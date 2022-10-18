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Росіяни обстріляли дві ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Одна людина загинула, шестеро - зазнали поранення
Вранці 18 жовтня повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії "ДТЕК Енеро". Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені.
Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор. НЕТ.
"18 жовтня Росія продовжила завдавати масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства ДТЕК Енерго", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ракетних ударів сім осіб дістали поранення. Один чоловік від важких травм помер в автомобілі швидкої допомоги
Серйозних ушкоджень зазнало енергетичне обладнання. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи.
Топ коментарі
+7 Ігор Медушівський
показати весь коментар18.10.2022 10:35
+6 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар18.10.2022 10:54
+5 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар18.10.2022 10:54
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Добивають...
скоріше мокшанія сдохне і її добьють сцаними трусами, чим Україна.
Вы где служили такой осведомленный?
І на хєра зараз це пустозвонство...
Славянск начался в конце апреля
а по Донецку опущеные митинговали с февраля
это все можно было легко и непринужденно прекратить
но ахметка ждал и торговался - типа кроме меня никто с Донбассом не управится
Хотів Ахметка бути князем всія Бімбасу...
Ну ось, Ахметка, і у твій дім прийшов руццкій мір! Зустрічай...
Дивно, що Ви про це не згадуєте!