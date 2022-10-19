Захватчики закрыли въезд в оккупированный Херсон для гражданских на 7 дней

Российские оккупационные "власти" закрыли въезд в Херсон на 7 дней, запрет будет касаться гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил государственный предатель, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонщины Владимир Сальдо.

По его словам, въезд на оккупированную часть Херсонщины в течение недели будет разрешен только по "пропускам комендатуры" для "работников снабжающих компаний".

Также предатель Украины заявил, что все "органы власти" в Херсоне уже переезжают на левый берег Днепра.

Напомним, ранее государственный предатель Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.

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