Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів

Російські окупаційна "влада" закрила в’їзд до Херсону на 7 днів, заборона стосуватиметься цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив державний зрадник, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо.

За його словами, в'їзд на окуповану частину Херсонщини протягом тижня буде дозволено лише за "перепустками комендатури" для "працівників постачаючих компаній".

Також зрадник України заявив, що усі "органи влади" у Херсоні вже переїжджають на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

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