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Николаевская область (2060) дроны (3556) Ким Виталий (241)

Оккупанты впервые применили дроны-камикадзе по линии фронта на юге Украины

дрон,іранський

На юге российские оккупанты впервые применили дроны-камикадзе "Shahed-136" по линии фронта, а не по гражданским объектам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире информационного телемарафона.

"По селу Шевченково сегодня два удара дронами "Шахед". Это первое применение на линию фронта, а не террористические удары по гражданской инфраструктуре россиянами. Видимо, они решили, что не могут куда-то добраться и начали использовать по линии фронта", - сказал он.

По словам Кима, в Николаевской области украинские воздушные силы начали более эффективно сбивать вражеские дроны.

"Почти все кладем (дроны - ред.) отдельными пачками. Кроме того, что мы хотим их сбивать, мы хотим сделать это дешевле и эффективнее, чтобы полностью перекрыть от них пространство всей Украины. Поэтому над этим и работаем", - объяснил глава ОВА. .

Смотрите: Ночью сбиты 16 вражеских дронов-камикадзе, - Воздушные силы

Он также отметил, что николаевцы продолжают активно возвращаться домой.
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Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔 Але є і обнадійлива інформація,- мотузка і мило завжди напоготові, чекають 🤗
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24.10.2022 11:02 Ответить
Нічого сумного, снаряд чи пакет Града набагато гірше, а цю хрень хлопці переживуть.
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24.10.2022 11:14 Ответить
Хлопці,їбаште ту кацапську падаль! Перемога все ближче!
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24.10.2022 11:04 Ответить
може орки вже працюють шахетами бо ракети і снаряди кінчаються і вже немають можливості стрілять по площині. От і пуляють чим є.
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24.10.2022 11:32 Ответить
Та ні. Снарядів у них ще багато.
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24.10.2022 11:56 Ответить
 
 