Росіяни обстріляли дві ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Одна людина загинула, шестеро - зазнали поранення

Вранці 18 жовтня повторно обстріляли дві теплоелектростанції, які належать компанії "ДТЕК Енеро". Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро поранені.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор. НЕТ.

"18 жовтня Росія продовжила завдавати масовані терористичні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства ДТЕК Енерго", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетних ударів сім осіб дістали поранення. Один чоловік від важких травм помер в автомобілі швидкої допомоги

Серйозних ушкоджень зазнало енергетичне обладнання. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи.

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