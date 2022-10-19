Авіація ЗСУ 15 разів вдарила по опорних пунктах і позиціях ворога, - ОК "Південь"

На півдні України авіація відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил і засобів противника.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активно проводить аеророзвідку. Двічі були обстріляні з реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган" нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка і Трифонівка в Бериславському районі. Без втрат", - йдеться у повідомленні.

В командуванні уточнили, що ворожа авіація завдала 3 удари в район Давидового Броду.

Натомість українська авіація відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил і засобів противника.

Дивіться: Державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини. ВIДЕО

За даними ОК "Південь", ворожі втрати складають 84 загарбники, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С", танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, з яких напоготові до активних дій - 2 ВДК та 2 ракетоносії з 16 ракетами "Калібр".