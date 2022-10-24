РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4844 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
331 0
ранение (3357) смерть (9176) Тимошенко Кирилл (432)

За прошедшие сутки российские войска убили 8 гражданских, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В Украине за минувшие сутки были убиты 8 мирных жителей, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"По данным областных военных администраций:  Днепропетровская область – 6 раненых; Донецкая область – 7 погибших, 5 раненых; Запорожская область – 1 погибший; Харьковская область - 3 раненых", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские войска убили 8 гражданских, - ОП 01

Смотрите: Последствия утреннего обстрела Николаева: российские ракеты попали в бывший авторынок. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 