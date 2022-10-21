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21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укрэнерго

Укренерго повідомляє про те, що 21 жовтня по всій території України можливі вимкнення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці НЕК "Укренерго".

У повідомленні зазначається: "Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні.

Завтра нас всіх чекає ще один непростий день - тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні.

В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами.

Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії.

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Львів - https://loe.lviv.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Херсон - https://ksoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Вінниця - https://voe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Ужгород - https://zakarpat.energy/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Полтава - https://www.poe.pl.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Хмельницький - https://hoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Тернопіль - https://www.toe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Кропивницький - https://kiroe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Житомир - https://www.ztoe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Суми - https://www.soe.com.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Рівне - https://www.roe.vsei.ua/

21 жовтня по країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання, - Укренерго 01Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk

І пам’ятайте - чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Антонівський міст!!!!Тільки що, БАВОВНА!!!Здоров'я загиблим 😈 Орки
думали, що ми не помічаємо їх каравани?
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20.10.2022 23:32
+5
О как? А шо таки случилось?
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20.10.2022 23:18
+4
Добре що Кривавий Пастор підігнав мені двох рускаязичних рабів в 14 році. Крутять генератор і є світло.
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20.10.2022 23:30
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О как? А шо таки случилось?
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20.10.2022 23:18 Відповісти
песта твоим кацапам случилась..
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20.10.2022 23:23 Відповісти
простите, но портнова не я приглашал
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20.10.2022 23:41 Відповісти
где Укрнерго а где портнов? ты что бот стрелки переводишь?
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20.10.2022 23:46 Відповісти
Извините, господин Бот. Жарьте шашлыки. Не отвлекайтесь.
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21.10.2022 00:05 Відповісти
оп-па слив защитан - не пеши херни а то куратор не заплатит
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21.10.2022 00:07 Відповісти
пеши.... джон пеши? или пеши доу? ты о чем, ущербный?
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21.10.2022 00:12 Відповісти
ты свой первый пост прочитай и убейсяаптсену депил мл..ть
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21.10.2022 00:15 Відповісти
ты таки упрт? мзг - хрн ма? попа дтства?
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21.10.2022 00:59 Відповісти
бамбарбея кергуду
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21.10.2022 01:00 Відповісти
А! Вы не местный? Извините, овцы в другой стороне, за углом, рядом с светофором.
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21.10.2022 01:47 Відповісти
сайт ДТЕК помилка 502
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20.10.2022 23:24 Відповісти
Яке до цих чортів може бути "розуміння"? Нехай позакривають майнерів, для початку; повернуть на місця старі трансформатори, а китайське лайно запхнуть собі у дупу і т.д.
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20.10.2022 23:28 Відповісти
майнеры все в рашке там электрика дешевле
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20.10.2022 23:48 Відповісти
Добре що Кривавий Пастор підігнав мені двох рускаязичних рабів в 14 році. Крутять генератор і є світло.
показати весь коментар
20.10.2022 23:30 Відповісти
Антонівський міст!!!!Тільки що, БАВОВНА!!!Здоров'я загиблим 😈 Орки
думали, що ми не помічаємо їх каравани?
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20.10.2022 23:32 Відповісти
Понеслись до пекла. Амінь.
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20.10.2022 23:34 Відповісти
они же там пантоны и баржи навели рядом типа не заметно
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20.10.2022 23:49 Відповісти
в курську 25 км від кордону ешелог, кацапам п...ць! побігли на корабель
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20.10.2022 23:44 Відповісти
Дай бог здоров'я ЗСУ!
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21.10.2022 02:22 Відповісти
 
 