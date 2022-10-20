Компания "ДТЭК" обнародовала график веерных отключений в Киевской области. ПЕРЕЧЕНЬ

С 19 октября возобновили веерные отключения электроэнергии в Киевской области. Компании "ДТЭК" обнародовала график.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК "Укрэнерго" внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области с 23.34 19 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения будут продолжаться не более 4 часов. Однако они могут повторяться в течение суток через 4 часа.

"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00", - отметили в компании.

Компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" обнародовала график потенциальных отключений электроэнергии в Киевской области. Он применяется только в случае, если у НЭК "Укрэнерго" возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Недельный график предусматривает отключение электроэнергии трижды в день по четыре часа для районов области. Все районы области поделены на две группы.

Согласно сообщению, возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

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