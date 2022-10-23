Ночью сбиты 16 вражеских дронов-камикадзе, - Воздушные силы
В ночь на 23 октября противник уже "традиционно" атаковал юг страны ударными дронами-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил на Николаевщине уничтожены одиннадцать вражеских дронов, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны.
"Еще два барражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены зенитчиками Воздушного командования "Схід" и Воздушного командования "Центр" на востоке и севере Украины", - говорится в сообщении.
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+15 Alex Tiger
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А еще было-бы лучше, что и мы будем атаковать нашими дронами дикую лапотную орду кацапию.
ПЗДЦ 21 сторіччя....
Удари ідуть по тепловій маневровій генерації та розподільній мережі. Базову атомну генерацію поки не чіпають (ЗАЕС - то окрема тема). Часткове покриття маневрових потужностей перекриють імпортом з ЄС. По генерації на території ЄС ***** бити не буде. Розподільчі мережі, трансформаторні підстанції, більш гнучкі, ніж генерація, стосовно їх розташування. Віялові відключення різної тривалості - так. Повний блекаут - ні.
Централізоване опалення вразливе. Особливо, коли рівень його централізації високий (теплоносій надходить з ТЕЦ, а не з котельні в сусідньому дворі). Якщо у вас дома опалення від ТЕЦ і ви не продумали як будете рятуватися, коли цю ТЕЦ знищать, - евакуюйтесь в цивілізований світ і спостерігайте реаліті шоу.
Ефективність ракетних атак і атак дронами ворога буде, швидше за все, падати. Вичерпування запасу запасу ракет тут не основна причина, там ще на кілька місяців щотижневих масованих ударів вистачить. Але ефективність нашої ППО росте, як через надання партнерами додаткового обладнання, так і через зростання кваліфікації операторів.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
ВСЕ.
До единого.
Все таки нашли способ.
Молодцы!