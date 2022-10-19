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Уся "адміністрація" Херсонщини переїжджає на лівобережжя Дніпра, - Сальдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Усі підрозділи та міністерства цивільної адміністрації Херсонської області переїжджають на лівобережжя Дніпра.

Про це сказав державний зрадник, якого росіяни призначили головою окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, інформує Цензор.НЕТ.

Він також переконує, що близько 40% жителів Херсона та Херсонської області вже поїхали, втім, за словами зрадника, точних цифр наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Так обдрискатися як з недавніми "рєфєрєндумами" треба вміти.
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19.10.2022 12:02
+20
Щось кацапня та колаборанти багато розголосу з цього всього роблять - дуже сильний інформаційний шум навколо "втечі з Херсону".
Ні при втечі з Ізюму, ні з-під Києва такого шуму не було. Якось це все дивно виглядає...
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19.10.2022 12:17
+19
Приблизний рух окупаційної адміністрації на наступні місяці спочатку Скадовськ, потім Мелітополь, Сімферополь, Керч, Краснодар.
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19.10.2022 12:10
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Так обдрискатися як з недавніми "рєфєрєндумами" треба вміти.
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19.10.2022 12:02 Відповісти
и тут же песня : "шож ты фраер сдал назад..."
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19.10.2022 14:10 Відповісти
Сцикотно...
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19.10.2022 18:16 Відповісти
Тобто Сальдо тікає на лівий берег Дніпра. Але цікаво це надовго? Бо з лівого Берега також будуть гнати .
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19.10.2022 12:06 Відповісти
технічно лівий бік дніпра кінчається беринговим проливом, так що в них багато оперативного простору.
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19.10.2022 15:32 Відповісти
Колаборантів треба знати в обличчя

83.02% виборців у Херсонській області негативно ставилися до п'ятого президента України, тому десять років поспіль віддавали свої голоси на виборах мера Херсона з 2002 по 2012 роки за ворога України, колаборанта Володимира Сальдо, сподіваючись, що «Русский мир»» принесе їм щастя та благополуччя.

Цей проросійський чиновник свого часу різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, активно захищав двічі судимого шапкокрада білоруса Віктора Януковича та публічно закликав Володимира Люциферовича «навести лад у Києві». Він був також серед тих депутатів, які голосували за так звані ганебні «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

І «Русский мир» прийшов на танках у Херсонську область. Після окупації Херсона бурятами, якутами, калмиками та тувинцями зрадника призначено Головою окупаційної адміністрації Херсона.

Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Орки провели фейковий референдум, а в Москві оголосили про приєднання нової радянської соціалістичної незалежної кавунової республіки до РФ. Під загальним керуванням Сальдо загарбники завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною. Наразі православні мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять фурами з херсонських елеваторів вкрадене зерно у Крим. В Севастополі «мишебратья» побудували зерновий термінал, завантажують балкери українською пшеницею та продають до африканських країн. Окупанти «Русского мира» вже вкрали в Україні майже 500 000 тон хліба. Це катастрофа…
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19.10.2022 19:42 Відповісти
Оккупанты выдаивают из коллаборантов кровь для своих подранков

https://crime-ua.com/node/30165
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20.10.2022 00:38 Відповісти
Приблизний рух окупаційної адміністрації на наступні місяці спочатку Скадовськ, потім Мелітополь, Сімферополь, Керч, Краснодар.
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19.10.2022 12:10 Відповісти
..вони до Е-Балицького у Мелітополь... потім до Петушиліна вдвох.. потім Пасічник до воза заскочить... отак вчотирьох і до Ростова приїдуть... Але здається..що всі вони до Кобзона вже квитки забронювали. І з гарантією... Якщо наші не кончать..то русняві без всякого сумління...))) Братика Е-Балицького втопили у бочці... просто вниз макітрою зануривши... так і цих уйобків кончать...
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19.10.2022 16:42 Відповісти
А кінцева зупинка - концерт кабздона!
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19.10.2022 18:08 Відповісти
А не краще вже..,прямо в ямало-ненецький АО.
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20.10.2022 10:55 Відповісти
обращєніє сальдоhttps://t.me/Ukraine_365News/39146
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19.10.2022 12:10 Відповісти
А морда то у него кислая.

Чувствует, гнида, что в один прекрасный день
рашетеррористы его и прикончат как отработанный материал
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19.10.2022 17:35 Відповісти
Судя по морде лица не жилец он.
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19.10.2022 19:38 Відповісти
Щось кацапня та колаборанти багато розголосу з цього всього роблять - дуже сильний інформаційний шум навколо "втечі з Херсону".
Ні при втечі з Ізюму, ні з-під Києва такого шуму не було. Якось це все дивно виглядає...
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19.10.2022 12:17 Відповісти
Сказали всім мирним виїхать ,боюсь ,що рівнять з землею будуть(((((
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19.10.2022 16:02 Відповісти
Моя думка, що вони зараз втечуть і почнуть Херсон нещадно руйнувати. Скажуть, що всі цивільні виїхали до росії і там тільки укронацисти залишились....
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20.10.2022 04:45 Відповісти
А чего сразу не домой, в родную говень Парашу?
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19.10.2022 12:20 Відповісти
This is rasha means parasha!
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19.10.2022 14:10 Відповісти
подозрительно показательно они это делают рассказывая что уходят. Чтоб в ловушку тоже наших не загнали. Надеюсь наши будут готовы к любым сюрпризам.
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19.10.2022 12:26 Відповісти
сдохни **** ****************..............................
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19.10.2022 12:51 Відповісти
"Свои" же его и уберут за ненадобностью
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19.10.2022 17:37 Відповісти
сальдо - сосальдо
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19.10.2022 14:33 Відповісти
Отсосальдо
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19.10.2022 17:38 Відповісти
Перед смертю не надишишся,підар кацапський.
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19.10.2022 15:13 Відповісти
как-то это все демонстративно
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19.10.2022 15:13 Відповісти
стільки галасу тому, бо готують заздалегіть підґрунтя до "жеста добрай волі".
черговий антинаступ в кацапії вже можуть не зрозуміти)
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19.10.2022 15:25 Відповісти
Жест дохлой молі...
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19.10.2022 16:10 Відповісти
Резиновопопной боли
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20.10.2022 04:48 Відповісти
Не дайте им уйти!
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19.10.2022 16:21 Відповісти
сальдо-не-сходиться і втеча на лівий берег не допоможе! краще хай зразу в сибір тікає!
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19.10.2022 16:49 Відповісти
Такое говно и в Сибири не нужно
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19.10.2022 17:39 Відповісти
Пусть, сразу переезжают на левобережье керченского пролива.
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19.10.2022 17:13 Відповісти
главное не забывать что соссия тут навсигда! ко-ко-ко
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19.10.2022 17:15 Відповісти
Это об'яснение для их же солдат. Они видят машины, гружённые, которые массово переправляются из Херсона на правую сторону Днепра. Что они должны про это подумать?..

Вот именно!

А так им официальное пояснение - это мы «администрацию» перевозим. Управлять лучше с другого берега.
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19.10.2022 17:34 Відповісти
Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Бойтесь, ублюдки!
Чтоб вы ни на каком берегу не нашли себе ни покоя, ни пристанища до конца жизни, предатели
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19.10.2022 17:43 Відповісти
ПЕРВЫМИ ПРЕДАТЕЛИ ПРОДАЮТ СЕБЯ САМИХ.

Плутарх
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19.10.2022 17:46 Відповісти

////
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 октября обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS административное здание консульства Швеции в Каховке Херсонской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что три ракетных удара были нанесены ночью, когда в здании никто не находился. В связи с этим жертв в результате обстрела не оказалось.
Но у административного здания консульства Швеции обрушился верхний этаж.

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19.10.2022 17:44 Відповісти
Не представляю что там до сих пор еще кто-то находился
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19.10.2022 17:53 Відповісти
Украина ударила по зданию консульства Швеции в Каховке с помощью HIMARS ...

НО ЭТО КОНСУЛЬСТВО ТАМ УЖЕ ДАВНО НЕ РАБОТАЕТ.

https://www.business-gazeta.ru › article
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19.10.2022 18:15 Відповісти
Сальдо короновали на чмошника.
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19.10.2022 18:10 Відповісти
Сальдо , ти мразь і зрадник , тому здохнеш , як скажена собака 😡
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19.10.2022 18:32 Відповісти
эвакуируйся на ближайший скотомогильник
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19.10.2022 18:42 Відповісти
Лучше в бункер к ***** переезжает
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19.10.2022 19:16 Відповісти
В Бункер к Путину? Хаа-Ха
Даже пройтись рядом не дадут, пристрелят
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19.10.2022 19:38 Відповісти
Нах... й з пляжу...
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19.10.2022 19:39 Відповісти
Їдьте подалі - сибір і тайгу освоюйте
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19.10.2022 19:57 Відповісти
Перемістись, курва, на другий берег Стіксу.
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19.10.2022 22:51 Відповісти
Сальдо пора поміркувати про найближчі перспективи для себе любимого. Регулярні концерти кобздона та хіру алєксандрова, купання в оздоровчій киплячій смолі, неймовірні втіхи з інкубами, сукубами та іншими лихими парфумами. А для зрадників мають бути ще й спеціальні... послуги.
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19.10.2022 23:43 Відповісти
Кончене. Гризло - гидко глянуть, але не гріх упиз..ить.
На що воно надіялось?
На кастюм с атлівам, афтамабіль, енд у Ялту?
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20.10.2022 02:39 Відповісти
Яка огидна харя - "какая отвратительная рожа"
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20.10.2022 05:04 Відповісти
- А мы уйдём на север, а мы уйдём на север! - монолог Табаки (шакала) из Киплинга «Маугли»
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20.10.2022 10:11 Відповісти
І на лівому березі знайдуть тебе, гнидо...
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20.10.2022 10:19 Відповісти
А шо сі стресло ? Бугага.
Скотиняка тупа - ми тебе і на лівому березі знайдемо.
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20.10.2022 11:07 Відповісти
 
 