Зрадники намагаються втекти з Херсонщини, прикриваючись цивільним населенням, - ОК "Південь"
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ЗСУ не знищують об’єкти інфраструктури і не завдають ударів по будинках із цивільними, а вогневий контроль захисників України працює лише по позиціях окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявила Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
"Гауляйтери намагаються врятувати свої життя та уникнути зустрічі з Силами оборони… Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом - абсолютно встановлена практика окупаційної влади, яку вони використовували на півночі і на сході", - пояснила вона.
Гуменюк зазначила, що окупанти розіслали всім школам повідомлення про те, що передусім потрібно "евакуювати" дітей, щоб потім за ними поїхали батьки. Вона наголосила, що Росія намагається провести депортацію населення, щоб потім "насильницьки ощасливити своїм русским миром".
Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.
Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.
Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Змішані колони з мирним населенням, Украінці не обстрілюють!!
Рашисти ***** це і використовують!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, які наживаються на горі Українців !!!
Свято наближається !!
❤️🇺🇦⚔️‼️✌️👍✊❤️🇺🇦⚔️🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇨🇦👍👍👍
Все, як і казало ботоксне чмо в2014-му:
"Ми станемо за спинами жінок, дітей, старих... Не спереду, а ззаду! І хай вони спробують стріляти"
Курви сцикливі, де ваш "єсаул"? Най заспіває вам про "ахфіцеров" та "ахфіцерскую честь" - ви ж так любити брехню!
Потрібно розуміти захід ЗСУ в Херсон це почнеться арт обстріл міста.Питань багато.Захід в Херсон це одне а треба і сразу розширяти плацдарм інакше буде біда...
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некоторые расиськие военнопленные, освобожденные в рамках последнего обмена «110 на 110», рассказали, что за любое упоминания россии в положительном контексте надзиратель бил их по лицу и телу.
Один из военнопленных сообщил, что в лагере «Запад-1» их при выгрузке из автозака били палками по голове и спине, чтобы они быстрее выходили.
Мужчины пожаловались на недоедание, антисанитарию и постоянные переработки.
«В Харькове нам говорили: «У вас СПИД, туберкулез, гепатит есть?» Мы говорили: «Нет». Они: «Ну будут», - рассказал один из них.
В лагерь приезжали представители «Красного Креста», и один из россиян все-таки смог сообщить им о переработках. В наказание за это пленных заставили приседать по 500 раз. В месте с ними по собственному желанию приседал и одноногий мужчина на костылях.
«По собственной воле, чтобы от коллектива не отбиваться. Сильный мужик. Россиянин», - сообщил освобожденный.
Але, скоріш за все, їх всеодно повернуть на фронт (або, як при сраліні - в тюрму). Зате картинка вже є, а ці "полонені" - використаний презерватив.
Кацап бреше, як дихає. Це вже для нього життєва необхідність, як матюки, фєня, ненависть до всіх, хто живе краще та заможніше... Це - саме їхнє життя. Вони народжуються, виживають та подихають в тотальній брехні.
Бо раші потрібна картинка аби мобіки боялися здаватися в полон. А наші
дебілибоневтіки чому не транслюють умови утримування військовополонених? може тому, що їх утримують краще ніж своїх громадян?
(не дослівно, але за смислом так: вас там пытали?... нет!.... били??... нет конечно...морили голодом? нет, к нам нормально относились...а заставляли говорить "Слава Украине"?...меня, один раз, как в плен взяли... ну вот, а говорите не пытали!!)
Бо дуже вже карикатурно виглядає і сам відступ якого нема, і вскукарєки роспропаганди яка при відступах з Балаклеї чи Лимана вела себе зовсім інакше.
Надіюсь у ЗСУ все під контролем...
прийдеться відповідати 😠
Хоча вони не розуміють, що в Україні саме цінне - це саме українці.
Території в московії і так багато і шо?