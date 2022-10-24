Оккупанты впервые применили дроны-камикадзе по линии фронта на юге Украины

На юге российские оккупанты впервые применили дроны-камикадзе "Shahed-136" по линии фронта, а не по гражданским объектам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире информационного телемарафона.

"По селу Шевченково сегодня два удара дронами "Шахед". Это первое применение на линию фронта, а не террористические удары по гражданской инфраструктуре россиянами. Видимо, они решили, что не могут куда-то добраться и начали использовать по линии фронта", - сказал он.

По словам Кима, в Николаевской области украинские воздушные силы начали более эффективно сбивать вражеские дроны.

"Почти все кладем (дроны - ред.) отдельными пачками. Кроме того, что мы хотим их сбивать, мы хотим сделать это дешевле и эффективнее, чтобы полностью перекрыть от них пространство всей Украины. Поэтому над этим и работаем", - объяснил глава ОВА. .

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Он также отметил, что николаевцы продолжают активно возвращаться домой.