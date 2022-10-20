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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: Зафіксовано 16 "прильотів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Сьогодні після обіду російська армія знову обстріляла прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 13:40 до 14:30 спостерігачі повідомили про 16 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в районі населеного пункту Костобобрів.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Деревянные дома,северо-восток Черниговщины,сплошь беднота,работяги,кстати половина там потомки бульбашей,непонятно за что их то бомбят постоянно орки??
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20.10.2022 17:56 Відповісти
 
 