Зараз завдання №1 для армії РФ - утримати фронт та зупинити український наступ на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

Наразі завданням номер один для Росії є стримування українського контрнаступу на півдні.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Для режиму Путіна південний напрям, а це Херсон, Запоріжжя та Миколаїв — має стратегічне значення з точки зору як збереження сухопутного коридору до Криму, водозабезпечення півострова та створення майбутнього плацдарму для захоплення Миколаївської, Одеської областей і позбавлення України статусу морської держави, а також прокладення так званого сухопутного коридору до "Придністров’я", — повідомив Громов.

Він зазначив, що на запорізькому напрямку противник веде активну оборону та здійснює систематичний вогневий вплив на підрозділи сил оборони України, застосовуючи весь спектр озброєння: завдає авіаційних та ракетних ударів у районах різних населених пунктів та по цивільній інфраструктурі, зокрема в Запоріжжі та Дніпрі.

"Дані розвитки свідчать, що завдання номер один для ЗС РФ — утримати фронт та зупинити український наступ на херсонському напрямку", — повідомив представник Генштабу ЗСУ.

Генерал зазначив, що таке завдання ворог планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі часткової мобілізації та шляхом збільшення кількості угруповань ЗС Росії на правобережжі річки Дніпро.

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"На сьогодні для стримування просування підрозділів наших військ в південнобузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, які прискорюють заходи фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. При цьому противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, щоб забезпечити всебічну підтримку своїх військ", - зазначив Громов.

Натомість, підрозділи ЗСУ продовжують завдавати вогневого ураження по скупченнях особового складу, озброєння, військової техніки противника й у районах зосередження та на позиціях.