21 октября по стране возможны временные ограничения энергопотребления, - Укрэнерго
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Укрэнерго сообщает о том, что 21 октября на всей территории Украины возможны отключения электроэнергии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке НЭК "Укрэнерго".
В сообщении отмечается: "Уважаемые украинцы, благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня.
Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине.
В каких областях, сообщим завтра утром. Держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями.
Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте на сайте ваших операторов системы распределения электроэнергии.
Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
Львов - https://loe.lviv.ua/
Херсон - https://ksoe.com.ua/
Винница - https://voe.com.ua/
Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
Запорожье - https://www.zoe.com.ua/
Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/
Ужгород - https://zakarpat.energy/
Полтава - https://www.poe.pl.ua/
Хмельницкий - https://hoe.com.ua/
Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
Тернополь - https://www.toe.com.ua/
Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/
Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
Сумы - https://www.soe.com.ua/
Черкасы - http://www.cherkasyoblenergo.com/
Николаев - https://www.energy.mk.ua/
Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/
Ровно - https://www.roe.vsei.ua/
Ивано-Франковск- https://www.oe.if.ua/uk
И помните: чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло.
Пожалуйста, подождите...
думали, що ми не помічаємо їх каравани?