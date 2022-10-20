УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6273 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 959 0
армія рф (13581) війна (56949) Генштаб ЗС (4605) обстріл (21421) Херсонщина (4367) ЗСУ (5784)

Існує висока ймовірність здійснення окупантами обстрілів мирного населення Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Окупанти можуть вдарити по мирному населенню в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року на тимчасово зайнятій території проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ створює інформаційні умови, щоб виправдати відступ з Херсону, - ISW

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 