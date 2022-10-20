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Россияне обстреляли приграничье Черниговщины: зафиксировано 16 "прилетов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня после обеда российская армия снова обстреляла приграничье Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".
С 13:40 до 14:30 наблюдатели сообщили о 16 приходах, предположительно из миномета калибра 82 мм, в районе населенного пункта Костобобров.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
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Vlad 7ee1421c
показать весь комментарий20.10.2022 17:56 Ответить Мне нравится 0
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