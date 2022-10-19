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Рашисти планують "евакуювати" херсонців у Краснодарський край, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Херсонців, яких вивозять російські загарбники, відправлять в Росію, підготовки для їх розселення на лівобережжі Херсонщини не проводили.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ще вчора у цих повідомленнях казали, що людей евакуйовують на лівобережну частину Херсонщини і там будуть розселяти, то я ще вчора сказав, що така робота не проводилася. А непідготовлено розселити велику кількість людей на лівобережній частині території неможливо. І сьогодні вже стало остаточно відомо, що людей будуть вивозити навіть не в Крим, а в Краснодарський край, а, за моєю логікою, це ще буде кудись далі, за Урал", - каже Хлань.

За його словами, Росія фактично проводить депортацію, так само, як в радянські часи провели депортацію кримських татар з Криму.

Він також наголосив, що ворог готує провокації, зокрема, щодо обстрілів Херсона. Як зазначив Хлань, відомий факт, звідки б не виходили російські загарбники, який би населений пункт не залишали – вони його за собою руйнують.

Він також додав, що ворог облаштовує фортифікаційні споруди на адмінмежі з окупованим Кримом. На думку Хланя, військові РФ першим етапом планують відхід на лівий берег, прикриваючись і депортацією, і провокаціями. А другий етап – вони будуть тікати в окупований Крим, і тому на адмінмежі з Херсонщиною вже більше, ніж місяць будують фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Евакуація" українців з окупованого Херсону. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
В росії хочуть попередити демографічну кризу. Ось чому викрадають українських дітей та переселяють сімї .Аналогічні випадки були за Сталіна.
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19.10.2022 16:00
+4
Приверженцев русского мира перевезут в краснодарский край.
Пусть еще и донбасят прихватят. В сибири всем им места хватит.
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19.10.2022 16:05
+3
А, з краснодарского краю у сибір.
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19.10.2022 16:09
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Ну там же ватники в основном будут депортированы? Правда? Хочется верить, что только ватники ...
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19.10.2022 15:53 Відповісти
Є інформація, що Мордор планує вивезти все більш-менш лояльне до себе населення з Херсону, потім запустити туди ЗСУ і зрівняти його з землею....
Щось не хочеться вірити але враховуючи, що це Мордор....
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19.10.2022 17:37 Відповісти
В росії хочуть попередити демографічну кризу. Ось чому викрадають українських дітей та переселяють сімї .Аналогічні випадки були за Сталіна.
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19.10.2022 16:00 Відповісти
Приверженцев русского мира перевезут в краснодарский край.
Пусть еще и донбасят прихватят. В сибири всем им места хватит.
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19.10.2022 16:05 Відповісти
Судячи з ворожого наказу про евакуацію колаборантів на лівий берег Дніпра, а головно зі слів рашистського командувача суровікіна, який анонсував відповідний акт буцім-то зі сторони ЗСУ, окупантами планується підрив дамби Каховського водосховиша і затоплення значних територій на правобережжі включно з Херсоном.
Завадити цьому може лише рішучий наступ українських військ на Берислав і Нову Каховку та стрімке захоплення і розмінування дамби.
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19.10.2022 16:06 Відповісти
Кацапи хочуть поправити свою свинячу генетику.
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19.10.2022 16:06 Відповісти
А, з краснодарского краю у сибір.
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19.10.2022 16:09 Відповісти
Якщо ці люди залишились в окупації, і не виїхали самі, а зараз самі, без насильства, стоять в черзі на евакуацію… Ну не знаю, вперед.,
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19.10.2022 16:14 Відповісти
Не в Краснодарский а в Красноярский описочка вышла-скажут потом этим идиотам..
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19.10.2022 16:39 Відповісти
дурних нема! хай кацапня сама в зад "евакуйовується" на свою уРодіну.
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19.10.2022 16:59 Відповісти
У Красноярський?
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19.10.2022 19:58 Відповісти
 
 