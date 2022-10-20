РФ создает информационные условия, чтобы оправдать отступление из Херсона, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и объявленную предателем Владимиром Сальдо "эвакуацию".
"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, попытка создать информационные условия для полного отступления России за Днепр, что передаст город Херсон и другие значительные территории Херсонской области украинским защитникам, которые ведут контрнаступательные действия на юге", - отметили в ISW.
Специалисты рассказали, что захватчики создают информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС.
"Россияне могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку", - подчеркнули в ISW.
В отчете указывается:
18 октября Суровикин говорил, что получил информацию о том, что Киев намерен пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области.
Сальдо повторил это заявление и "предупредил", что ВСУ намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона.
Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и обвинить Украину в убытках и потерях людей, используя возникшие наводнения для прикрытия своего отступления.
"Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - предполагают в ISW.
Специалисты уверены, что Россия использует объявленную "эвакуацию" гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.
"Кремль пытается нанести вред долгосрочному экономическому восстановлению Украины. И, что важнее, продолжить кампанию этнических чисток, чтобы искоренить украинскую этничность и культуру", - добавили в ISW.
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Проте пам'ятаю перемовини закарпатських братів по радіо. Там шифрування живе, не потрібен ніякий вуйко.
Даю переклад: "А бісів дідько зна, що у того ****** кацапа з їпалом. Може, жінку смуток з'їдає відступати з Херсона - так душевно все було, немов вдома у Мухосизрані".
1. Київщина, Чернігівщина, Сумщина.
2. Острів Зміїний.
3. Харківщина.
Хоча не принципово - нехай перетопчуть один одного, поки тікатимуть.
Moskovia delenda est.
Дай сил Боже нашим воїнам і мирним людям ,пережить важкі часи .Переможем!!!
І не треба валити це на комуняк. У 1812 році спалили Москву.
Повторіть, суки, краще москву 1812 року. Всі аплодуватимуть.