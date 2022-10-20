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Компания "ДТЭК" обнародовала график веерных отключений в Киевской области. ПЕРЕЧЕНЬ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С 19 октября возобновили веерные отключения электроэнергии в Киевской области. Компании "ДТЭК" обнародовала график.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК "Укрэнерго" внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области с 23.34 19 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения будут продолжаться не более 4 часов. Однако они могут повторяться в течение суток через 4 часа.

"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00", - отметили в компании.

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнародовала график потенциальных отключений электроэнергии в Киевской области. Он применяется только в случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Недельный график предусматривает отключение электроэнергии трижды в день по четыре часа для районов области. Все районы области поделены на две группы.

Согласно сообщению, возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

Компания ДТЭК обнародовала график веерных отключений в Киевской области 01

Компания ДТЭК обнародовала график веерных отключений в Киевской области 02

Компания ДТЭК обнародовала график веерных отключений в Киевской области 03

Читайте: Россияне обстреляли две ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Один человек погиб, шестеро - получили ранения
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Топ комментарии
+11
Що так буде перед початком зими - знали навіть діти , а Гундос відосіки видавав ударними темпами і навіть не підозрював .
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20.10.2022 09:58
+10
і це після двох неділь атак на енергетику України уже коллапс,а що буде зимою? А все тому,що треба мати своє нормальне ППО, а не раритети совкових років, виробляти щось своє,*******,а не чекати поки захід надумає нарешті в повному обсязі надавати все необхідне озброєння. Вони то напевно до сих пір думають,що святі расєяне по цивільній інфраструктурі точно вже бити не будуть,тому що це ж дико, а расеянці "не відбиті" на всю голову
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20.10.2022 09:52
+7
А зимой будем греться асфальтом
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20.10.2022 09:58
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Правила форума Совет форумчан
і це після двох неділь атак на енергетику України уже коллапс,а що буде зимою? А все тому,що треба мати своє нормальне ППО, а не раритети совкових років, виробляти щось своє,*******,а не чекати поки захід надумає нарешті в повному обсязі надавати все необхідне озброєння. Вони то напевно до сих пір думають,що святі расєяне по цивільній інфраструктурі точно вже бити не будуть,тому що це ж дико, а расеянці "не відбиті" на всю голову
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20.10.2022 09:52 Ответить
Що вже зараз про це розповідати? 30 років-суцільні прой@би. Тільки кишені набивалися так як слід🤦
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20.10.2022 09:54 Ответить
про це не то що розповідати,про це кричати хочеться,тому що через таке нехлюйство ми зараз платимо життями людей,знищеними містами і селами
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20.10.2022 09:56 Ответить
А зимой будем греться асфальтом
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20.10.2022 09:58 Ответить
Що так буде перед початком зими - знали навіть діти , а Гундос відосіки видавав ударними темпами і навіть не підозрював .
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20.10.2022 09:58 Ответить
Я пам*ятаю , як у 90-х роках таким промишляв Л. Кучма щоб збагатити зятя-пінчука , а потім "мудрий нарід" писав на тинах : "Данілич прасті" .
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20.10.2022 09:55 Ответить
я бачив напис "Данилыч вернись" тому ми зараз маємо те що маємо.
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20.10.2022 10:10 Ответить
Різні були написи і це доводить : шара - наше все .
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20.10.2022 10:16 Ответить
В Монако електропостачання не виключають. Та й зими там як такої ну майже немає. Он багато поїхало грітись, а ви тут скиглите . Причому багатьом держава ще й зарплату вправно платить як заступнику голови наглядової ради державного Приватбанку. Сидить в Монако ще й зарплата мільйон з лишком капає, то без премій та матеріальних допомог...
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20.10.2022 10:07 Ответить
Він туди працювати поїхав і за нас думати .
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20.10.2022 10:13 Ответить
"Кладу ікру на бутєрброд і думаю: а как народ?" (с)
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20.10.2022 10:26 Ответить
Після перших ударів по енергосистемі у Зеленського і К нічого розумнішого не вигадали, як написати дурного листа в Ізраїль з проханням дати ППО.

Це не робота це імітація роботи. Прикриття об'єктів енергозабезпечення було нагальною проблемою ще місяць назад.
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20.10.2022 10:12 Ответить
Влада й опозиція Ізраїлю демонструють "рідкісну єдність" у небажанні надавати військову допомогу Україні, - ЗМІ
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20.10.2022 10:56 Ответить
Там вибори на носі, голоси кацапських жидів треба усім. Але не факт, що позиція зміниться після.
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20.10.2022 11:42 Ответить
Это ты о Днерогэсе, построенному США?
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20.10.2022 11:49 Ответить
В москві дождемось колись відключень?
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20.10.2022 10:31 Ответить
Отака реальність,нічого не поробиш.Нам потрібно пережити зиму,бо нечисть на це тільки й чекає,що ми здамося,не витримавши холоду
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20.10.2022 10:42 Ответить
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:47 Ответить
 
 