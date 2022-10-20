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РФ создает информационные условия, чтобы оправдать отступление из Херсона, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили слова командующего оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и объявленную предателем Владимиром Сальдо "эвакуацию".

"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, попытка создать информационные условия для полного отступления России за Днепр, что передаст город Херсон и другие значительные территории Херсонской области украинским защитникам, которые ведут контрнаступательные действия на юге", - отметили в ISW.

Специалисты рассказали, что захватчики создают информационные условия для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС.

"Россияне могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку", - подчеркнули в ISW.

В отчете указывается:

18 октября Суровикин говорил, что получил информацию о том, что Киев намерен пробить дамбу на Каховской ГЭС, что, по его словам, повлечет за собой разрушительные наводнения в Херсонской области.
Сальдо повторил это заявление и "предупредил", что ВСУ намерены ударить по дамбам выше по течению города Херсона.

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Аналитики объясняют, что такими заявлениями россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу и обвинить Украину в убытках и потерях людей, используя возникшие наводнения для прикрытия своего отступления.

"Кремль может попытаться использовать такую ​​атаку под фальшивым флагом, чтобы перекрыть новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из Херсона", - предполагают в ISW.

Специалисты уверены, что Россия использует объявленную "эвакуацию" гражданского населения для того, чтобы вывезти с правого берега Днепра оккупационных чиновников и коллаборантов.

"Кремль пытается нанести вред долгосрочному экономическому восстановлению Украины. И, что важнее, продолжить кампанию этнических чисток, чтобы искоренить украинскую этничность и культуру", - добавили в ISW.
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Топ комментарии
+12
Ета атріцатєльноє наступлєніє.
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20.10.2022 06:55
+11
Підірвавши дамбу Каховського водосховища, вони гарантовано позбавляють Крим і південь Херсонщини, води Навіть якщо збережуть під собою лівабережжя Якщо ж їх відженуть до Перекопу, то дамба буде швидко відновлена і Херсонщина до початку польових робіт буде забезпечена водою (на відміну від Криму)
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20.10.2022 07:15
+9
Хіба третя втеча у них?

1. Київщина, Чернігівщина, Сумщина.

2. Острів Зміїний.

3. Харківщина.

Хоча не принципово - нехай перетопчуть один одного, поки тікатимуть.

Moskovia delenda est.
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20.10.2022 07:05
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Мені більше подобається Ялта))
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20.10.2022 06:52 Ответить
З Криму ялинки добре адаптовані. Можна ще використати кіпарис.
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20.10.2022 08:43 Ответить
Кіпариси ніхто не використовує. Виключно кримська сосна.
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20.10.2022 10:23 Ответить
То в Абхазии субтропики. В Ялте зимой такие бывают шторма, что набережную на 200 м заливает и обмерзает!
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20.10.2022 10:01 Ответить
Був у березні в Ялті - в березні там прикольно. Несезон, народу мало, але тепло, зелено, сонечко світить.
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20.10.2022 10:14 Ответить
8 березня в Ялті у 90 відсотках випадків сніг. Це така помста природи неприродньому святу. Знаю, бо сам звідти. Жили там до окупації.
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20.10.2022 10:22 Ответить
Я і на пальмі іграшки розвішаю. Буде новорічна пальма, замість ялинки
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20.10.2022 10:11 Ответить
Не знаю як щодо Євпаторії, але цього літа барзо си банував за херсонськими кавунами 🍉🍉🍉 Нехай знов побачимо їх влітку 2023 - а москалеви, най 'го чорна удова за *** ґедзнула, падеться такий бутор, шо-с навіть лєцтому торбею омразно харчувати. Амен!
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20.10.2022 07:57 Ответить
А що сі стало?
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20.10.2022 08:44 Ответить
Ає, збісний дідько 'го зна, чом той смучий касаба на твар попіснів-єс. Мо', челідину туск розм'яцкав цурікати-єс-си од Херсона - отік путерно гет усе було, гейби домів у задуп'ї...
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20.10.2022 09:45 Ответить
Здається, що я трохи не українець. 😢
Проте пам'ятаю перемовини закарпатських братів по радіо. Там шифрування живе, не потрібен ніякий вуйко.
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20.10.2022 11:59 Ответить
А! Забув контрольне слово. "Йой!"
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20.10.2022 12:01 Ответить

Даю переклад: "А бісів дідько зна, що у того ****** кацапа з їпалом. Може, жінку смуток з'їдає відступати з Херсона - так душевно все було, немов вдома у Мухосизрані".
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20.10.2022 12:51 Ответить
в Геленджике - в путлеровском дворце
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20.10.2022 09:23 Ответить
Ета атріцатєльноє наступлєніє.
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20.10.2022 06:55 Ответить
Хіба третя втеча у них?

1. Київщина, Чернігівщина, Сумщина.

2. Острів Зміїний.

3. Харківщина.

Хоча не принципово - нехай перетопчуть один одного, поки тікатимуть.

Moskovia delenda est.
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20.10.2022 07:05 Ответить
Підірвавши дамбу Каховського водосховища, вони гарантовано позбавляють Крим і південь Херсонщини, води Навіть якщо збережуть під собою лівабережжя Якщо ж їх відженуть до Перекопу, то дамба буде швидко відновлена і Херсонщина до початку польових робіт буде забезпечена водою (на відміну від Криму)
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20.10.2022 07:15 Ответить
мабуть з Криму теж планують драпати. А проблеми з водою залишити нам
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20.10.2022 08:58 Ответить
Так і "бику ясно"! Про мене - так я вважаю, що його давно треба було "модернізувать" Адже "дуриловка" була й при СРСР! Якщо хто бачив облицьований бетонними плитами канал - він нічого не бачив Бо облицьований він тільки там, де є під"їзди до нього і там, де його з доріг видно Є місця, де облицюванням і не пахло - просто грунтові береги Крім того - за час "расейскава працветания" місцеві не тільки розібрали металеві конструкції каналу, а й прити самі бетонні покрали А ще - для зменшення випаровування варто хоча-б частину каналу в бетонну трубу загнать Толку з тієї хрущовської "показухи", як красиво вода каналом у Крим іде?
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20.10.2022 09:51 Ответить
Росія не може визнати що втрачає території тому видумує таке щоб виправдовувати себе та донести це до громадян
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20.10.2022 07:47 Ответить
хай створюють які їм до вподоби умови,-лиш би пішли на свої болота.

Дай сил Боже нашим воїнам і мирним людям ,пережить важкі часи .Переможем!!!
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20.10.2022 07:52 Ответить
Ялина сиза і в Ялті добре росте,і навіть в тропіках у горах!
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20.10.2022 08:56 Ответить
Кацапи, не парьтесь. Відступайте просто так. Втікайте!!!
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20.10.2022 09:58 Ответить
Нічого не змінюється у нелюдей: у 1941 році підірвали Дніпрогес. Змили десятки тисяч своїх людей, у тому числі своїх військових. А німці стояли на високому правому березі Дніпра і дивувалися тому, як ці нелюди топлять своїх. А Київ підірвали у тому ж 1941 році.
І не треба валити це на комуняк. У 1812 році спалили Москву.
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20.10.2022 10:12 Ответить
Дійсно так. А ще "можем павтаріть".
Повторіть, суки, краще москву 1812 року. Всі аплодуватимуть.
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20.10.2022 11:38 Ответить
 
 