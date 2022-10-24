За прошедшие сутки российские войска убили 8 гражданских, - ОП. ИНФОГРАФИКА
В Украине за минувшие сутки были убиты 8 мирных жителей, еще 14 получили ранения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"По данным областных военных администраций: Днепропетровская область – 6 раненых; Донецкая область – 7 погибших, 5 раненых; Запорожская область – 1 погибший; Харьковская область - 3 раненых", - говорится в сообщении.
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