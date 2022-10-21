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НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Грановскому о подозрении в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе", - Леменов. ИНФОГРАФИКА

опз

21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству). Действия лица квалифицировали по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 УК Украины. Председатель правления общественной организации StateWatch Александр Леменов заявил, что речь идет об экс-нардепе БПП Александре Грановском.

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физические поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ", сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее "ОПЗ" недополучил доход около 93,3 млн грн.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырем участникам схемы. А именно:

  • доверенному лицу экс-нардепа - ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • заместителю директора АО "Одесский припортовый завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;
  • владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Доверенное лицо экс-нардепа и владельца компании-участника схемы объявили в розыск.

Читайте: Принятый законопроект относительно требования к кандидатам на директора НАБУ – "минное поле" потенциального обжалования. Зеленский должен наложить на него вето, - Леменов

Что касается самого организатора схемы, то, поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УК Украины.

Следствие принимает все необходимые меры для привлечения к уголовной ответственности всех участников коррупционной схемы.

"НАБУ вышло с заявлением, что бывшему нардепу объявили подозрение за присвоение 93.3 млн грн ПАО "Одесский припортовый завод", который на 99.57% принадлежит государству. Фамилию не назвали, но назву ее я – речь идет об экс-нардепе от БПП Александра Грановского. Почему только сейчас? Схема же была черт знает когда реализована. Это именно та цена, которую мы "заплатили" за двухлетнее неназначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Поэтому делами "приторговывала" бывшая Генпрокурор Ирина Венедиктова. Как это? Потому что у нее первым заместителем работал близкий к Грановскому прокурор Роман Говда. Но ответственность за неназначение нового главы САП – это и ответственность руководства Офиса Президента", – заявил председатель правления общественной организации StateWatch Александр Леменов.

НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Грановскому о подозрении в организации коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе, - Леменов 01

НАБУ (4220) коррупция (8559) ОПЗ (259) Одесский припортовый завод (13) Грановский Александр (92) Леменов Александр (45) Говда Роман (10)


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Топ комментарии
+13
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21.10.2022 18:57
+12
Такими потужними темпами роботи, НАБУ і САП, скоро і до офіса клоуна дійдуть. А там просто заповідник гнид-корупціонерів.
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21.10.2022 18:37
+11
Чудо! Майже три роки шили клістрони, де перспективи не було! Зате ховали справу про ОПЗ. Як так? А для шоу! Для лохів! Тіпо ми ганяємо свинарчуків, публіка аплолує! Але шоу має свої правила - всі учасники мають залишитись живими, здоровими і на волі.
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21.10.2022 18:45
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Клименко, жги!
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21.10.2022 18:26 Ответить
Залишилась фігня-знайти та привезти в Україну шоб самий гуманний суд в мірє виправдав...
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21.10.2022 18:26 Ответить
І де він зараз? А хоч знає, що таке Україна? І чи знав колись взагалі?..
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21.10.2022 18:31 Ответить
Підкажіть будь ласка, Грановскій це один із ключових депутатів сівочолого, та ще й здається він від сівочолого курував суди в Україні?
просто напишіть так чи ні? Щоб зрозуміти що насправді відбувається?
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21.10.2022 19:05 Ответить
Якого сивочолого? Цього? https://img.pravda.com/images/doc/2/6/2650c45-kolomoyskiy-690.jpg
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21.10.2022 20:07 Ответить
Я ж мав прохання сказати - так чи ні? Це той Грановскій чи ні?
і якщо це той самий, то потрібно сказати хоча декілько слів та прокоментувати тому імя кого неможна називати.
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21.10.2022 20:29 Ответить
Ви свідок що він курував суди в Україні? чи просто тріпаєтесь.
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21.10.2022 21:11 Ответить
Було дуже багато інформації компетентних людей з приводу Грановського та його вплив на суди при сівочолому. Але коли я писав свій комент, я розумів що про те що Грановський один із самих впливових депутатів ЄС при сівочолому, ніхто сперечатись не буде, ну якщо тільки зовсім уперті сектанти, а скоріш за все будуть чіплятись за вплив на судів. Дійсно технологія «іх там нет» вона досить єфективна.
але суті це змінює... грановський дуже впливова людина сівочолого і як ми бачимо з цієї статті зрозуміло чого. І Вам Мірон теж зрозуміло, але ж
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22.10.2022 10:58 Ответить
Он давно на исторической родине. После смерти харьковского гангстера уехал тихо по английски, не попрощавшись.
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21.10.2022 18:36 Ответить
Грановская харя морда будка свалила с Харькова кажись в августе 19г. Уже и забыли. Все поздно.
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21.10.2022 21:55 Ответить
Такими потужними темпами роботи, НАБУ і САП, скоро і до офіса клоуна дійдуть. А там просто заповідник гнид-корупціонерів.
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21.10.2022 18:37 Ответить
Думаю, що не дійдуть. До ОП не дійдуть. Бо інакше Татаров вже подався б у біга.
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21.10.2022 18:47 Ответить
Ну-да, вон в Запорожье выявили ,во время ,ВОЙНЫ -мегабарыг на крови, вагонами, контейнерами тыривших ЗАТКНУЛОСЬ НАБУ видимо д'ерьмак не разрешает своих трогать.
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22.10.2022 05:48 Ответить
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21.10.2022 18:44 Ответить
Чудо! Майже три роки шили клістрони, де перспективи не було! Зате ховали справу про ОПЗ. Як так? А для шоу! Для лохів! Тіпо ми ганяємо свинарчуків, публіка аплолує! Але шоу має свої правила - всі учасники мають залишитись живими, здоровими і на волі.
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21.10.2022 18:45 Ответить
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21.10.2022 18:57 Ответить
клас!!
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21.10.2022 20:08 Ответить
Як завжди; місце невідоме, в розшуку, переховується. Добре що дали ім можливість з мільйонами доларів і мішками скарбів тихо виіхати ( не втекти, бо втікають коли переслідують). Згадайте як в лютому березні всяка мертвечуківська і порьновська погань по кілька
разів на тиждень робили рейси з сотнямитисяч доларіа
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21.10.2022 19:11 Ответить
Баканов с Наумовым сдрыстнули в первый день Войны , Суркисы туда-сюда выезжали перевозили вывозили , а СБУ охраняли их дворцы‼️Весь батальон Монако выехал , в Вене все ОПЗЖопники с фирташем тосуются 🤢Зеленских слеп иглах и только волонтеров кошмарят
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22.10.2022 05:54 Ответить
Esli eto on, to eto sushstvo koloritnoe iz 90-x i iz Nikolaeva. Uchilsa s ego synom - majorom!
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21.10.2022 19:12 Ответить
Я делаю мой коммент нах никому не нужен и никто его не читает.. это цензор . Если все этобылоо во и прилипал с олигархами не ********** так в говне и останемся жить...налоги! Как в Европе... И живи.. и пох кто ты...
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21.10.2022 19:16 Ответить
алле грановский де ти ау. зебили вас в першу чергу порішити треба.
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21.10.2022 19:22 Ответить
Як https://t.me/fuckcorruption/1861 повідомляє Центр протидії корупції, обвинувальний акт щодо народної депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник, яка не задекларувала нерухомість на 4,4 мільйона гривень скерували до Вищого антикорупційного суду.
"Як встановили НАЗК та НАБУ, Колісник у декларації за 2020 рік приховала користування двома квартирами у Києві загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та автомобілем Honda", - йдеться у повідомленні.
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21.10.2022 19:24 Ответить
А Грановський це чоловік Колесник, чі як? Може щє Лєрку золоту ручку Гонтарєву згадаєш?
Так вона у Лондонах уроки відмивання грошей проводить .
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21.10.2022 21:31 Ответить
Не пі..ди на Лєрку. Вона врятувала країну, іначе долар був би 95 грн.
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21.10.2022 22:31 Ответить
"Врятувала" , та поїхала у Лондон гроші врятовані витрачати.
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21.10.2022 22:38 Ответить
А ты, сиротка поганая , тут остался и звездишь от зависти за подоляцкую баланду. Блин, какие вы все тупые до невозможности зеленожопые утырки. Ты, урод, даже не понимаешь, что один в один повторяешь мантры ********** и соловьиного помета. И чего меня это не удивляет от зеленогнойной дряни? Потому как зеленые= тупой кацапне
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21.10.2022 23:09 Ответить
Все ясно. Леркин шалопай.
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21.10.2022 23:19 Ответить
Ну з тобою все ясно, тупий дебіл і дешевенький провокатор.
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22.10.2022 06:10 Ответить
Усе зрозуміло. Лерквна , тупа , дешева отрижка.
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22.10.2022 08:40 Ответить
Все ясно- бабломойско-зеленский жополиз!!!! Вкусно там? ну так продолжай и далее, а тут не смерди, какашка)))))))
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23.10.2022 15:15 Ответить
зомби, насмотрелся г+Г иди 🤮Сколько же вас непрошибаемых , посмотри как Вас ваша зелёная нечисть с какламоем разводятСотни миллионов суды ему списывают , а ОП всех волонтеровкошмарят
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22.10.2022 05:59 Ответить
это бывший член "блока петра порошенко" и по совместительству "решайло" порошенки в Раде??
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21.10.2022 20:33 Ответить
Ще й за Кононенка повинні взятися...
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21.10.2022 22:30 Ответить
Лет,Пусть за твоего пархатого д'Ерьмака возьмутся ,
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22.10.2022 06:01 Ответить
Це вірно. За усіх порхатих свіней вже взялися .
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22.10.2022 08:42 Ответить
 
 