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Сейчас задача №1 для армии РФ – удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Сейчас задачей номер один для России является сдерживание украинского контрнаступления на юге.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Для режима Путина южное направление, а это Херсон, Запорожье и Николаев — имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения сухопутного коридора в Крым, водообеспечения полуострова и создания будущего плацдарма для захвата Николаевской, Одесской областей и лишения Украины статуса морского государства, а также прокладывания так называемого сухопутного коридора в "Приднестровье", — сообщил Громов.

Он отметил, что на запорожском направлении противник ведет активную оборону и оказывает систематическое огневое влияние на подразделения сил обороны Украины, применяя весь спектр вооружения: наносит авиационные и ракетные удары в районы разных населенных пунктов и по гражданской инфраструктуре, в частности в Запорожье и Днепре.

"Данные разведки свидетельствуют, что задача номер один для ВС РФ - удержать фронт и остановить украинское наступление на херсонском направлении", - сообщил представитель Генштаба ВСУ.

Генерал отметил, что такую ​​задачу враг планирует решить, прежде всего, за счет первой волны частичной мобилизации и путем увеличения количества группировок ВС России на правобережье реки Днепр.

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"На сегодняшний день для сдерживания продвижения подразделений наших войск в южнобузском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, ускоряющих меры фортификационного оборудования оборонных рубежей. При этом противник постоянно пытается возобновить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск", – отметил Громов.

В свою очередь, подразделения ВСУ продолжают наносить огненное поражение по скоплениям личного состава, вооружения, военной техники противника и в районах сосредоточения и на позициях.
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Топ комментарии
+6
Якщо ми і надалі ігноруватимемо наявність великої кількості зрадників на всіх рівнях управління країною, то так і буде.
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20.10.2022 17:11
+5
А Херсон и Мариополь с Мелитополем и были задачей №1 в этой компании С САМОГО НАЧАЛА.
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20.10.2022 17:21
+3
Отдать Мариуполь, Мелитополь, Херсон и Сумы с Киевом- были задачей №1 у Зе команды. Прошло уже 8 месяцев - нет даже одного намёка на желание обьяснить людям события начала войны и почему мы сейчас отбиваем то, что ,, подарили,,( или продали). Это обязано было быть рассмотрено и уже должно быть озвучено - пока НИЧЕГО. Чем дольше будет молчание тем понятнее , что виноваты кокс и шашлыки. Об этом нельзя забывать - это тысячи жизней, виновные должны быть наказаны. Виновны не стрелочники.
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20.10.2022 17:33
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Залужный в курсе?
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20.10.2022 17:00 Ответить
Якщо ми і надалі ігноруватимемо наявність великої кількості зрадників на всіх рівнях управління країною, то так і буде.
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20.10.2022 17:11 Ответить
Дві помилки в одному слові - це вже занадто.
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20.10.2022 17:14 Ответить
А Херсон и Мариополь с Мелитополем и были задачей №1 в этой компании С САМОГО НАЧАЛА.
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20.10.2022 17:21 Ответить
Якось Серж Марко і ще п'яток блогерів розповідали в ютубі, що створювати фортифікаційні споруди в "голой херсонской степи" - це можуть пропонувати лише "диванні іксперди"! Ну там "хі-хі", "ха-ха" і т.п.
Дискусія тоді йшла по темі, як орки вільно війшли з Криму та за 24-48 годин взяли весь Південь.
То знову ж повертаємось до питання: чому з квітня, або ж хоча б із жовтня 2021 року ми не будували фортифікаційні лінії на виході з Криму?
Де той Серж Марко? Де "хі-хі" і "ха-ха"?
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20.10.2022 17:23 Ответить
Такое ощущение, что товарищ, что написал, этот заголовок статьи, ведет по вечерам блог для известной вражеской чвк.
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20.10.2022 17:31 Ответить
Отдать Мариуполь, Мелитополь, Херсон и Сумы с Киевом- были задачей №1 у Зе команды. Прошло уже 8 месяцев - нет даже одного намёка на желание обьяснить людям события начала войны и почему мы сейчас отбиваем то, что ,, подарили,,( или продали). Это обязано было быть рассмотрено и уже должно быть озвучено - пока НИЧЕГО. Чем дольше будет молчание тем понятнее , что виноваты кокс и шашлыки. Об этом нельзя забывать - это тысячи жизней, виновные должны быть наказаны. Виновны не стрелочники.
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20.10.2022 17:33 Ответить
Походу, деза - думаю, атаковать будем на московском направлении. А может, на луганском... А может, на донецком... Хотя, можно и на Минск пойти...
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20.10.2022 17:34 Ответить
 
 