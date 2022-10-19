Предатели пытаются бежать из Херсона, прикрываясь гражданским населением, - ОК "Південь"
ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по домам с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.
"Гауляйтеры пытаются спасти свои жизни и избежать встречи с Силами обороны… Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом - абсолютно установленная практика оккупационной власти, которую они использовали и на севере, и на востоке", - пояснила она.
Гуменюк отметила, что оккупанты разослали всем школам сообщения о том, что прежде всего нужно "эвакуировать" детей, чтобы потом за ними поехали родители. Она подчеркнула, что Россия пытается провести депортацию населения, чтобы затем "насильственно осчастливить своим русским миром".
Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.
В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных сил Украины.
Захватчики закрыли въезд в оккупированный Херсон для гражданских на 7 дней.
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Змішані колони з мирним населенням, Украінці не обстрілюють!!
Рашисти ***** це і використовують!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на горі Українців !!!
Свято наближається !!
❤️🇺🇦⚔️‼️✌️👍✊❤️🇺🇦⚔️🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦👍👍👍
Все, як і казало ботоксне чмо в2014-му:
"Ми станемо за спинами жінок, дітей, старих... Не спереду, а ззаду! І хай вони спробують стріляти"
Курви сцикливі, де ваш "єсаул"? Най заспіває вам про "ахфіцеров" та "ахфіцерскую честь" - ви ж так любити брехню!
Потрібно розуміти захід ЗСУ в Херсон це почнеться арт обстріл міста.Питань багато.Захід в Херсон це одне а треба і сразу розширяти плацдарм інакше буде біда...
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некоторые расиськие военнопленные, освобожденные в рамках последнего обмена «110 на 110», рассказали, что за любое упоминания россии в положительном контексте надзиратель бил их по лицу и телу.
Один из военнопленных сообщил, что в лагере «Запад-1» их при выгрузке из автозака били палками по голове и спине, чтобы они быстрее выходили.
Мужчины пожаловались на недоедание, антисанитарию и постоянные переработки.
«В Харькове нам говорили: «У вас СПИД, туберкулез, гепатит есть?» Мы говорили: «Нет». Они: «Ну будут», - рассказал один из них.
В лагерь приезжали представители «Красного Креста», и один из россиян все-таки смог сообщить им о переработках. В наказание за это пленных заставили приседать по 500 раз. В месте с ними по собственному желанию приседал и одноногий мужчина на костылях.
«По собственной воле, чтобы от коллектива не отбиваться. Сильный мужик. Россиянин», - сообщил освобожденный.
Але, скоріш за все, їх всеодно повернуть на фронт (або, як при сраліні - в тюрму). Зате картинка вже є, а ці "полонені" - використаний презерватив.
Кацап бреше, як дихає. Це вже для нього життєва необхідність, як матюки, фєня, ненависть до всіх, хто живе краще та заможніше... Це - саме їхнє життя. Вони народжуються, виживають та подихають в тотальній брехні.
Бо раші потрібна картинка аби мобіки боялися здаватися в полон. А наші
дебілибоневтіки чому не транслюють умови утримування військовополонених? може тому, що їх утримують краще ніж своїх громадян?
(не дослівно, але за смислом так: вас там пытали?... нет!.... били??... нет конечно...морили голодом? нет, к нам нормально относились...а заставляли говорить "Слава Украине"?...меня, один раз, как в плен взяли... ну вот, а говорите не пытали!!)
Бо дуже вже карикатурно виглядає і сам відступ якого нема, і вскукарєки роспропаганди яка при відступах з Балаклеї чи Лимана вела себе зовсім інакше.
Надіюсь у ЗСУ все під контролем...
прийдеться відповідати 😠
Хоча вони не розуміють, що в Україні саме цінне - це саме українці.
Території в московії і так багато і шо?