Вся "администрация" Херсонщины переезжает на левобережье Днепра, - Сальдо
Все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области переезжают на левобережье Днепра.
Об этом сказал государственный предатель, которого россияне назначили главой оккупированной части Херсона Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.
Он также утверждает, что около 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, впрочем, по словам предателя, точных цифр пока нет.
Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.
В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.
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83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.
Цей проросійський чиновник свого часу різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.
І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника призначено Головою окупаційної адміністрації Херсона.
Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Орки провели фейковий референдум, а в Москві оголосили про приєднання нової радянської соціалістичної незалежної кавунової республіки до РФ. Під загальним керуванням Сальдо загарбники завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною. Наразі православні мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять фурами з херсонських елеваторів вкрадене зерно у Крим. В Севастополі «мишебратья» побудували зерновий термінал, завантажують балкери українською пшеницею та продають до африканських країн. Окупанти «Русского мира» вже вкрали в Україні майже 500 000 тон хліба. Це катастрофа…
https://crime-ua.com/node/30165
Чувствует, гнида, что в один прекрасный день
рашетеррористы его и прикончат как отработанный материал
Ні при втечі з Ізюму, ні з-під Києва такого шуму не було. Якось це все дивно виглядає...
черговий антинаступ в кацапії вже можуть не зрозуміти)
Вот именно!
А так им официальное пояснение - это мы «администрацию» перевозим. Управлять лучше с другого берега.
Бойтесь, ублюдки!
Чтоб вы ни на каком берегу не нашли себе ни покоя, ни пристанища до конца жизни, предатели
Плутарх
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 октября обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS административное здание консульства Швеции в Каховке Херсонской области. Об этом сообщает газета https://iz.ru/1412459/2022-10-19/vsu-nanesli-udar-po-zdaniiu-shvedskogo-konsulstva-v-kakhovke «Известия» со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что три ракетных удара были нанесены ночью, когда в здании никто не находился. В связи с этим жертв в результате обстрела не оказалось.
Но у административного здания консульства Швеции обрушился верхний этаж.
НО ЭТО КОНСУЛЬСТВО ТАМ УЖЕ ДАВНО НЕ РАБОТАЕТ.
https://www.business-gazeta.ru%C2%A0%E2%80%BA%20article%0d https://www.business-gazeta.ru › article
Даже пройтись рядом не дадут, пристрелят
На що воно надіялось?
На кастюм с атлівам, афтамабіль, енд у Ялту?
Скотиняка тупа - ми тебе і на лівому березі знайдемо.