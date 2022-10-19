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війна (56949) депортація (639) окупація (5863) Херсонщина (4367) евакуація (1930) Гуменюк (700)

Окупанти кажуть, що хочуть вивезти людей з Херсонщини. Але списки "ніяк не складаються", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Про це речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала в інтерв’ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що вони намагаються проголошувати, це або наративи, які нашептали їм на вухо їхні куратори, або намагання імітувати турботу про населення. В об'єктивному розумінні це спроба організації певної депортації населення, зокрема акцент робиться на дітях. Вони розраховують, що якщо вони вивезуть дітей, за ними поїдуть і батьки", - сказала Гуменюк.

Проте, за її словами, місцеві мешканці не погоджуються на це. "І списки в них ніяк не складаються на цю евакуацію", - зазначила представниця ЗСУ.

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Гуменюк пояснила, що окупанти хочуть підготувати картинку для своїх пропагандистських ЗМІ, що мешканці Херсонщини нібито бояться ЗСУ, не налаштовані зустрічати їх на своїй території.

"Але поведінка місцевих мешканців абсолютно протилежна. Вони спокійні, виважені, знають про те, як їм треба поводитися, щоб не бути ураженими під час нашого вогневого контролю по точках дислокації ворожих військ, і як правильно співпрацювати з силами спротиву", - сказала Гуменюк.

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Раніше зрадник Сальдо оголосив про "організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського муніципалітетів на лівий берег Дніпра". За його словами, нібито "існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку із запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
А шо, колаборанты люди? Это продажные твари во главе с Сальдо.
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19.10.2022 07:44
+3
Українців завжди депортували в сибір,а кацапів переселяли в комфортний український клімат....тепер ці колаборанти-нащадки роблять диверсії,координують цілі....та чекають не дочекаються рускій мір.
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19.10.2022 08:18
+2
Орки шукають підтримку місцевого населення щоб показати Росії ось громадяни України хочуть в Росію
Але самі орки добре знають скільки відсотків їх підтримують а скільки ні.
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19.10.2022 08:29
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А шо, колаборанты люди? Это продажные твари во главе с Сальдо.
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19.10.2022 07:44 Відповісти
Как я понял им будут давать какие то бумаги, для приобретения недвиги в любом месте рашки.
конечно многие решат поменять Херсон на Москву.
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19.10.2022 08:07 Відповісти
Українців завжди депортували в сибір,а кацапів переселяли в комфортний український клімат....тепер ці колаборанти-нащадки роблять диверсії,координують цілі....та чекають не дочекаються рускій мір.
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19.10.2022 08:18 Відповісти
Думаю це кидок. Обіцяють бумажку, сертифікат на квартиру. А от отримати щось на цей папірець - про це не говорять
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19.10.2022 11:03 Відповісти
Орки шукають підтримку місцевого населення щоб показати Росії ось громадяни України хочуть в Росію
Але самі орки добре знають скільки відсотків їх підтримують а скільки ні.
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19.10.2022 08:29 Відповісти
жителі херсону з самого початку показали патріотизм і віру, на відміну від кримчан в аналогічних обставинах. якщо якесь сальдо і сплило - що ж, в сім'ї не без виродка.
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19.10.2022 08:40 Відповісти
Головне щоб дітей не повіддавали, як ті дурачки на Харківщині. Невідомо куди, невідомо кому. Але їхати забирати дітей через чотири країни в росію не хочуть чогось. Премію дарвіна таким батькам
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19.10.2022 08:43 Відповісти
"речниця Оперативного командування"

Хто їх вчив мови?! Мене це нервує!
Речник - це посада, як командир, директор, декан, мер - не може бути жіночого роду. Якщо мер жінка, будете називати її "мерша"??
Дивна логіка!!
Чи мову вже перепрошили??
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19.10.2022 08:50 Відповісти
Фемінітиви завжди були. Директриса - не чули?
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19.10.2022 09:08 Відповісти
Директриса - це в курилці чи на кухні...
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19.10.2022 09:16 Відповісти
Тобто тепер треба писати: "на посаду міністерші".... чи "на посаду прим'єрші"..., а може "прим'єр-міністерші"... і "президентші"..??
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19.10.2022 09:22 Відповісти
Давно вже вживають слово міністерка
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19.10.2022 09:22 Відповісти
Постанова кму 437 зараз дозволяє і президенток, і міністерок, і членкинь. Що з цього приживеться хто зна, але вживають.
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19.10.2022 09:24 Відповісти
таки точно перепрошивка мови від зелених, на шашликах придумали й вживають... фу!
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19.10.2022 09:33 Відповісти
Таки помиляєтесь, постанова 22.05.2022, підписував Гройсман, готували при попередниках. Зелені це теж не сподобалось, як і вам.
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19.10.2022 09:40 Відповісти
це діалект бомжів...
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19.10.2022 09:37 Відповісти
россияне трусливые, ничтожные твари, перемещение мирных украинских граждан, они устраивают для того, чтобы переместить своих военных, чтобы украинские войска не стреляли по ним
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19.10.2022 09:30 Відповісти
саме так і є: "Настойчивая эвакуация жителей Херсона нужна для прикрытия мирными жителями войск и вооружений если/когда будет приказ о полномасштабном отступлении. Никакой заботы о населении со стороны российского руководства, только живой щит".
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19.10.2022 14:33 Відповісти
 
 