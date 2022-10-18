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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни обстріляли дві ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Одна людина загинула, шестеро - зазнали поранення

пожежа,тес,словянськ

Вранці 18 жовтня повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії "ДТЕК Енеро". Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор. НЕТ.

"18 жовтня Росія продовжила завдавати масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства ДТЕК Енерго", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетних ударів сім осіб дістали поранення. Один чоловік  від  важких травм  помер в автомобілі швидкої допомоги

Серйозних ушкоджень зазнало енергетичне обладнання. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" знову може застосувати графіки аварійних відключень в Києві та області через терористичну атаку РФ, - ДТЕК

Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28303) ТЕС (917) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+7
У ДТЕК будуть вмикати Гудок в знак солідарності ?
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18.10.2022 10:35
+6
А колись, у тепер здається далекому 2014 році Ахметка створював на Донбасі "народні шахтарські дружини". Які замість того, аби гоняти ватних алкашів і наріків, що захоплювали адмінбудівлі в Донецьку і Луганську, виловлювали українських активістів.
Хотів Ахметка бути князем всія Бімбасу...
Ну ось, Ахметка, і у твій дім прийшов руццкій мір! Зустрічай...
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18.10.2022 10:54
+5
Типу гумор тупенький? Якщо так піде далі всі ми будемо вмикати гудок...
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18.10.2022 10:54
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https://dailylviv.com/news/polityka/z-29-obiektiv-v-*******-sim-ne-bulo-vrazheno-yak-tse-planuvalo-minoborony-putin-103749 https://dailylviv.com/news/polityka/z-29-obiektiv-v-*******-sim-ne-bulo-vrazheno-yak-tse-planuvalo-minoborony-putin-103749


Добивають...
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18.10.2022 10:32 Відповісти
Шо мелеш - все працює - Україна дуже велика держава.
скоріше мокшанія сдохне і її добьють сцаними трусами, чим Україна.
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18.10.2022 12:28 Відповісти
У ДТЕК будуть вмикати Гудок в знак солідарності ?
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18.10.2022 10:35 Відповісти
Типу гумор тупенький? Якщо так піде далі всі ми будемо вмикати гудок...
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18.10.2022 10:54 Відповісти
Так, дивний комент. Зловтішатися, що у ахмєтова погано, але нічого не писати, що кацапськими підарами знищується енергосистема України ракетно-дроновим терором...
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18.10.2022 11:24 Відповісти
в 14 году ахметка мог в Донецке все прекратить щелчком пальцев. Но он торговался с Киевом. И ДОТОРГОВАЛСЯ
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18.10.2022 12:13 Відповісти
А в Славянске?И что именно "ахметка" мог прекратить щелчком пальцев? Операцию ФСБ?
Вы где служили такой осведомленный?
І на хєра зараз це пустозвонство...
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18.10.2022 12:21 Відповісти
шествия донбаситов с аквафрешами
Славянск начался в конце апреля
а по Донецку опущеные митинговали с февраля
это все можно было легко и непринужденно прекратить
но ахметка ждал и торговался - типа кроме меня никто с Донбассом не управится
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18.10.2022 14:11 Відповісти
А как гудел!!!
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18.10.2022 15:35 Відповісти
А колись, у тепер здається далекому 2014 році Ахметка створював на Донбасі "народні шахтарські дружини". Які замість того, аби гоняти ватних алкашів і наріків, що захоплювали адмінбудівлі в Донецьку і Луганську, виловлювали українських активістів.
Хотів Ахметка бути князем всія Бімбасу...
Ну ось, Ахметка, і у твій дім прийшов руццкій мір! Зустрічай...
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18.10.2022 10:54 Відповісти
Ви переживаєте за Ріната? Дурість якусь написав, якщо чесно.
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18.10.2022 10:56 Відповісти
Хотів однією дупою і гривні гребти , і рублі підгрібати , але дупа не "резінова" - порвалася .
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18.10.2022 10:57 Відповісти
"Руццкій мір" зустрічаємо ми всі, а не тільки Ахметка.

Дивно, що Ви про це не згадуєте!
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18.10.2022 11:46 Відповісти
ахметка . як і його папа - леонід кучма - п*дори, які здавали і далі здають Україну.
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18.10.2022 10:56 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:46 Відповісти
 
 