Компанія "ДТЕК" оприлюднила графік віялових відключень у Київській області. ПЕРЕЛІК
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З 19 жовтня поновили віялові відключення електроенергії у Київській області. Компанії "ДТЕК" оприлюднила графік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК "Укренерго" впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 23.34 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відключення триватимуть не більше, ніж 4 години. Проте вони можуть повторюватися протягом доби дня через 4 години,
"Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18.00 до 22.00 і з 02.00 до 06.00", - зазначили в компанії.
Компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оприлюднила графік потенційних відключень електроенергії у Київській області. Він застосовується тільки у разі якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.
Тижневий графік передбачає відключення електроенергії тричі на день по чотири години для районів області. Усі райони області поділені на дві групи.
Згідно з повідомленням, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.
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Це не робота це імітація роботи. Прикриття об'єктів енергозабезпечення було нагальною проблемою ще місяць назад.