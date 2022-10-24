За минулу добу російські війська вбили 8 цивільних, - ОП. ІНФОГРАФІКА
В Україні за минулу добу було вбито 8 мирних жителів, ще 14 зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними обласних військових адміністрацій: Дніпропетровська область - 6 поранених; Донецька область - 7 загиблих, 5 поранених; Запорізька область - 1 загиблий; Харківська область - 3 поранених", - йдеться в повідомленні.
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