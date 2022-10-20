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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: Зафіксовано 16 "прильотів"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні після обіду російська армія знову обстріляла прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".
"З 13:40 до 14:30 спостерігачі повідомили про 16 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в районі населеного пункту Костобобрів.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
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Vlad 7ee1421c
показати весь коментар20.10.2022 17:56 Відповісти Мені подобається 0
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