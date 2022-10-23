Ночью сбиты 16 вражеских дронов-камикадзе, - Воздушные силы

В ночь на 23 октября противник уже "традиционно" атаковал юг страны ударными дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил на Николаевщине уничтожены одиннадцать вражеских дронов, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.

"Еще два барражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены зенитчиками Воздушного командования "Схід" и Воздушного командования "Центр" на востоке и севере Украины", - говорится в сообщении.

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