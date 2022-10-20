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Существует высокая вероятность совершения оккупантами обстрелов мирного населения Херсонщины, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Оккупанты могут ударить по мирному населению в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ.

"Существует высокая вероятность совершения российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября этого года на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

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