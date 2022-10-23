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Ночью сбиты 16 вражеских дронов-камикадзе, - Воздушные силы

В ночь на 23 октября противник уже "традиционно" атаковал юг страны ударными дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил на Николаевщине уничтожены одиннадцать вражеских дронов, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.

"Еще два барражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены зенитчиками Воздушного командования "Схід" и Воздушного командования "Центр" на востоке и севере Украины", - говорится в сообщении.

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Ночью сбиты 16 вражеских дронов-камикадзе, - Воздушные силы 01

Автор: 

Николаевская область (2124) уничтожение (6923) дроны (3917) Воздушные силы (2299)


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Топ комментарии
+15
Радует, что наши ВСУ нашли противоядие от этой иранской заразы.
А еще было-бы лучше, что и мы будем атаковать нашими дронами дикую лапотную орду кацапию.
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23.10.2022 08:33
+12
Наші дрони конвертировані в асфальт та мільйонні преміі чиновників оборонпрому
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23.10.2022 08:49
+4
Довбані іранці! Гнати їх треба з України "драним віником"!!!
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23.10.2022 09:10
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Радует, что наши ВСУ нашли противоядие от этой иранской заразы.
А еще было-бы лучше, что и мы будем атаковать нашими дронами дикую лапотную орду кацапию.
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23.10.2022 08:33 Ответить
Наші дрони конвертировані в асфальт та мільйонні преміі чиновників оборонпрому
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23.10.2022 08:49 Ответить
Если бы научились переадресацию делать....))
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23.10.2022 12:05 Ответить
Цивілізований Світ готується онлайн реалітішоу спостерігати як українці будуть виживати взимку без енергетичної інфраструктури....
ПЗДЦ 21 сторіччя....
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23.10.2022 08:55 Ответить
Без енергетичної інфраструктури онлайну не вийде... А взагалі так, будуть здалеку співчувати.
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23.10.2022 09:02 Ответить
Не пісяємся в штанці, менше слухаєм обдристовичів. Буде важко, але є кілька факторів, які дозволять уникнути повного блекауту.
Удари ідуть по тепловій маневровій генерації та розподільній мережі. Базову атомну генерацію поки не чіпають (ЗАЕС - то окрема тема). Часткове покриття маневрових потужностей перекриють імпортом з ЄС. По генерації на території ЄС ***** бити не буде. Розподільчі мережі, трансформаторні підстанції, більш гнучкі, ніж генерація, стосовно їх розташування. Віялові відключення різної тривалості - так. Повний блекаут - ні.
Централізоване опалення вразливе. Особливо, коли рівень його централізації високий (теплоносій надходить з ТЕЦ, а не з котельні в сусідньому дворі). Якщо у вас дома опалення від ТЕЦ і ви не продумали як будете рятуватися, коли цю ТЕЦ знищать, - евакуюйтесь в цивілізований світ і спостерігайте реаліті шоу.
Ефективність ракетних атак і атак дронами ворога буде, швидше за все, падати. Вичерпування запасу запасу ракет тут не основна причина, там ще на кілька місяців щотижневих масованих ударів вистачить. Але ефективність нашої ППО росте, як через надання партнерами додаткового обладнання, так і через зростання кваліфікації операторів.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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23.10.2022 10:55 Ответить
Довбані іранці! Гнати їх треба з України "драним віником"!!!
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23.10.2022 09:10 Ответить
з 35?
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23.10.2022 10:09 Ответить
a mozhna pidirvaty tu mashynu sho zapuskaye ti drony?
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23.10.2022 10:13 Ответить
Не можна.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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23.10.2022 10:56 Ответить
Щира подяка ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.10.2022 10:46 Ответить
Арестович говорит что сбили ВСЕ выпущенные в сторону Украины мопеды-драндулеты.
ВСЕ.
До единого.
Все таки нашли способ.
Молодцы!
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23.10.2022 14:22 Ответить
В Иркутске очень удачно упал Су-30,оба пилота погибли.
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23.10.2022 15:22 Ответить
Іран і Росія нещодавно підписали нову 20-річну угоду про співпрацю. Ймовірно, між двома країнами за лаштунками триває предметне техніко-військове співробітництво. В рамках своєї більш широкої домовленості про співпрацю Іран, можливо, запропонував передачу технологій в рамках свого величезного продажу SRBM і дронів. Росія незабаром може поставити Ірану винищувачі Су-35, про що спекулювали місяцями.
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23.10.2022 21:04 Ответить
 
 