Окупанти кажуть, що хочуть вивезти людей з Херсонщини. Але списки "ніяк не складаються", - ОК "Південь"
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Російські окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.
Про це речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в інтерв’ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Те, що вони намагаються проголошувати, це або наративи, які нашептали їм на вухо їхні куратори, або намагання імітувати турботу про населення. В об'єктивному розумінні це спроба організації певної депортації населення, зокрема акцент робиться на дітях. Вони розраховують, що якщо вони вивезуть дітей, за ними поїдуть і батьки", - сказала Гуменюк.
Проте, за її словами, місцеві мешканці не погоджуються на це. "І списки в них ніяк не складаються на цю евакуацію", - зазначила представниця ЗСУ.
Гуменюк пояснила, що окупанти хочуть підготувати картинку для своїх пропагандистських ЗМІ, що мешканці Херсонщини нібито бояться ЗСУ, не налаштовані зустрічати їх на своїй території.
"Але поведінка місцевих мешканців абсолютно протилежна. Вони спокійні, виважені, знають про те, як їм треба поводитися, щоб не бути ураженими під час нашого вогневого контролю по точках дислокації ворожих військ, і як правильно співпрацювати з силами спротиву", - сказала Гуменюк.
Раніше зрадник Сальдо оголосив про "організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра". За його словами, нібито "існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку із запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС".
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конечно многие решат поменять Херсон на Москву.
Але самі орки добре знають скільки відсотків їх підтримують а скільки ні.
Хто їх вчив мови?! Мене це нервує!
Речник - це посада, як командир, директор, декан, мер - не може бути жіночого роду. Якщо мер жінка, будете називати її "мерша"??
Дивна логіка!!
Чи мову вже перепрошили??