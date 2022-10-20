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21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укрэнерго

Укрэнерго сообщает о том, что 21 октября на всей территории Украины возможны отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке НЭК "Укрэнерго".

В сообщении отмечается: "Уважаемые украинцы, благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня.

Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине.

В каких областях, сообщим завтра утром. Держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте на сайте ваших операторов системы распределения электроэнергии.

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Львов - https://loe.lviv.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Херсон - https://ksoe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Винница - https://voe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Запорожье - https://www.zoe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Ужгород - https://zakarpat.energy/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Полтава - https://www.poe.pl.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Хмельницкий - https://hoe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Тернополь - https://www.toe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Житомир - https://www.ztoe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Сумы - https://www.soe.com.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Черкасы - http://www.cherkasyoblenergo.com/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Николаев - https://www.energy.mk.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Ровно - https://www.roe.vsei.ua/

21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго 01Ивано-Франковск- https://www.oe.if.ua/uk

И помните: чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло.
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Топ комментарии
+10
Антонівський міст!!!!Тільки що, БАВОВНА!!!Здоров'я загиблим 😈 Орки
думали, що ми не помічаємо їх каравани?
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20.10.2022 23:32
+5
О как? А шо таки случилось?
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20.10.2022 23:18
+4
Добре що Кривавий Пастор підігнав мені двох рускаязичних рабів в 14 році. Крутять генератор і є світло.
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20.10.2022 23:30
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О как? А шо таки случилось?
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20.10.2022 23:18 Ответить
песта твоим кацапам случилась..
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20.10.2022 23:23 Ответить
простите, но портнова не я приглашал
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20.10.2022 23:41 Ответить
где Укрнерго а где портнов? ты что бот стрелки переводишь?
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20.10.2022 23:46 Ответить
Извините, господин Бот. Жарьте шашлыки. Не отвлекайтесь.
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21.10.2022 00:05 Ответить
оп-па слив защитан - не пеши херни а то куратор не заплатит
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21.10.2022 00:07 Ответить
пеши.... джон пеши? или пеши доу? ты о чем, ущербный?
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21.10.2022 00:12 Ответить
ты свой первый пост прочитай и убейсяаптсену депил мл..ть
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21.10.2022 00:15 Ответить
ты таки упрт? мзг - хрн ма? попа дтства?
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21.10.2022 00:59 Ответить
бамбарбея кергуду
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21.10.2022 01:00 Ответить
А! Вы не местный? Извините, овцы в другой стороне, за углом, рядом с светофором.
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21.10.2022 01:47 Ответить
сайт ДТЕК помилка 502
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20.10.2022 23:24 Ответить
Яке до цих чортів може бути "розуміння"? Нехай позакривають майнерів, для початку; повернуть на місця старі трансформатори, а китайське лайно запхнуть собі у дупу і т.д.
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20.10.2022 23:28 Ответить
майнеры все в рашке там электрика дешевле
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20.10.2022 23:48 Ответить
Добре що Кривавий Пастор підігнав мені двох рускаязичних рабів в 14 році. Крутять генератор і є світло.
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20.10.2022 23:30 Ответить
Антонівський міст!!!!Тільки що, БАВОВНА!!!Здоров'я загиблим 😈 Орки
думали, що ми не помічаємо їх каравани?
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20.10.2022 23:32 Ответить
Понеслись до пекла. Амінь.
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20.10.2022 23:34 Ответить
они же там пантоны и баржи навели рядом типа не заметно
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20.10.2022 23:49 Ответить
в курську 25 км від кордону ешелог, кацапам п...ць! побігли на корабель
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20.10.2022 23:44 Ответить
Дай бог здоров'я ЗСУ!
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21.10.2022 02:22 Ответить
 
 