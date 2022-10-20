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Київська область (3136) електроенергія (1924) ДТЕК (551) Електрика (804)

Компанія "ДТЕК" оприлюднила графік віялових відключень у Київській області. ПЕРЕЛІК

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З 19 жовтня поновили віялові відключення електроенергії у Київській області. Компанії "ДТЕК" оприлюднила графік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК "Укренерго" впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 23.34 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відключення триватимуть не більше, ніж 4 години. Проте вони можуть повторюватися протягом доби дня через 4 години,

"Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00", - зазначили в компанії.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційних відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується тільки у разі якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Тижневий графік передбачає відключення електроенергії тричі на день по чотири години для районів області. Усі райони області поділені на дві групи.

Згідно з повідомленням, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

Компанія ДТЕК оприлюднила графік віялових відключень у Київській області 01

Компанія ДТЕК оприлюднила графік віялових відключень у Київській області 02

Компанія ДТЕК оприлюднила графік віялових відключень у Київській області 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли дві ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Одна людина загинула, шестеро - зазнали поранення

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
Що так буде перед початком зими - знали навіть діти , а Гундос відосіки видавав ударними темпами і навіть не підозрював .
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20.10.2022 09:58
+10
і це після двох неділь атак на енергетику України уже коллапс,а що буде зимою? А все тому,що треба мати своє нормальне ППО, а не раритети совкових років, виробляти щось своє,*******,а не чекати поки захід надумає нарешті в повному обсязі надавати все необхідне озброєння. Вони то напевно до сих пір думають,що святі расєяне по цивільній інфраструктурі точно вже бити не будуть,тому що це ж дико, а расеянці "не відбиті" на всю голову
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20.10.2022 09:52
+7
А зимой будем греться асфальтом
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20.10.2022 09:58
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і це після двох неділь атак на енергетику України уже коллапс,а що буде зимою? А все тому,що треба мати своє нормальне ППО, а не раритети совкових років, виробляти щось своє,*******,а не чекати поки захід надумає нарешті в повному обсязі надавати все необхідне озброєння. Вони то напевно до сих пір думають,що святі расєяне по цивільній інфраструктурі точно вже бити не будуть,тому що це ж дико, а расеянці "не відбиті" на всю голову
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20.10.2022 09:52 Відповісти
Що вже зараз про це розповідати? 30 років-суцільні прой@би. Тільки кишені набивалися так як слід🤦
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20.10.2022 09:54 Відповісти
про це не то що розповідати,про це кричати хочеться,тому що через таке нехлюйство ми зараз платимо життями людей,знищеними містами і селами
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20.10.2022 09:56 Відповісти
А зимой будем греться асфальтом
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20.10.2022 09:58 Відповісти
Що так буде перед початком зими - знали навіть діти , а Гундос відосіки видавав ударними темпами і навіть не підозрював .
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20.10.2022 09:58 Відповісти
Я пам*ятаю , як у 90-х роках таким промишляв Л. Кучма щоб збагатити зятя-пінчука , а потім "мудрий нарід" писав на тинах : "Данілич прасті" .
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20.10.2022 09:55 Відповісти
я бачив напис "Данилыч вернись" тому ми зараз маємо те що маємо.
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20.10.2022 10:10 Відповісти
Різні були написи і це доводить : шара - наше все .
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20.10.2022 10:16 Відповісти
В Монако електропостачання не виключають. Та й зими там як такої ну майже немає. Он багато поїхало грітись, а ви тут скиглите . Причому багатьом держава ще й зарплату вправно платить як заступнику голови наглядової ради державного Приватбанку. Сидить в Монако ще й зарплата мільйон з лишком капає, то без премій та матеріальних допомог...
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20.10.2022 10:07 Відповісти
Він туди працювати поїхав і за нас думати .
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20.10.2022 10:13 Відповісти
"Кладу ікру на бутєрброд і думаю: а как народ?" (с)
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20.10.2022 10:26 Відповісти
Після перших ударів по енергосистемі у Зеленського і К нічого розумнішого не вигадали, як написати дурного листа в Ізраїль з проханням дати ППО.

Це не робота це імітація роботи. Прикриття об'єктів енергозабезпечення було нагальною проблемою ще місяць назад.
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20.10.2022 10:12 Відповісти
Влада й опозиція Ізраїлю демонструють "рідкісну єдність" у небажанні надавати військову допомогу Україні, - ЗМІ
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20.10.2022 10:56 Відповісти
Там вибори на носі, голоси кацапських жидів треба усім. Але не факт, що позиція зміниться після.
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20.10.2022 11:42 Відповісти
Это ты о Днерогэсе, построенному США?
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20.10.2022 11:49 Відповісти
В москві дождемось колись відключень?
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20.10.2022 10:31 Відповісти
Отака реальність,нічого не поробиш.Нам потрібно пережити зиму,бо нечисть на це тільки й чекає,що ми здамося,не витримавши холоду
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20.10.2022 10:42 Відповісти
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:47 Відповісти
 
 