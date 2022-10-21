НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Грановскому о подозрении в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе", - Леменов. ИНФОГРАФИКА

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству). Действия лица квалифицировали по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 УК Украины. Председатель правления общественной организации StateWatch Александр Леменов заявил, что речь идет об экс-нардепе БПП Александре Грановском.

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ", сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее "ОПЗ" недополучил доход около 93,3 млн грн.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырем участникам схемы. А именно:

доверенному лицу экс-нардепа - ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;

заместителю директора АО "Одесский припортовый завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;

начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;

владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Доверенное лицо экс-нардепа и владельца компании-участника схемы объявили в розыск.

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Что касается самого организатора схемы, то, поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УК Украины.

Следствие принимает все необходимые меры для привлечения к уголовной ответственности всех участников коррупционной схемы.

"НАБУ вышло с заявлением, что бывшему нардепу объявили подозрение за присвоение 93.3 млн грн ПАО "Одесский припортовый завод", который на 99.57% принадлежит государству. Фамилию не назвали, но назву ее я – речь идет об экс-нардепе от БПП Александра Грановского. Почему только сейчас? Схема же была черт знает когда реализована. Это именно та цена, которую мы "заплатили" за двухлетнее неназначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Поэтому делами "приторговывала" бывшая Генпрокурор Ирина Венедиктова. Как это? Потому что у нее первым заместителем работал близкий к Грановскому прокурор Роман Говда. Но ответственность за неназначение нового главы САП – это и ответственность руководства Офиса Президента", – заявил председатель правления общественной организации StateWatch Александр Леменов.