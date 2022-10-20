21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго

Укрэнерго сообщает о том, что 21 октября на всей территории Украины возможны отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке НЭК "Укрэнерго".

В сообщении отмечается: "Уважаемые украинцы, благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня.

Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине.

В каких областях, сообщим завтра утром. Держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте на сайте ваших операторов системы распределения электроэнергии.

Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua

Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/

Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua

Львов - https://loe.lviv.ua/

Херсон - https://ksoe.com.ua/

Винница - https://voe.com.ua/

Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Запорожье - https://www.zoe.com.ua/

Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгород - https://zakarpat.energy/

Полтава - https://www.poe.pl.ua/

Хмельницкий - https://hoe.com.ua/

Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Тернополь - https://www.toe.com.ua/

Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/

Житомир - https://www.ztoe.com.ua/

Сумы - https://www.soe.com.ua/

Черкасы - http://www.cherkasyoblenergo.com/

Николаев - https://www.energy.mk.ua/

Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/

Ровно - https://www.roe.vsei.ua/

Ивано-Франковск- https://www.oe.if.ua/uk

И помните: чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло.