тому, при будь-яких проблемах, в першу чергу відключатимуть звичайних споживачів, і хоч кричіть ви криком про то шо у вас горить одна лед-лампа і холодильник, в той час як на вулиці на пів-всесвіту жарить підсвітка бордів зовнішньої реклами, вивіски новуса, ліхтарі і тд - це нікого не *** в сухому залишку, бо олігархи в Україні це головний пріоритет.
А ще є райони поруч зі стратегічними об'єктами, наприклад, поруч з вокзалом, там теж не відключатимуть.
Кацапи переважно вражають об'єкти передачі та розподілення електрики.
Тобто виробляється її стільки ж, скільки раніше, але вона не розподіляється, як раніше.
Наразі генерується електрики більше, ніж можуть використати побутові споживачі (бо не роблять великі підприємства).
Почалися віялові відключення заради економії.
А куди діваються надлишки сгенерованої енергії?
попи майнять б*гомєрзку біткойну, просто тому шоб було цього зла менше в світі, а намайнивши ..... читають спеціальні заклинання, біткойна знищується, а Аллах дає новий джип, ой, хто там дає, а, товариш Бенц чи товариш Порше))
таблиця була - мізерну к-сть експортуємо, хоча таблиця може бути складена бараном фон Єрмаксхгаузеном.
Бо така схибленість на атеїзмі замість здорового глузду вже не здорова.
Тобто зникнення таких споживачів, як, наприклад, маріупольські заводи ніяк не сказалося на споживанні енергії?
То може тобі шкільну програму перепройти на предмет того, що ніщо з ніоткуда не береться і в нікуди не дівається?
Чи може згадаєш основну проблему ЗАЕС - неможливість генерувати енергію без можливості передавати її споживачам?
Згенеровану енергію потрібно або споживати, або акумулювати.
П.С. Чим далі тим більше стає зрозумілішим, що сцяти вам в очі ЗЕлені падли можуть нескінченно. Бо дебілами богата Україна. Якщо вами палити ТЕЦ, то зиму можна пройти без проблем.
Давай, ЗЕлений, вигадуй, як у цьому простому лінійному рівнянні зробити обидві сторони рівними без зменшення генерації або збільшення споживання/акумуляції/продажу.
А тепер, довбень, перечитай весь наш "діалог" с початку.
я відповів що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".
і тут довбойоба понесло...
- Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було.
- Ти ж кажеш, що передавати стільки не можуть.
- І ти ж кажешь, що ніяких надлишків нема.
Спробуй всі три хоч хвилинку в голові потримати.
ЗЄбіле, вас таких десь у спеціальних інкубаторах вирощують?
Розумовий розвиток у вас на рівні кацапів і пам'ять, як у гупі.
Я сказав, що "Генерації рівно стільки, скільки і споживання. Немає ніяких надлишків".
А ти таке тупе, що зрозуміло цей текст так: " Ти кажешь, що генерують стільки, скільки і було."
А після війни і ти не будеш мати значення.
"У зв'язку з військовим станом у країні та згідно з постановою НКРЕКП № 349 від 26.03.2022, ми тимчасово закриваємо доступ до інформації про аварійні відключення та терміни відновлення електропостачання."
може до зе-бобіків тепер дійде, що шашлики та асфальт - не головне