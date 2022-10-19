Вся "администрация" Херсонщины переезжает на левобережье Днепра, - Сальдо

Все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области переезжают на левобережье Днепра.

Об этом сказал государственный предатель, которого россияне назначили главой оккупированной части Херсона Владимир Сальдо, информирует Цензор.НЕТ.

Он также утверждает, что около 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, впрочем, по словам предателя, точных цифр пока нет.

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Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.