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Зрадники намагаються втекти з Херсонщини, прикриваючись цивільним населенням, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

ЗСУ не знищують об’єкти інфраструктури і не завдають ударів по будинках із цивільними, а вогневий контроль захисників України працює лише по позиціях окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявила Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

"Гауляйтери намагаються врятувати свої життя та уникнути зустрічі з Силами оборони… Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом - абсолютно встановлена практика окупаційної влади, яку вони використовували на півночі і на сході", - пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти розіслали всім школам повідомлення про те, що передусім потрібно "евакуювати" дітей, щоб потім за ними поїхали батьки. Вона наголосила, що Росія намагається провести депортацію населення, щоб потім "насильницьки ощасливити своїм русским миром".

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів.

Читайте: Рашисти планують "евакуювати" херсонців у Краснодарський край, - Хлань

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
я би не віддала свою дитину нізащо до шкіл окупаційної влади, краще зовсім не водити туди дитину, ніяких знань людожери окрім ненависті та смерті сіяти не можуть.
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19.10.2022 18:29
+13
Висновок?Робити з ними все те що вони кажуть рус пресі.От і все
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19.10.2022 18:42
+10
В Херсоні 20 тис військ контрактників і залишок всього що має мотивацію і вміння.Це ударна група.В якій багато діточок високопосадовців рф.Тому вони хочуть зберегти за будь яку ціну це військо.Це не галімі мобіки і не інше лайно.А нам потрібно по максимуму їх вбити всіх бо це важливі частини.
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19.10.2022 18:45
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Надзвичайно важко буде по всій Україні ,як на фронті так і в цивільному житті....в ці місяці осінньо--зимові..попри оптимістичні прогнози..
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19.10.2022 18:27 Відповісти
Ожидание страшней реальности. Глаза бояться руки делают.
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19.10.2022 19:23 Відповісти
я би не віддала свою дитину нізащо до шкіл окупаційної влади, краще зовсім не водити туди дитину, ніяких знань людожери окрім ненависті та смерті сіяти не можуть.
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19.10.2022 18:29 Відповісти
Рашисти *****, як і у 2014 році диркин це робив, ПРИКРИВАЮТЬСЯ МЕШКАНЦЯМИ для виведення своїх колон !!
Змішані колони з мирним населенням, Украінці не обстрілюють!!
Рашисти ***** це і використовують!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на горі Українців !!!
Свято наближається !!
❤️🇺🇦⚔️‼️✌️👍✊❤️🇺🇦⚔️🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦👍👍👍
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19.10.2022 18:31 Відповісти
Заходили з більшою помпою та понтами!
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19.10.2022 18:32 Відповісти
....з більшою помпою, понтами та понтонами....
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19.10.2022 19:26 Відповісти
"Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом" Джерело: https://censor.net/ua/n3374913

Все, як і казало ботоксне чмо в2014-му:
"Ми станемо за спинами жінок, дітей, старих... Не спереду, а ззаду! І хай вони спробують стріляти"

Курви сцикливі, де ваш "єсаул"? Най заспіває вам про "ахфіцеров" та "ахфіцерскую честь" - ви ж так любити брехню!
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19.10.2022 18:34 Відповісти
По Херсону там дуже не просто.Вони тварюки на другому боці роблять плацдарм на стримування ЗСУ.
Потрібно розуміти захід ЗСУ в Херсон це почнеться арт обстріл міста.Питань багато.Захід в Херсон це одне а треба і сразу розширяти плацдарм інакше буде біда...
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19.10.2022 18:37 Відповісти
неблагодарные брехливые суки !!!
///
некоторые расиськие военнопленные, освобожденные в рамках последнего обмена «110 на 110», рассказали, что за любое упоминания россии в положительном контексте надзиратель бил их по лицу и телу.
Один из военнопленных сообщил, что в лагере «Запад-1» их при выгрузке из автозака били палками по голове и спине, чтобы они быстрее выходили.
Мужчины пожаловались на недоедание, антисанитарию и постоянные переработки.

«В Харькове нам говорили: «У вас СПИД, туберкулез, гепатит есть?» Мы говорили: «Нет». Они: «Ну будут», - рассказал один из них.

В лагерь приезжали представители «Красного Креста», и один из россиян все-таки смог сообщить им о переработках. В наказание за это пленных заставили приседать по 500 раз. В месте с ними по собственному желанию приседал и одноногий мужчина на костылях.
«По собственной воле, чтобы от коллектива не отбиваться. Сильный мужик. Россиянин», - сообщил освобожденный.
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19.10.2022 18:37 Відповісти
Висновок?Робити з ними все те що вони кажуть рус пресі.От і все
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19.10.2022 18:42 Відповісти
Приседали на бутылки?Одноногому так понравилось,что он отбросил костыли и приседая выкрикивал -"Путен-президент мира!"
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19.10.2022 18:45 Відповісти
прям как "праздник святого иоргена" ))) отбросил костыли, взял бутылку и пошёл загибать коленца. в присядку.
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19.10.2022 19:54 Відповісти
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20.10.2022 09:39 Відповісти
Позвольте Вас поправить-загибать коленце.Нога то одна(слава ВСУ).
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20.10.2022 09:41 Відповісти
А їх зустріли фразою: "Хто розкаже про жахіття полону у бандеро-фашистів - той не повернеться на фронт!" От вони й заспівали все, що самі хтіли зробити з "клятими украми".
Але, скоріш за все, їх всеодно повернуть на фронт (або, як при сраліні - в тюрму). Зате картинка вже є, а ці "полонені" - використаний презерватив.
Кацап бреше, як дихає. Це вже для нього життєва необхідність, як матюки, фєня, ненависть до всіх, хто живе краще та заможніше... Це - саме їхнє життя. Вони народжуються, виживають та подихають в тотальній брехні.
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19.10.2022 19:00 Відповісти
по перше: ще невідомо, чи то справді бувші військово полоненні? чи по своїй волі вони свистять про нелюдське поводження?
Бо раші потрібна картинка аби мобіки боялися здаватися в полон. А наші дебіли боневтіки чому не транслюють умови утримування військовополонених? може тому, що їх утримують краще ніж своїх громадян?
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19.10.2022 19:32 Відповісти
і по-друге... інша частина полонених на провокацію не піддалась і брехати не стала
(не дослівно, але за смислом так: вас там пытали?... нет!.... били??... нет конечно...морили голодом? нет, к нам нормально относились...а заставляли говорить "Слава Украине"?...меня, один раз, как в плен взяли... ну вот, а говорите не пытали!!)
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19.10.2022 19:36 Відповісти
Здається цапи намагаються продати фейк про "відступ з Херсону", а самі в цей час полізуть на Харків, наприклад.
Бо дуже вже карикатурно виглядає і сам відступ якого нема, і вскукарєки роспропаганди яка при відступах з Балаклеї чи Лимана вела себе зовсім інакше.
Надіюсь у ЗСУ все під контролем...
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19.10.2022 18:39 Відповісти
В Херсоні 20 тис військ контрактників і залишок всього що має мотивацію і вміння.Це ударна група.В якій багато діточок високопосадовців рф.Тому вони хочуть зберегти за будь яку ціну це військо.Це не галімі мобіки і не інше лайно.А нам потрібно по максимуму їх вбити всіх бо це важливі частини.
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19.10.2022 18:45 Відповісти
Вбити їх треба всіх, не тільки в Херсоні. Але треба бути готовим до любих сценаріїв. Бо шапками їх не переб'єш.
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19.10.2022 19:01 Відповісти
им бы юг сдержать ,о каком Харькове или тем паче Киеве идет речь)))смешно) так и вижу как мобики полгода берут велику комышеваху,или дохнут в походе на Киев 2.0 по 3 к за день))))это несомнено был бы для нас + так быстро стереть чмобиков чуть ли не под ноль,но не думаю что они такие уж бараны что бы такое неадекватство творить
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19.10.2022 18:48 Відповісти
Так, нарізі немає чіткого розуміння, що відбувається насправді - підготовка відступу, ротація кандрових на чсобіків у більшій кількості, чи посилення. Дуже багато незрозумілих рухів.
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19.10.2022 22:49 Відповісти
Від покарання , така потвора і жлоб , як Сальдо , не втече , бо за злочини
прийдеться відповідати 😠
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19.10.2022 18:39 Відповісти
це все достойні порядні люди яких мешканці багато років обирали депутатами
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19.10.2022 18:43 Відповісти
воюємо з покидьками,нема чого дивуватись.
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19.10.2022 18:54 Відповісти
Так і знали всі ми, оце і є ''евакуація'' по-мордорські
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19.10.2022 19:07 Відповісти
Пусть уходят, пусть берут что дотянут, пусть едут те кто там оставался изначально, они не вернутся уже. Не это ли нам надо в будущем? Ведь 5 колона просто захлестнула страну с 25 февраля, мэры. менты, депутаты, силовики, старые и молодые совки по призванию и идиотизму и прочая шваль включая уголовников. Пусть валят. Это балласт. И единожды предавший---предаст всегда. И в детях тоже. Таковы законы формирования нации. Кто не с нами---тот против нас.
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19.10.2022 19:14 Відповісти
багато хто не зміг втекти, настільки швидко була захоплена Херсонська область. Лежачі батьки, собаки, корови чи ще щось, що прив'язує людину до певного місця. Люди ж може думали, що це не надовго. Від Києва відігнали ж, Чернігів, Харків, інші не в окупації.
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19.10.2022 19:37 Відповісти
Так потому то и захватили за пол дня что не один участковый с утра 24 февраля в воздух не стрельнул увидав сотни техники и 10 км длиной идущей по стране как на параде. Или депутат поселкового совета, или военный что курнуть вышел с дежурки. или просто любой с 5 этажа любого дома. Кто они все были? Теми же и остались. Причин конечно валом. Да поздно все. В будущем повторить нельзя такого. Если это будущее еще и отстоим. Знаю я что такое в 69 лет собратся за пару часов с женой на пару в слякоть морозную 5 марта и уехать на 5 месяцев из дома. став ВПО-шником в очередях в собесах с дураками. что работать в таких конторах у нас сроду не могли и прочая собачая волонтерская подачка радость. ворованая трижды перебрананая. ячкой добавленая по пол кино кулечек и банка фасоли 300гр. Хороших людей много оказалось вот только. Таких и ценить надо. А время ставить на места все пришло. Так выйдем из 30 летнего тупика.
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19.10.2022 20:12 Відповісти
только когда оккупант пришел и приказал все в автобус на эвакуацию, у всех и силы появились и сразу вылечились встали и послушно пошли и детей своих вывезли. И собаки и коровы.
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19.10.2022 20:45 Відповісти
Крім того вони хочуть максимально виселити українців з окупованих областей.
Хоча вони не розуміють, що в Україні саме цінне - це саме українці.
Території в московії і так багато і шо?
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19.10.2022 19:29 Відповісти
і це при тому, шо хоч би хоч одна ж оп-на зараза вшилась з офісу! пригрілись там не хуже верес сучки й будують плани по розграбуванню майбутнього України.
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19.10.2022 19:56 Відповісти
с 2014 года эти живые щиты и сами не против были за рефию постоять.
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19.10.2022 20:42 Відповісти
 
 