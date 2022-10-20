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Россияне обстреляли приграничье Черниговщины: зафиксировано 16 "прилетов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Сегодня после обеда российская армия снова обстреляла приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

С 13:40 до 14:30 наблюдатели сообщили о 16 приходах, предположительно из миномета калибра 82 мм, в районе населенного пункта Костобобров.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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Деревянные дома,северо-восток Черниговщины,сплошь беднота,работяги,кстати половина там потомки бульбашей,непонятно за что их то бомбят постоянно орки??
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20.10.2022 17:56 Ответить
 
 