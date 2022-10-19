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Новости Война
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Предатели пытаются бежать из Херсона, прикрываясь гражданским населением, - ОК "Південь"

херсон

ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по домам с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Гауляйтеры пытаются спасти свои жизни и избежать встречи с Силами обороны… Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом - абсолютно установленная практика оккупационной власти, которую они использовали и на севере, и на востоке", - пояснила она.

Гуменюк отметила, что оккупанты разослали всем школам сообщения о том, что прежде всего нужно "эвакуировать" детей, чтобы потом за ними поехали родители. Она подчеркнула, что Россия пытается провести депортацию населения, чтобы затем "насильственно осчастливить своим русским миром".

Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных сил Украины.

Захватчики закрыли въезд в оккупированный Херсон для гражданских на 7 дней.

Читайте также: Вся "администрация" Херсонщины переезжает на левобережье Днепра, - Сальдо

Автор: 

Херсон (2802) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+19
я би не віддала свою дитину нізащо до шкіл окупаційної влади, краще зовсім не водити туди дитину, ніяких знань людожери окрім ненависті та смерті сіяти не можуть.
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19.10.2022 18:29
+13
Висновок?Робити з ними все те що вони кажуть рус пресі.От і все
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19.10.2022 18:42
+10
В Херсоні 20 тис військ контрактників і залишок всього що має мотивацію і вміння.Це ударна група.В якій багато діточок високопосадовців рф.Тому вони хочуть зберегти за будь яку ціну це військо.Це не галімі мобіки і не інше лайно.А нам потрібно по максимуму їх вбити всіх бо це важливі частини.
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19.10.2022 18:45
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Надзвичайно важко буде по всій Україні ,як на фронті так і в цивільному житті....в ці місяці осінньо--зимові..попри оптимістичні прогнози..
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19.10.2022 18:27 Ответить
Ожидание страшней реальности. Глаза бояться руки делают.
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19.10.2022 19:23 Ответить
я би не віддала свою дитину нізащо до шкіл окупаційної влади, краще зовсім не водити туди дитину, ніяких знань людожери окрім ненависті та смерті сіяти не можуть.
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19.10.2022 18:29 Ответить
Рашисти *****, як і у 2014 році диркин це робив, ПРИКРИВАЮТЬСЯ МЕШКАНЦЯМИ для виведення своїх колон !!
Змішані колони з мирним населенням, Украінці не обстрілюють!!
Рашисти ***** це і використовують!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на горі Українців !!!
Свято наближається !!
❤️🇺🇦⚔️‼️✌️👍✊❤️🇺🇦⚔️🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦👍👍👍
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19.10.2022 18:31 Ответить
Заходили з більшою помпою та понтами!
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19.10.2022 18:32 Ответить
....з більшою помпою, понтами та понтонами....
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19.10.2022 19:26 Ответить
"Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом" Джерело:

Все, як і казало ботоксне чмо в2014-му:
"Ми станемо за спинами жінок, дітей, старих... Не спереду, а ззаду! І хай вони спробують стріляти"

Курви сцикливі, де ваш "єсаул"? Най заспіває вам про "ахфіцеров" та "ахфіцерскую честь" - ви ж так любити брехню!
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19.10.2022 18:34 Ответить
По Херсону там дуже не просто.Вони тварюки на другому боці роблять плацдарм на стримування ЗСУ.
Потрібно розуміти захід ЗСУ в Херсон це почнеться арт обстріл міста.Питань багато.Захід в Херсон це одне а треба і сразу розширяти плацдарм інакше буде біда...
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19.10.2022 18:37 Ответить
неблагодарные брехливые суки !!!
///
некоторые расиськие военнопленные, освобожденные в рамках последнего обмена «110 на 110», рассказали, что за любое упоминания россии в положительном контексте надзиратель бил их по лицу и телу.
Один из военнопленных сообщил, что в лагере «Запад-1» их при выгрузке из автозака били палками по голове и спине, чтобы они быстрее выходили.
Мужчины пожаловались на недоедание, антисанитарию и постоянные переработки.

«В Харькове нам говорили: «У вас СПИД, туберкулез, гепатит есть?» Мы говорили: «Нет». Они: «Ну будут», - рассказал один из них.

В лагерь приезжали представители «Красного Креста», и один из россиян все-таки смог сообщить им о переработках. В наказание за это пленных заставили приседать по 500 раз. В месте с ними по собственному желанию приседал и одноногий мужчина на костылях.
«По собственной воле, чтобы от коллектива не отбиваться. Сильный мужик. Россиянин», - сообщил освобожденный.
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19.10.2022 18:37 Ответить
Висновок?Робити з ними все те що вони кажуть рус пресі.От і все
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19.10.2022 18:42 Ответить
Приседали на бутылки?Одноногому так понравилось,что он отбросил костыли и приседая выкрикивал -"Путен-президент мира!"
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19.10.2022 18:45 Ответить
прям как "праздник святого иоргена" ))) отбросил костыли, взял бутылку и пошёл загибать коленца. в присядку.
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19.10.2022 19:54 Ответить
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20.10.2022 09:39 Ответить
Позвольте Вас поправить-загибать коленце.Нога то одна(слава ВСУ).
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20.10.2022 09:41 Ответить
А їх зустріли фразою: "Хто розкаже про жахіття полону у бандеро-фашистів - той не повернеться на фронт!" От вони й заспівали все, що самі хтіли зробити з "клятими украми".
Але, скоріш за все, їх всеодно повернуть на фронт (або, як при сраліні - в тюрму). Зате картинка вже є, а ці "полонені" - використаний презерватив.
Кацап бреше, як дихає. Це вже для нього життєва необхідність, як матюки, фєня, ненависть до всіх, хто живе краще та заможніше... Це - саме їхнє життя. Вони народжуються, виживають та подихають в тотальній брехні.
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19.10.2022 19:00 Ответить
по перше: ще невідомо, чи то справді бувші військово полоненні? чи по своїй волі вони свистять про нелюдське поводження?
Бо раші потрібна картинка аби мобіки боялися здаватися в полон. А наші дебіли боневтіки чому не транслюють умови утримування військовополонених? може тому, що їх утримують краще ніж своїх громадян?
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19.10.2022 19:32 Ответить
і по-друге... інша частина полонених на провокацію не піддалась і брехати не стала
(не дослівно, але за смислом так: вас там пытали?... нет!.... били??... нет конечно...морили голодом? нет, к нам нормально относились...а заставляли говорить "Слава Украине"?...меня, один раз, как в плен взяли... ну вот, а говорите не пытали!!)
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19.10.2022 19:36 Ответить
Здається цапи намагаються продати фейк про "відступ з Херсону", а самі в цей час полізуть на Харків, наприклад.
Бо дуже вже карикатурно виглядає і сам відступ якого нема, і вскукарєки роспропаганди яка при відступах з Балаклеї чи Лимана вела себе зовсім інакше.
Надіюсь у ЗСУ все під контролем...
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19.10.2022 18:39 Ответить
В Херсоні 20 тис військ контрактників і залишок всього що має мотивацію і вміння.Це ударна група.В якій багато діточок високопосадовців рф.Тому вони хочуть зберегти за будь яку ціну це військо.Це не галімі мобіки і не інше лайно.А нам потрібно по максимуму їх вбити всіх бо це важливі частини.
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19.10.2022 18:45 Ответить
Вбити їх треба всіх, не тільки в Херсоні. Але треба бути готовим до любих сценаріїв. Бо шапками їх не переб'єш.
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19.10.2022 19:01 Ответить
им бы юг сдержать ,о каком Харькове или тем паче Киеве идет речь)))смешно) так и вижу как мобики полгода берут велику комышеваху,или дохнут в походе на Киев 2.0 по 3 к за день))))это несомнено был бы для нас + так быстро стереть чмобиков чуть ли не под ноль,но не думаю что они такие уж бараны что бы такое неадекватство творить
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19.10.2022 18:48 Ответить
Так, нарізі немає чіткого розуміння, що відбувається насправді - підготовка відступу, ротація кандрових на чсобіків у більшій кількості, чи посилення. Дуже багато незрозумілих рухів.
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19.10.2022 22:49 Ответить
Від покарання , така потвора і жлоб , як Сальдо , не втече , бо за злочини
прийдеться відповідати 😠
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19.10.2022 18:39 Ответить
це все достойні порядні люди яких мешканці багато років обирали депутатами
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19.10.2022 18:43 Ответить
воюємо з покидьками,нема чого дивуватись.
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19.10.2022 18:54 Ответить
Так і знали всі ми, оце і є ''евакуація'' по-мордорські
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19.10.2022 19:07 Ответить
Пусть уходят, пусть берут что дотянут, пусть едут те кто там оставался изначально, они не вернутся уже. Не это ли нам надо в будущем? Ведь 5 колона просто захлестнула страну с 25 февраля, мэры. менты, депутаты, силовики, старые и молодые совки по призванию и идиотизму и прочая шваль включая уголовников. Пусть валят. Это балласт. И единожды предавший---предаст всегда. И в детях тоже. Таковы законы формирования нации. Кто не с нами---тот против нас.
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19.10.2022 19:14 Ответить
багато хто не зміг втекти, настільки швидко була захоплена Херсонська область. Лежачі батьки, собаки, корови чи ще щось, що прив'язує людину до певного місця. Люди ж може думали, що це не надовго. Від Києва відігнали ж, Чернігів, Харків, інші не в окупації.
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19.10.2022 19:37 Ответить
Так потому то и захватили за пол дня что не один участковый с утра 24 февраля в воздух не стрельнул увидав сотни техники и 10 км длиной идущей по стране как на параде. Или депутат поселкового совета, или военный что курнуть вышел с дежурки. или просто любой с 5 этажа любого дома. Кто они все были? Теми же и остались. Причин конечно валом. Да поздно все. В будущем повторить нельзя такого. Если это будущее еще и отстоим. Знаю я что такое в 69 лет собратся за пару часов с женой на пару в слякоть морозную 5 марта и уехать на 5 месяцев из дома. став ВПО-шником в очередях в собесах с дураками. что работать в таких конторах у нас сроду не могли и прочая собачая волонтерская подачка радость. ворованая трижды перебрананая. ячкой добавленая по пол кино кулечек и банка фасоли 300гр. Хороших людей много оказалось вот только. Таких и ценить надо. А время ставить на места все пришло. Так выйдем из 30 летнего тупика.
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19.10.2022 20:12 Ответить
только когда оккупант пришел и приказал все в автобус на эвакуацию, у всех и силы появились и сразу вылечились встали и послушно пошли и детей своих вывезли. И собаки и коровы.
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19.10.2022 20:45 Ответить
Крім того вони хочуть максимально виселити українців з окупованих областей.
Хоча вони не розуміють, що в Україні саме цінне - це саме українці.
Території в московії і так багато і шо?
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19.10.2022 19:29 Ответить
і це при тому, шо хоч би хоч одна ж оп-на зараза вшилась з офісу! пригрілись там не хуже верес сучки й будують плани по розграбуванню майбутнього України.
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19.10.2022 19:56 Ответить
с 2014 года эти живые щиты и сами не против были за рефию постоять.
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19.10.2022 20:42 Ответить
 
 