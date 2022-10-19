Рашисти планують "евакуювати" херсонців у Краснодарський край, - Хлань

Херсонців, яких вивозять російські загарбники, відправлять в Росію, підготовки для їх розселення на лівобережжі Херсонщини не проводили.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ще вчора у цих повідомленнях казали, що людей евакуйовують на лівобережну частину Херсонщини і там будуть розселяти, то я ще вчора сказав, що така робота не проводилася. А непідготовлено розселити велику кількість людей на лівобережній частині території неможливо. І сьогодні вже стало остаточно відомо, що людей будуть вивозити навіть не в Крим, а в Краснодарський край, а, за моєю логікою, це ще буде кудись далі, за Урал", - каже Хлань.

За його словами, Росія фактично проводить депортацію, так само, як в радянські часи провели депортацію кримських татар з Криму.

Він також наголосив, що ворог готує провокації, зокрема, щодо обстрілів Херсона. Як зазначив Хлань, відомий факт, звідки б не виходили російські загарбники, який би населений пункт не залишали – вони його за собою руйнують.

Він також додав, що ворог облаштовує фортифікаційні споруди на адмінмежі з окупованим Кримом. На думку Хланя, військові РФ першим етапом планують відхід на лівий берег, прикриваючись і депортацією, і провокаціями. А другий етап – вони будуть тікати в окупований Крим, і тому на адмінмежі з Херсонщиною вже більше, ніж місяць будують фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів.

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