Сейчас задача №1 для армии РФ – удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

Сейчас задачей номер один для России является сдерживание украинского контрнаступления на юге.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Для режима Путина южное направление, а это Херсон, Запорожье и Николаев — имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения сухопутного коридора в Крым, водообеспечения полуострова и создания будущего плацдарма для захвата Николаевской, Одесской областей и лишения Украины статуса морского государства, а также прокладывания так называемого сухопутного коридора в "Приднестровье", — сообщил Громов.

Он отметил, что на запорожском направлении противник ведет активную оборону и оказывает систематическое огневое влияние на подразделения сил обороны Украины, применяя весь спектр вооружения: наносит авиационные и ракетные удары в районы разных населенных пунктов и по гражданской инфраструктуре, в частности в Запорожье и Днепре.

"Данные разведки свидетельствуют, что задача номер один для ВС РФ - удержать фронт и остановить украинское наступление на херсонском направлении", - сообщил представитель Генштаба ВСУ.

Генерал отметил, что такую ​​задачу враг планирует решить, прежде всего, за счет первой волны частичной мобилизации и путем увеличения количества группировок ВС России на правобережье реки Днепр.

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"На сегодняшний день для сдерживания продвижения подразделений наших войск в южнобузском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, ускоряющих меры фортификационного оборудования оборонных рубежей. При этом противник постоянно пытается возобновить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск", – отметил Громов.

В свою очередь, подразделения ВСУ продолжают наносить огненное поражение по скоплениям личного состава, вооружения, военной техники противника и в районах сосредоточения и на позициях.